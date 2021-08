Pourquoi le lavage des mains est-il important ?

S'il est absolument bénéfique de se laver les mains avant de préparer de la nourriture et lorsque vous avez fini de travailler dans le jardin, il est également possible de contracter des infections à partir de sources apparemment inoffensives comme les poignées de porte, les chariots à l'épicerie, les tablettes d'avion, les interrupteurs et même l'argent.

Le contact de personne à personne peut entraîner la propagation directe de maladies infectieuses. Nous entrons en contact avec d'innombrables surfaces très fréquentées dans notre quotidien qui abritent des virus, des bactéries, des champignons et d'autres microbes. Pour ne rien arranger, une personne infectée n'a même pas besoin de toucher physiquement une surface pour la contaminer. Lorsqu'elle tousse, éternue ou parle, les gouttelettes respiratoires infectieuses sont dispersées dans l'air et se déposent ensuite sur les objets qui l'entourent, parfois jusqu'à deux mètres de distance ! Le simple fait de se toucher les yeux, le nez ou la bouche après avoir rencontré sans méfiance une surface contaminée peut introduire ces germes dans l'organisme et provoquer une maladie.

La désinfection régulière des surfaces est un élément important de la lutte contre les infections, mais cette pratique se heurte à des obstacles logistiques, notamment dans les lieux publics fréquentés par un grand nombre de personnes. Par conséquent, le lavage des mains est l'une des meilleures options pour prévenir la propagation de maladies comme la grippe, le rhume, le coronavirus (COVID-19) et les maladies gastro-intestinales. La pratique d'une bonne hygiène des mains permet non seulement aux individus de contrôler leur propre exposition aux germes, mais aussi de limiter la propagation des microbes de leurs mains aux surfaces et aux mains des autres.

Une pratique plus répandue de l'hygiène des mains pourrait avoir un impact significatif sur la santé des personnes âgées. On estime qu'entre 70 et 85 % des décès liés à la grippe saisonnière sont survenus chez des personnes âgées de 65 ans et plus, et qu'entre 50 et 70 % des hospitalisations liées à la grippe saisonnière sont survenues chez des personnes du même groupe d'âge.

Les meilleures pratiques pour le lavage des mains

Tout le monde a intérêt à se laver les mains plus souvent et plus efficacement, en particulier les personnes à haut risque d'infection, comme les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques. Il est tout aussi important pour ceux qui interagissent avec des personnes à haut risque, comme les membres de la famille et les soignants, de faire d'une bonne hygiène des mains une priorité. Toutefois, il faut utiliser les bonnes techniques de lavage des mains pour maximiser l'efficacité de cette mesure préventive.

Quand les aidants familiaux et les personnes âgées devraient se laver les mains

Avant, pendant et après la préparation des aliments

Avant de manger des aliments

Avant et après avoir soigné à domicile une personne souffrant de vomissements ou de diarrhée.

Avant et après avoir soigné une coupure ou une blessure

Après être allé aux toilettes

Après avoir changé les produits d'incontinence pour adultes ou nettoyé une personne âgée qui a utilisé les toilettes.

Après s'être mouché, avoir toussé ou éternué

Après avoir caressé un animal

Après avoir touché de la nourriture ou des friandises pour animaux de compagnie

Après avoir touché des ordures.

Comment se laver les mains de la bonne manière

Il est conseillé de suivre ces cinq étapes simples chaque fois qu'elles doivent se laver les mains :

Mouillez les mains avec de l'eau propre et courante (la température n'a pas d'importance), fermez le robinet et appliquez du savon.

Faites mousser en frottant les mains avec le savon. Faites mousser le dos des mains, entre les doigts et sous les ongles.

Frottez les mains pendant au moins 20 secondes.

Rincez bien les mains à l'eau courante propre.

Séchez les mains à l'aide d'une serviette propre ou à l'air libre.

Choisir les bons produits pour le lavage des mains

Bien que les savons antimicrobiens pour les mains semblent plus efficaces pour tuer les germes et prévenir les maladies, les études n'ont pas montré de différence marquée d'efficacité entre ces variétés et le savon ordinaire. En fait, les recherches suggèrent que l'utilisation de savons antiseptiques pour les mains contenant des ingrédients actifs comme le triclosan pourrait ne pas être sûre à long terme et contribuer au développement de bactéries résistantes aux antibiotiques - un risque énorme pour les personnes âgées qui dépendent souvent de médicaments antibiotiques pour traiter des infections comme la pneumonie bactérienne et les infections des voies urinaires.

Malgré la commodité des désinfectants pour les mains, ces produits ont tendance à être une autre source de confusion pour les aidants familiaux qui tentent de minimiser les risques de maladie de leurs proches. Si se laver les mains avec de l'eau et du savon reste la meilleure option préventive, les désinfectants pour les mains à base d'alcool qui contiennent au moins 60 % d'alcool sont une alternative acceptable sur le pouce.

Intégrez le lavage des mains dans votre routine de soins quotidiens

Une bonne hygiène des mains est importante à tout âge et dans tous les milieux. Il suffit d'un peu de pratique et d'engagement pour que le lavage des mains soit plus fréquent et fasse partie du plan de soins de votre proche âgé. Si tout le monde utilise des techniques efficaces de lavage des mains, cela réduit considérablement la propagation des maladies infectieuses et offre une plus grande protection aux populations les plus vulnérables qui sont plus âgées et ont un système immunitaire affaibli.