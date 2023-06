Qu’est-ce qu’un appareil auditif invisible ?

Un équipement médical ergonomique et esthétique

Spécialement conçu pour améliorer l’audition, un appareil auditif invisible est un modèle spécifique d’équipement dessiné pour être discret. Contrairement aux appareils auditifs traditionnels qui se placent derrière l’oreille, les appareils invisibles sont profondément insérés dans le canal auditif. Ce qui leur permet d’être visuellement indétectables.

Des appareils compacts et puissants

Les principales caractéristiques techniques des appareils auditifs invisibles sont essentiellement orientées vers leur taille compacte. En effet, ces équipements sont extrêmement petits afin de s’insérer confortablement dans le canal auditif. De plus, les appareils auditifs invisibles sont fabriqués sur mesure. Ce qui leur permet de s’adapter parfaitement à l’oreille de chaque utilisateur.

Malgré la petitesse de leur taille, les appareils auditifs sont également dotés d’une technologie avancée. Grâce à des fonctionnalités intégrées telles que des systèmes de réduction du bruit environnant. Vous pouvez également opter pour des appareils dont les réglages s’opèrent de façon automatique en fonction de l’environnement sonore.

Quel que soit le degré de votre autonomie auditive, les appareils auditifs modernes sont simples à utiliser. D’ailleurs, la plupart d’entre eux disposent d’une connectivité sans fil avec des dispositifs externes. Ou encore certains modèles détiennent des commandes contrôlables via des applications mobiles.

Pour vous aider dans vos recherches, vous pouvez consulter le site www.audio2000.fr. Audio 2000 dispose d'un réseau composé d’audioprothésistes indépendants diplômés d’État répartis dans plus de 200 centres partout en France. La plateforme peut être une ressource précieuse pour vous guider vers le bon professionnel !

Avec une expertise éprouvée et une large gamme de produits, les audioprothésistes Audio 2000 peuvent vous guider dans le choix de l’appareil auditif le plus adapté à vos besoins spécifiques.

Quel est le meilleur appareil auditif invisible en 2023 ?

Parmi les appareils auditifs invisibles sur le marché, voici une sélection des 3 meilleurs équipements à la pointe de la technologie 2023.

Xperience chez Signia

Le Xperience est un produit auditif innovant développé par la marque Signia. Il est fabriqué pour offrir une expérience d’écoute exceptionnelle aux personnes souffrant de problèmes auditifs. Grâce à sa technologie de pointe, le Xperience offre une qualité sonore cristalline et une compréhension améliorée de la parole, même dans des environnements bruyants.

L’avantage de ce modèle réside dans sa qualité sonore exceptionnelle. En effet, le Xperience utilise des algorithmes avancés qui optimisent la qualité sonore en ajustant automatiquement les réglages en fonction de l’environnement. Et, grâce à sa technologie de réduction du bruit, l’Xperience permet aux utilisateurs de mieux comprendre la parole, même dans des situations acoustiquement difficiles.

Marvel chez Phonak

Marvel est un produit auditif de haute qualité développé par Phonak. Il offre une reproduction sonore riche et naturelle, vous permettant de profiter pleinement de votre musique, des conversations et des sons de votre environnement. Par ailleurs, les appareils Marvel peuvent se connecter très rapidement à tous vos appareils sans fil.

L’avantage de ce modèle d’appareil auditif invisible est l’autonomie de sa batterie. En effet, cette dernière est grandement prolongée, ce qui permet aux utilisateurs de profiter d’une utilisation confortable sans avoir à se soucier de la recharge fréquente.

Mycore chez Rexton

La marque Rexton est réputée dans le domaine des aides auditives. Parmi ses appareils les plus invisibles, on retrouve sans nul doute le Sterling 8C ITC/ITE. C’est un modèle de prothèse auditive intra-auriculaire (ITE) ou intra-conque (ITC). Il est conçu pour s'adapter à l'intérieur de l'oreille, et offre donc une discrétion parfaite !

Cette prothèse auditive utilise une technologie de traitement du signal avancée pour améliorer la qualité sonore et optimiser l'audibilité des voix et des sons environnants. Elle permet une meilleure compréhension de la parole et une expérience d'écoute plus claire !

