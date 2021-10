L’alfalfa, qu’est-ce que c’est ?

Voici quelques informations pour mieux connaître l’alfalfa :

C’est une plante herbacée et vivace de la famille des fabacées.

Cette plante se caractérise par des valeurs nutritives très intéressantes et ce, grâce à ses racines qui peuvent descendre à une profondeur que les autres ne peuvent pas atteindre, jusqu’à 2 m. Cela leur permet de puiser des nutriments inaccessibles à d’autres plantes.

Pour toutes ses raisons, on la retrouve en médecine naturelle, mais également en cuisine.

Ses feuilles font partie des légumineuses et sont communément utilisées dans l'agroalimentaire.

Tant qu’elle est encore sèche, la graine de luzerne est considérée comme « endormie ». Il suffit de la mettre en contact avec de l’eau, de la chaleur et de la lumière pour lui permettre de germer en quelques jours. On remarque alors une petite tige blanche légèrement verte ou jaune qui va grandir en un temps record. C’est à ce moment-là que ses valeurs nutritives atteignent leur paroxysme.

Quels sont ses bienfaits ?

C’est une plante que l’on va pouvoir utiliser pour ses nombreuses propriétés :

Revitalisante : elle apporte de l'énergie et renforce le système immunitaire. Elle permet de lutter contre la fatigue, aide à lutter contre l'anémie grâce au fer qu'elle contient, elle possède un effet anti-stress et, grâce à la vitamine K, a une action anti-hémorragique.

Antioxydante : elle protège les cellules du vieillissement et lutte contre les radicaux libres.

Notre alimentation étant souvent trop acide, elle contribue à l'équilibre acido-basique.

La luzerne réduit les inflammations du corps telles que l'arthrose, l'arthrite et les rhumatismes.

C'est également une bonne alliée détox, puisqu'elle débarrasse des toxines, empêche la rétention d'eau et a une action diurétique et laxative.

L’alfalfa, une alliée durant la ménopause

Pendant la ménopause, elle se révèle être la plante sur laquelle nous pouvons compter. En effet, elle permet de calmer les bouffées de chaleur, mais elle agit également contre la perte osseuse. Elle renferme des phyto-œstrogènes qui sont proches des œstrogènes et qui seraient utiles pour lutter contre les symptômes de la ménopause. Pendant toute cette période, la luzerne peut être associée au trèfle rouge, mais aussi à la sauge.

Comment consommer de la luzerne ?

L’alfalfa se trouve sous différentes formes.

En graines germées

Il est possible de simplement consommer les graines germées soit en les intégrant à votre alimentation, soit en les passant dans un extracteur de jus à rotation lente dans une préparation. Vous pouvez ainsi les intégrer à vos jus et à vos smoothies. La saveur de ces graines croquantes est douce et se marie avec tout. Il est cependant préférable de les consommer crues, car la cuisson va détruire tous leurs bienfaits.

Pour vous les procurer deux solutions :

Vous pouvez les faire germer vous-même, mais ce n'est pas si facile et nécessite un certain taux d'humidité.

Les feuilles séchées

Elles peuvent être achetées en vrac en pharmacie ou en magasin bio. Vous pouvez en consommer sous forme de tisane à raison de 5 à 10 g de feuilles par tasse et ce, 3 fois par jour. Il est recommandé de consommer cette tisane en dehors des repas. Les feuilles et toutes les parties aériennes sont récoltées au début de la période de floraison. La plante peut fleurir environ 6 fois par an et vit une vingtaine d’années.

En gélules, extraits liquides ou poudre

Les extraits liquides, ou teinture mère, tout comme les gélules peuvent être utilisés en cure. Vous pouvez les trouver en pharmacie, mais aussi sur Internet. Si vous l’achetez sous forme de poudre, vous pouvez la saupoudrer sur votre alimentation ou l’intégrer à votre boisson.

Dosage et posologie

Il n’existe pas réellement de posologie. C’est un produit qui peut être simplement ajouté à votre alimentation tout en continuant à veiller à une alimentation variée et équilibrée. Néanmoins, il est possible de faire des cures de luzerne en gélule, en poudre, en teinture mère sur une période de 3 à 4 semaines qui peut être renouvelée une à deux fois par an. Pour la posologie exacte, il est conseillé de se référer aux conseils du fabricant.

Les précautions d'emploi et les contre-indications

L’alfalfa est un produit sain et naturel qui ne présente pas de danger particulier. Toutefois, il est recommandé de ne pas consommer ces graines germées en trop grande quantité.

La consommation d’alfalfa est cependant déconseillée aux personnes souffrant de certaines pathologies :

aux personnes souffrant d'une maladie du système immunitaire telle qu'une maladie auto-immune ou un lupus érythémateux.

aux femmes ayant des antécédents de cancer hormono-dépendants.

hormono-dépendants. aux personnes suivant un traitement anticoagulant ou ayant recours à des immunosuppresseurs.