Le vinaigre, qu’est-ce que c’est ?

Depuis des siècles, le vinaigre est fréquemment utilisé en cuisine où l’on s’en sert pour la conservation des aliments, mais aussi pour assaisonner les plats. Son origine reste très vague, mais elle remonterait à plus de 5 000 ans. Le vinaigre est le résultat d’une double réaction chimique due à la fermentation. Le principe de base de la fabrication du vinaigre est simple : tout ce qui est sucré peut se transformer en alcool, puis en acide acétique. Ainsi, selon les régions du monde, la canne à sucre, l’érable, le raisin, la pomme, le riz, etc. sont utilisés pour cette transformation. Le vinaigre balsamique est, quant à lui ,conçu avec des raisins cueillis le plus tard possible, soit en automne.

D’une façon générale, les vinaigres sont composés d’eau à 90 % et d’acide acétique entre 5 et 8 %. Le vinaigre blanc ménager peut en contenir jusqu’à 12 % et est, pour sa part, obtenu à partir du sucre de betterave. L’acide acétique a une odeur et un goût piquant et c’est là que seraient concentrées toutes les qualités que l’on attribue au vinaigre.

Les bienfaits sur votre santé

Le vinaigre a des atouts santé bien réels qui sont multiples et qui ont été prouvés scientifiquement. Les principaux sont les suivants :

Son principal avantage est de favoriser le contrôle de la glycémie. En effet, il permettrait de limiter le passage des sucres. Vous pouvez ainsi ajouter une petite quantité de vinaigre, environ 10 grammes, dans un repas riche en sucres afin de diminuer l’apport glycémique . Plus le vinaigre bénéficie d’acide acétique, plus l’effet est important. Vous pouvez ainsi manger une salade vinaigrée pour accompagner un repas riche en féculents ou encore déglacer une sauce avec un peu de vinaigre pour réduire le taux de sucre dans le sang à hauteur de 30 %. De plus, il présenterait l’avantage de réduire les fringales en évitant le pic d’insuline, ce qui, en conséquence, permettrait de maîtriser son poids.

En effet, il permettrait de limiter le passage des sucres. Vous pouvez ainsi ajouter une petite quantité de vinaigre, environ 10 grammes, dans un repas riche en sucres afin de . Plus le vinaigre bénéficie d’acide acétique, plus l’effet est important. Vous pouvez ainsi manger une salade vinaigrée pour accompagner un repas riche en féculents ou encore déglacer une sauce avec un peu de vinaigre pour réduire le taux de sucre dans le sang à hauteur de 30 %. De plus, il présenterait l’avantage de réduire les fringales en évitant le pic d’insuline, ce qui, en conséquence, permettrait de Il permettrait également de soulager les douleurs et les problèmes de peau grâce à sa richesse en minéraux et en oligo-éléments . C’est ainsi un très bon reminéralisant qui est très efficace pour soulager les crampes musculaires . Pour cela, vous pouvez diluer 1 cuillère à soupe de vinaigre dans un verre d’eau avec un peu de miel. Pour soulager les douleurs articulaires, vous pouvez appliquer du vinaigre en compresse ou en mettre dans l’eau de votre bain. Ne vous inquiétez pas, le PH du vinaigre est proche de celui de la peau et peut donc être utilisé en externe, par exemple, pour soulager des piqûres d'insectes ou un aphte.

grâce à sa . C’est ainsi un très bon qui est très efficace pour . Pour cela, vous pouvez diluer 1 cuillère à soupe de vinaigre dans un verre d’eau avec un peu de miel. Pour soulager les douleurs articulaires, vous pouvez appliquer du vinaigre en compresse ou en mettre dans l’eau de votre bain. Ne vous inquiétez pas, le PH du vinaigre est proche de celui de la peau et peut donc être utilisé en externe, par exemple, pour soulager des piqûres d'insectes ou un aphte. Le vinaigre est également un très bon antiseptique naturel, il peut donc être utilisé pour soulager les maux de gorge ou un rhume . Vous pouvez alors l’utiliser en gargarisme en mélangeant 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans un verre d’eau tiède. Vous pouvez aussi ajouter du miel et l’utiliser 3 fois par jour. Vous pouvez aussi en mettre quelques gouttes dans l’eau de lavage des légumes, de la salade, des champignons, etc. et ainsi éviter les infections digestives.

