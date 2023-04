Les pathologies qui favorisent la perte d'autonomie

Avec l’âge qui augmente, il est normal d’être moins vaillant qu’à 20 ans. La force musculaire diminue tout comme la vue ou l’ouïe. On marche plus difficilement, les escaliers et les distances semblent s’allonger. Peu à peu, certaines activités et tâches de la vie quotidienne deviennent plus compliquées.

La peur de tomber peut aggraver le phénomène. Mais certaines pathologies augmentent ce risque de dépendance.

Les maladies dégénératives du système nerveux central

Les maladies dégénératives du système nerveux central peuvent entraîner une perte de mobilité. C’est le cas des démences, de la maladie d’Alzheimer, de la maladie de Parkinson.

Ces pathologies évoluent plus ou moins vite dans le temps et conduisent à une perte d'autonomie avec un besoin d'aide à domicile de plus en plus important.

Les maladies touchant les articulations

Les pathologies qui touchent les articulations finissent par entraver la mobilité et entraînent l’obligation d’adapter le logement du senior pour limiter la perte d'autonomie. Ces maladies touchent le plus souvent les hanches et les genoux.

Les séquelles des accidents vasculaires cérébraux

Les seniors touchés par un AVC, un accident vasculaire cérébral, ont davantage de risques de perdre certaines fonctions essentielles. Un AVC peut entraîner une perte du langage, de la mobilité, de la vision, de l'équilibre…

Les fractures

Les chutes sont plus fréquentes avec l’âge et leurs conséquences plus nuisibles. Suite à une chute, de nombreuses personnes âgées perdent confiance et réduisent leurs activités.

La fracture du col du fémur est très fréquente chez les personnes âgées. L’intervention, l’anesthésie, l’immobilité, la convalescence peuvent entraîner une perte d'autonomie.

Comment faire face à la perte d’autonomie ?

Les personnes âgées souhaitent souvent le maintien à domicile même lorsqu’elles deviennent dépendantes. Une aide est alors indispensable.

Il peut être nécessaire d’adapter le logement du senior pour faciliter son quotidien. Il faut alors transformer la baignoire en douche senior à l’italienne, installer un monte-escaliers, des WC surélevés, un sol antidérapant, une chambre au rez-de-chaussée…

Ce sont souvent les enfants qui aident leurs parents physiquement ou matériellement.

Les frais liés à la perte d'autonomie peuvent vite atteindre des montants importants. Il faut tenir compte des aides ménagères, des aides à domicile de jour ou de nuit, des frais de maison de retraite, de travaux d’aménagement….

Il est possible de souscrire un contrat d’assurance dépendance. Ces assurances prennent en charge une partie des dépenses liées à la perte d'autonomie.

Il existe également différentes aides destinées aux personnes âgées dépendantes. C’est le cas de l’APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie) versée par le département sous certaines conditions.

Pour adapter le logement du senior, des aides peuvent être demandées auprès de l’Anah, l’Agence nationale de l’habitat.

Choisir la bonne mutuelle santé après 60 ans

Certaines maladies ou complications sont plus à craindre après 60 ans. C’est pourquoi il est recommandé de souscrire une mutuelle senior ou une assurance dépendance qui est plus adaptée aux risques encourus.

Généralement, elles prennent davantage en charge les prothèses auditives, les lunettes, les soins dentaires…

Mais ce type de mutuelle a un coût souvent élevé. Il est fortement conseillé de faire des comparaisons, de demander plusieurs devis et de bien vérifier les soins pris en charge.