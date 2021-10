Les bienfaits de la pomme pour votre santé

Parmi les fruits les plus consommés en France, on trouve la pomme. Cela s’explique par le fait que ce fruit, en plus d’être disponible tout au long de l’année à un prix abordable et de bien se conserver, présente de nombreux atouts. En effet, son goût très agréable se décline en fonction des variétés pour satisfaire vos préférences. Elle peut ainsi être plus acide, plus sucrée, plus juteuse, etc.. Elle est pratique à consommer et peut être mangée crue ou cuite. Enfin, elle offre de nombreux bienfaits pour la santé. Focus sur ce fruit aux multiples avantages.