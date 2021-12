Les effets apaisants du CBD

Le CBD est très efficace pour lutter contre toutes les formes de l'anxiété. Pour cela, il suffit de placer, sous la langue, quelques gouttes d'huile de CBD bio. Elle se signale donc par sa facilité d'utilisation. Vous trouverez des produits de grande qualité sur les sites de boutiques en ligne comme Tilyo.

Il s'agit d'une référence en la matière. Tilyo vous propose en effet des produits conçus en laboratoire, dans le respect de formules élaborées par des experts.

Les effets apaisants du CBD sont désormais bien connus. Il peut contribuer à soulager de nombreux troubles anxieux et les manifestations de l'anxiété sociale. De même, plusieurs études révèlent le rôle que pourrait jouer cette substance dans la lutte contre la dépression.

En somme, le CBD peut être considéré comme une sorte d'antidépresseur naturel.

Pour un meilleur sommeil

Avec l'âge, les nuits deviennent souvent moins reposantes. En effet, de nombreux seniors souffrent de troubles du sommeil, qui vont de la difficulté à s'endormir à l'insomnie.

On ne sera donc pas surpris que les effets relaxants du cannabis thérapeutique, à base de CBD, améliorent le sommeil des personnes âgées. Il suffit donc de quelques gouttes d'huile de CBD pour bénéficier d'un sommeil réparateur.

En prenant ce produit naturel, issu d'une agriculture biologique, vous évitez les effets secondaires de somnifères qui finissent par altérer votre santé. Il faut rappeler que, contrairement à ces médicaments, la prise de CBD n'entraîne aucune dépendance.

Soulager la douleur

Plusieurs études ont montré que le CBD avait des propriétés anti-inflammatoires. Il contribue donc à réduire les inflammations. Son action aide aussi à décontracter les muscles.

Consommé sous forme d'huile bio, le CBD semble efficace contre toutes les formes de douleurs, à commencer par les douleurs chroniques. Des maux comme l'arthrite ou la tension musculaire sont aussi grandement soulagés par l'action du CBD.

Or, ce sont des douleurs souvent ressenties par les seniors, qui ont donc, là encore, tout intérêt à prendre de l'huile de CBD. De même, les douleurs de dos qui, avec l'âge, se manifestent avec plus de vivacité, seront apaisées par ce moyen.

Ses vertis analgésiques font donc du CBD un allié contre la douleur, souvent aussi efficace que des médicaments aux nombreux effets secondaires.

Un rôle dans la prévention des maladies neurologiques

De nombreuses recherches semblent montrer que le CBD contribuerait à ralentir le vieillissement des cellules nerveuses. Par ailleurs, d'autres études, menées chez les animaux, indiquent que le CBD pourrait aider à la croissance de nouvelles cellules.

Cette action du cannabidiol, jointe à ses effets apaisants, pourrait aider à prévenir l'apparition de la maladie d'Alzheimer, qui se déclare souvent vers 65 ans, et d'autres maladies neurodégénératives. Il pourrait également limiter leur développement.

En faisant confiance à une huile de CBD de qualité, vous avez l'assurance, là encore, de prendre un produit naturel, dans effets secondaires et sans risque de dépendance.

Lutter contre les atteintes du glaucome

Le glaucome est une maladie oculaire causée par la dégradation des nerfs optiques. Elle est provoquée par une augmentation de la pression dans l'œil. Même si cette affection peut survenir à tout âge, elle est plus fréquente chez les seniors.

Des études ont montré que le cannabidiol pourrait faire baisser la pression intraoculaire. Par ailleurs, cette substance pourrait aider à dilater les vaisseaux, ce qui permettrait une meilleure irrigation sanguine de l'œil.

En outre, il semblerait que le CBD puisse participer à la protection de certains nerfs neuronaux, impliqués dans la survenue de la maladie. De même, l'action anti-inflammatoire du CBD pourrait se révéler très utile pour apaiser les douleurs ressenties par les personnes souffrant d'un glaucome.

Pour des os plus solides

Avec l'âge, les os se fragilisent et des maladies osseuses, comme l'ostéoporose, peuvent apparaître. Les os deviennent alors plus vulnérables, avec de plus grands risques de fractures.

Dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, une huile bio de qualité peut faire la différence. En effet, il semblerait que le CBD favorise une nouvelle croissance osseuse.

Il participe donc à la préservation des structures osseuses et les maintient en meilleure santé. De même, il accélérerait la guérison des fractures. Il semble en effet qu'il soit capable de renforcer, autour de la fracture, le collagène qui est un des principaux éléments constitutifs des os.

En raison de ses propriétés anti-inflammatoires, il soulagerait également les douleurs ressenties par les patients souffrant de sclérose en plaques. Là encore, le CBD se révèle indispensable à la bonne santé des seniors.

Le CBD et les maladies cardiovasculaires

Un certain nombre d'études suggèrent que le CBD pourrait également entrer dans la panoplie des moyens de lutte contre certaines maladies cardiovasculaires.

En premier lieu, les vertus apaisantes du CBD aident à réduire le stress et les manifestations d'anxiété. En ce sens, elles contribuent à prévenir certains troubles cardiaques.

En effet, les études menées semblent confirmer l'efficacité de l'huile de CBD pour la prévention et le traitement de ces troubles. Ainsi, le CBD pourrait être utile pour aider à prévenir l'hypertension ou les troubles du rythme cardiaque.

Le CBD n'étant pas un médicament, il ne saurait se substituer aux traitements habituellement prescrits. Il doit être plutôt considéré comme l'un des moyens permettant de lutter contre ces problèmes cardiaques.

Réguler l'appétit

Il arrive souvent que les personnes âgées n'aient plus autant d'appétit qu'avant. Elles renoncent parfois, surtout si elles vivent seules, à préparer chaque jour des repas équilibrés.

Or, faire trois repas suffisamment copieux est essentiel à la santé. La prise de CBD, sous forme d'huile bio, pourrait réveiller l'appétit, notamment en réduisant des symptômes ressentis par certaines personnes, comme les nausées.

Mais le CBD ne stimule pas seulement l'appétit, il peut aussi le réduire. En effet, si certaines personnes souffrent d'un manque d'appétit, d'autres sont saisies par de véritables fringales.

Dans ce cas, le CBD peut jouer le rôle d'un véritable coupe-faim. Cette substance est donc capable de réguler l'appétit. Enfin, en réduisant les graisses, elle contribue à une perte de poids contrôlée.