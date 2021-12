Qu'est-ce que l'incontinence par impériosité ?

L’incontinence par impériosité se manifeste par une envie soudaine, forte et irrépressible d’uriner et par une perte involontaire d’urine juste après la survenue de l’envie. Elle est due à une hyperactivité des muscles de la vessie et induit des visites fréquentes aux toilettes pendant lesquelles les urines émises sont en petites quantités. Contrairement aux autres formes d’incontinence urinaire, elle n’entraîne pas systématiquement de fuites urinaires.

Elle est dans 20 à 40% des cas liés à une incontinence d’effort chez les femmes chez qui elle est la deuxième forme d’incontinence la plus fréquente.

Quels sont les symptômes et causes de cette affection ?

Cette incontinence n’est généralement pas accompagnée d’autres symptômes, mais elle peut se compliquer si elle n’est pas bien prise en charge. Ainsi, une incontinence non traitée peut gêner les activités physiques, la vie sexuelle et les relations sociales et professionnelles de la personne qui en souffre.

Si elle dure dans le temps et qu’elle n’est pas prise en charge, l’incontinence peut mener à un risque accru d’infections urinaires répétitives, ainsi que des atteintes de la peau autour des parties génitales. Des rougeurs, et même des infections cutanées ou des ulcères peuvent alors apparaître.

L’incontinence par impériosité peut être idiopathique, c’est-à-dire qu’elle n’a pas de cause ou n’est pas liée à d’autres troubles. Elle peut aussi avoir des causes neurologiques ou urologiques.

Les causes neurologiques

Ce sont des atteintes de la voie neurologique de contrôle de la vessie et de ses muscles, comme chez les femmes et hommes atteints de sclérose en plaques ou de la maladie de Parkinson.

Les causes urologiques

L’incontinence par impériosité peut aussi être due à des problèmes urologiques comme une cystite infectieuse, un calcul vésical ou encore, une tumeur de la vessie qui provoque l’irritation vésicale.

Une hypersensibilité des fibres musculaires de la vessie provoquée par une obstruction chronique des parties basses de l’appareil urinaire peut aussi provoquer l’incontinence, notamment chez l’homme.

La descente d’organes est une autre cause fréquente d’incontinence par impériosité. Cette descente peut accentuer la pression sur la vessie, ce qui crée cette sensation d’urgence.

Comment mieux vivre l'incontinence au quotidien ?

L’incontinence n’est ni une tare ni une fatalité et la première étape pour y faire face est d’en parler, non seulement à votre médecin, mais aussi à vos proches. Une fois le tabou brisé, la prise en charge devient plus facile, car de nombreuses solutions existent.

Il est possible de mieux vivre l’incontinence au quotidien en suivant les conseils de votre médecin.

Beaucoup de personnes souffrant d’incontinence ont, pour premier réflexe, de diminuer leur consommation d’eau. C’est une erreur qui peut avoir d’autres complications. En cas d’incontinence, il ne faut pas réduire la consommation de liquides, mais plutôt l’équilibrer. Il faut bien sûr boire de l’eau en quantité, mais sans excès. Il faut aussi éviter les boissons diurétiques comme le café.

Vous pouvez aussi essayer de garder un poids plus sain. Le surpoids et l’obésité sont souvent des facteurs compliquant l’incontinence. Essayez donc de vous maintenir en forme en ayant une activité physique régulière. Si les fuites et les envies pressantes vous gênent dans votre pratique du sport, essayez les protections adaptées aux fuites urinaires observées aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Cliquez ici pour découvrir toute une gamme de produits efficaces et de qualité. Ceux-ci sont non seulement adaptés au sport, mais à toutes les activités de la vie quotidienne.

En plus du sport, l’arrêt du tabac et de l’alcool peut aussi améliorer votre contrôle vésical, tout comme un régime alimentaire adapté. Notez que certains aliments favorisent la constipation, donc l’impériosité. Il s’agit, par exemple, de la tomate, des aliments épicés, du chocolat ou des édulcorants artificiels. Limitez donc votre consommation quotidienne de ces aliments.

Les traitements et solutions possibles

Des solutions existent pour traiter l’incontinence urinaire par impériosité ou du moins diminuer son intensité.

Les médicaments

Les médicaments prescrits par les médecins visent généralement à traiter les causes de l’incontinence. Le médecin peut vous prescrire des antidiurétiques qui réduisent la fréquence des mictions. Ces médicaments sont de moins en moins utilisés à cause de leurs effets secondaires.

Des myorelaxants qui détendent les muscles de la vessie sont aussi prescrits, ils luttent contre les spasmes et contractions de la vessie, atténuant ainsi l’envie urgente d’uriner.

D’autres médicaments sont utilisés, comme certains antidépresseurs tricycliques. Ceux-ci sont utilisés à faibles doses pour leurs effets anticholinergiques.

La rééducation

La rééducation est utilisée pour aider les personnes atteintes à mieux contrôler leurs vessies. Trois techniques sont utilisées : la stimulation électrique, les thérapies comportementales et la kinésithérapie.

La chirurgie

Des traitements chirurgicaux peuvent être envisagés en fonction du type d’incontinence et de l’état de la personne qui en souffre. Dans le cas de l’incontinence par impériosité, c’est la neuromodulation sacrée qui est la plus utilisée. Elle consiste à une stimulation électrique des nerfs sacrés au niveau du bassin. La stimulation dure quelques jours et vise à diminuer d’au moins de moitié les symptômes de l’incontinence.

Les protections

Les protections intimes contre les fuites urinaires sont utilisées avant ou pendant les autres traitements et en cas d’échec de ceux-ci. Ils sont considérés comme des moyens palliatifs pour gérer l’incontinence. Vous pouvez profiter d’aides pour l'achat de protections grâce à l’allocation personnalisée d’autonomie ou APA. Cette allocation n’est pas soumise à des conditions de revenus et peut être demandée par toute personne âgée de plus de 60 ans.