Le Sterling 8C est équipé de fonctionnalités de contrôle automatique qui ajustent les réglages en fonction de l'environnement sonore. Il peut détecter si vous êtes dans un environnement calme, bruyant ou en mouvement, et adapter automatiquement les paramètres pour une meilleure expérience auditive.

Certains modèles du Sterling 8C peuvent être équipés de fonctionnalités de connectivité sans fil, ce qui vous permet de vous connecter facilement à des appareils audios externes tels que les smartphones, les téléviseurs et les systèmes audio. Cela offre une plus grande flexibilité et vous permet de profiter pleinement de vos activités de divertissement et de communication.

Comment choisir son appareil auditif invisible ?

Au moment de choisir votre appareil auditif invisible, il est important de prendre en compte plusieurs critères. Cette première étape est importante dans la mesure où votre équipement doit répondre au mieux à vos besoins auditifs personnalisés et spécifiques. Parmi ces critères de choix, voici quelques-uns à considérer :

Le niveau de perte auditive ou niveau d’autonomie auditive

Les appareils auditifs invisibles peuvent ne pas convenir à tous les niveaux de perte auditive. Il est essentiel de consulter un professionnel de la santé auditive afin d’évaluer votre perte auditive et déterminer si un appareil auditif invisible est approprié pour vous.

L’anatomie de l’oreille

Dans la mesure où l’appareil auditif invisible apparaît profondément dans le canal auditif, l’anatomie de l’oreille de l’utilisateur est un critère essentiel. Les dimensions et la forme du conduit auditif doivent également être prises en compte afin de garantir un ajustement précis et confortable de l’appareil.

Pour cela, le spécialiste utilise un moule personnalisé qui va permettre d’individualiser la forme de votre appareil auditif invisible.

Le style d’appareil auditif invisible

Bien que les caractéristiques techniques des appareils auditifs invisibles modernes soient sensiblement similaires, il existe différents types d’appareils auditifs.

Par exemple, les modèles CIC (Complètement dans le canal) et les modèles IIC (Invisible dans le Canal). Seul votre audioprothésiste est apte à déterminer le style d’appareil invisible qui vous convient le mieux, et cela, en fonction de votre autonomie auditive, mais aussi en fonction du confort que vous ressentez au moment d’essayer votre équipement.

La technologie et les fonctionnalités de l’appareil auditif invisible

Les appareils auditifs invisibles peuvent intégrer diverses fonctionnalités technologiques, telles que la réduction du bruit, la connectivité sans fil, les réglages automatiques, etc. Il est important de comprendre les caractéristiques et les avantages spécifiques de chaque modèle pour choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins et à votre mode de vie.

La facilité d’utilisation

Assurez-vous que l’appareil auditif invisible que vous envisagez est facile à manipuler et à entretenir. Certains modèles peuvent offrir des commandes manuelles ou une connectivité avec une application mobile pour un réglage et une personnalisation simplifiée.

Le service après-vente et assistance

Avant d’acheter votre appareil auditif invisible, prenez le temps de vous renseigner sur les services de suivi et d’assistance offerts par le fabricant ou le fournisseur de l’appareil auditif invisible. Cela peut inclure des ajustements ultérieurs, des réparations, des mises à jour logicielles, et un support client réactif.

Où trouver un appareil auditif invisible performant ?

Le choix d’un appareil auditif invisible est une décision importante pour améliorer votre audition et votre qualité de vie.

En prenant en compte des critères tels que le niveau de perte auditive, l’anatomie de l’oreille, le style d’appareil, la technologie et les fonctionnalités, la facilité d’utilisation, ainsi que les services de suivi et d’assistance, vous pouvez trouver l’appareil auditif invisible qui correspond le mieux à vos besoins.

Dans cette optique de recherche, la plateforme Audio2000 dont nous parlons plus haut a été conçue par une équipe de professionnels de la santé auditive disponible pour vous fournir des conseils personnalisés. Mais aussi, vous avez la possibilité de faire appel à des experts pour faire des évaluations auditives approfondies afin que vous puissiez retrouver une audition optimale.