il peut donc être utilisé pour soulager . Vous pouvez alors l’utiliser en en mélangeant 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans un verre d’eau tiède. Vous pouvez aussi ajouter du miel et l’utiliser 3 fois par jour. Vous pouvez aussi en mettre quelques gouttes dans l’eau de lavage des légumes, de la salade, des champignons, etc. et ainsi Pendant les fêtes, synonymes de repas plus lourds que d’habitude, vous pouvez avoir recours au vinaigre pour vous assurer une digestion plus facile . En effet, l’acide acétique permet d’augmenter l’acidité dans l’estomac pour rendre la digestion plus facile en dégradant plus rapidement les graisses et les protéines. Pour ce faire, une demi-heure avant le repas, buvez un verre d’eau tiède dans lequel vous aurez préalablement dilué une cuillère à café de vinaigre de cidre et une cuillère à café de miel.

. En effet, l’acide acétique permet d’augmenter l’acidité dans l’estomac pour rendre la digestion plus facile en dégradant plus rapidement les graisses et les protéines. Pour ce faire, une demi-heure avant le repas, buvez un verre d’eau tiède dans lequel vous aurez préalablement dilué une cuillère à café de vinaigre de cidre et une cuillère à café de miel. Il aide à lutter contre le mauvais cholestérol . En effet, il contient de la pectine qui a la vertu de freiner l’absorption des lipides.

. En effet, il contient de la pectine qui a la vertu de freiner l’absorption des lipides. Grâce aux minéraux qu’il contient, le vinaigre contribuerait également à lutter contre l’ hypertension artérielle .

. Le vinaigre, de par sa richesse en antioxydants , pourrait contribuer à la prévention des maladies neurodégénératives , telles que la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson.

, pourrait contribuer à la , telles que la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson. Des effets contre l’ostéoporose et certains cancers ont également été signalés dans d’autres pays, mais les études n’en sont encore qu’à leurs balbutiements.

Comment bien choisir son vinaigre ?

Quelques critères à prendre en considération pour bien choisir votre vinaigre :

Optez de préférence pour un vinaigre de cidre qui soit de qualité et issu de la culture biologique.

qui soit de qualité et issu de la Veillez à le choisir sans sulfite pour profiter de tous ses bienfaits.

pour profiter de tous ses bienfaits. Pour faire votre choix entre les différents types de vinaigre, sachez que selon celui que vous prendrez, vous bénéficierez de vertus différentes. Par exemple, le vinaigre de cidre est issu de la pomme qui, en elle-même, présente déjà de nombreuses vertus. Le vinaigre de cidre combine donc de nombreux oligo-éléments, ainsi que des minéraux comme le calcium, fer, fluor, etc., mais aussi des vitamines, des antioxydants, des enzymes, des acides aminés, etc..

Existe-t-il des précautions à prendre ou des contre-indications ?

Les précautions à prendre :

Lors d’une utilisation orale, il est recommandé de toujours le diluer afin de ne pas altérer l’émail des dents.

afin de ne pas altérer l’émail des dents. Lorsque l’on mélange du vinaigre dans un verre d’eau, il est recommandé d’ajouter du miel pour atténuer son caractère agressif dans l'œsophage et dans l’estomac.

Comme pour tout, il n’a pas que des vertus, mais il présente quelques inconvénients.

Il est bien souvent riche en sulfites et ce composé peut être allergisant. Veillez donc à le choisir sans sulfite.

et ce composé peut être allergisant. Veillez donc à le choisir sans sulfite. De plus, le vinaigre étant acide, il peut entraîner des problèmes gastriques et ce, d’autant plus chez les personnes souffrant déjà de brûlures d’estomac . Le vinaigre est donc fortement déconseillé si vous souffrez de gastrite, de reflux gastro-oesophagien ou d’ulcère à l’estomac.

et ce, d’autant plus chez les personnes souffrant déjà de . Le vinaigre est donc fortement déconseillé si vous souffrez de gastrite, de reflux gastro-oesophagien ou d’ulcère à l’estomac. L’acide peut également être agressif pour l'émail des dents. Il est donc recommandé, à minima, de se rincer la bouche ou, au mieux, de se brosser les dents après sa consommation.