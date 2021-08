Des causes méconnues

Aucune défaillance ou origine anatomique ne semble vraiment expliquer le syndrome du côlon irritable. Mais, on constate, chez certains sujets, une sensibilité intestinale exacerbée capable d'accroître la douleur provoquée par une quantité normale de gaz, associée des contractions intestinales anormalement fortes qui altèrent le transit intestinal et l'évacuation des selles et sont à l'origine de constipation, de diarrhée ou des deux en alternance.

Si les causes de la colopathie fonctionnelle restent mystérieuses, les facteurs déclenchants ou aggravants des symptômes sont souvent bien identifiés. Ils varient d'un individu à l'autre : réaction à une contrariété émotionnelle, à un régime, à des médicaments ou à des hormones.

Certains sujets présentent également des troubles anxieux ou dépressifs. Cependant, le stress émotionnel, les conflits et les changements hormonaux, comme le syndrome pré-menstruel, ne coïncident pas toujours avec l'apparition des symptômes.

Manger est un facteur déclenchant, mais est-ce à cause des aliments ingérés ou de l'action même, le fait de mâcher stimulant le côlon ?

Comment prévenir le syndrome du côlon irritable ?

Si l'on ignore comment éviter l'apparition d'un SCI, différentes mesures peuvent contribuer à en contrôler et en réduire les symptômes. Une fois la maladie diagnostiquée, il est indispensable d'apprendre à gérer le stress et d'éviter de consommer les aliments à l'origine des symptômes.

Comment est diagnostiquée la colopathie fonctionnelle ?

Consultez votre médecin si vous avez constaté des changements intestinaux persistants ou d'autres signes de colopathie fonctionnelle, afin d'écarter toute possibilité de colite, de maladie de Crohn ou de cancer du côlon.

Le diagnostic de syndrome de côlon irritable est confirmé si les signes de douleurs abdominales et de diarrhée ou constipation sont observés pendant au moins 12 semaines et sont associés à deux des éléments suivants au minimum :

changement de la fréquence ou de la consistance des selles,

effort à la défécation,

sensation que les selles ne s'évacuent pas complètement,

besoin urgent d'aller à la selle,

présence de mucus dans les selles et ballonnements intestinaux.

La colopathie fonctionnelle ne provoque aucune anomalie physique du côlon.

Aussi, le diagnostic nécessite souvent d'éliminer d'autres pathologies (par exemple une intolérance au lactose : tous les produits laitiers sont supprimés de l'alimentation pendant quelques semaines pour voir si les symptômes disparaissent). Le médecin peut également procéder a un toucher rectal, à un examen de la région pelvienne pour les femmes, et prélever un échantillon de selles.

La sigmoïdoscopie — une sonde flexible équipée d'une lumière et d'une caméra est introduite jusque dans la partie inférieure de l'intestin dans laquelle on insuffle de l'air qui déclenche spasmes et douleurs chez les sujets atteints — peut aussi permettre d'établir le diagnostic.

Une coloscopie (examen de la totalité du côlon), une radiographie avec lavement baryté et une biopsie des tissus intestinaux sont parfois nécessaires.

Comment soulager et traiter un SCI ?

Adoptez une alimentation adaptée

Endiguez ballonnements et flatulences en limitant votre consommation d'aliments qui provoquent des gaz, comme les légumineuses, le chou, les fruits secs ou non cuits, les légumes crus, les brocolis, le chou-fleur et les boissons gazeuses.

Les douleurs abdominales tendent à diminuer avec un régime hypolipidique, hyperprotéiné.

Privilégiez les fibres

Les fibres — présentes dans certains compléments à base de psyllium ou de son — aident à prévenir la constipation en donnant du volume aux selles.

En petite quantité, elles peuvent également contribuer à atténuer les diarrhées associées au côlon irritable : les selles sont plus solides car l'eau qu'elles contiennent est absorbée. Mais un abus de compléments en fibres risque de déclencher des ballonnements et des diarrhées. La réponse de chaque individu au traitement est donc déterminante.

Pensez aux compléments alimentaires

L'essence de menthe poivrée atténue les contractions du muscle à l'origine des douleurs abdominales. Les patients souffrant d'une colopathie fonctionnelle manquent peut-être de probiotiques, bactéries qui exercent une action bénéfique sur les intestins. Des compléments adaptés peuvent atténuer les symptômes intestinaux.

Envisagez la psychothérapie ou l’hypnothérapie

Une thérapie cognitive ou comportementale, le biofeedback, la relaxation, l'hypnothérapie ou une combinaison de différentes thérapies peuvent soulager les patients atteints de colopathie fonctionnelle.

Détendez-vous avec les thérapies de relaxation

Apprendre à gérer le stress en se relaxant vraiment grâce au yoga, à des massages ou à la méditation peut beaucoup réduire la fréquence et l'intensité des symptômes du SCI.

Faites de l’exercice !

L'exercice physique est un remède efficace à l'anxiété et à la dépression et stimule le fonctionnement des intestins.

Les médicaments pour soulager

Quand le syndrome du côlon irritable s'accompagne de dépression, des antidépresseurs peuvent être prescrits. Les antidépresseurs imipraminiques (tricycliques) calment les contractions intestinales.

Les inhibiteurs spécifiques de recapture de la sérotonine (ISRS) seront plus efficaces en cas de douleurs et de constipation vraiment problématiques. Chez certains sujets, des médicaments anticholinergiques, agissant sur le nerf à l'origine des spasmes douloureux des intestins, sont indiqués alors que chez d'autres, la prise ponctuelle d'antidiarrhéiques suffit. Des médicaments plus efficaces peuvent être prescrits par un gastro-entérologue.

A savoir : Si les produits laitiers, la caféine ou les bonbons tendent à provoquer des douleurs ou des ballonnements, votre problème n'est peut-être pas le SCI mais une intolérance alimentaire au lactose, à la caféine ou aux édulcorants de synthèse.