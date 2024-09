6 idées reçues sur la sexualité des personnes âgées

Les personnes âgées ne font plus l'amour

FAUX. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, les personnes âgées ne "prennent pas leur retraite" de la sexualité. Des études montrent que plus de la moitié des hommes et un tiers des femmes de plus de 70 ans sont toujours sexuellement actifs.

En fait, certains ont encore deux rapports sexuels par mois ou plus. Une étude britannique sur 7 000 seniors a révélé que cette activité est loin d’être anecdotique​.

La sexualité à un âge avancé existe bel et bien. Les hommes et les femmes, qu'ils soient en couple ou célibataires, continuent à profiter d'une vie sexuelle même à un âge très avancé​.

Après la ménopause, le désir féminin disparaît

FAUX. La ménopause n'est pas synonyme de la fin du désir chez la femme. Si certaines femmes ressentent une baisse de libido en raison de la ménopause, une femme sur deux ne subira aucun changement dans son désir sexuel. Les études montrent que de nombreuses femmes continuent à éprouver du plaisir et du désir, même après cette transition hormonale importante​.

Pour beaucoup, la clé réside dans le fait de maintenir une relation amoureuse épanouie et de savoir réapprivoiser son corps à travers de nouvelles expériences sensuelles.

Les dysfonctions sexuelles sont inévitables avec l'âge

FAUX. Si des changements physiologiques surviennent avec l'âge, ils ne doivent pas être perçus comme des freins à une sexualité épanouie. Il est normal que la lubrification prenne plus de temps ou que certains hommes rencontrent des problèmes d’érection, mais cela ne signifie pas la fin de la sexualité.

Il existe aujourd'hui des solutions médicales et thérapeutiques simples pour surmonter ces obstacles et profiter d'une vie sexuelle active​.

La tendresse remplace le sexe avec l'âge

PAS NÉCESSAIREMENT. La tendresse fait partie intégrante de la sexualité à tout âge, mais elle ne la remplace pas. Dans certains couples âgés, la sexualité peut évoluer vers des échanges plus affectueux, moins centrés sur la pénétration, mais cela ne signifie pas la fin du plaisir sexuel. Pour d'autres, la passion reste intacte, et la découverte de nouvelles formes de plaisir peut enrichir la relation​.

Les couples âgés ont souvent une grande complicité physique qui se manifeste par des caresses, des baisers et des moments intimes tout aussi gratifiants que les relations sexuelles plus "classiques".

Les personnes âgées ne sont pas à risque d'infections sexuellement transmissibles

FAUX. Un mythe dangereux. La prévention des infections sexuellement transmissibles (IST) reste importante à tout âge. Contrairement à ce que beaucoup croient, l'âge n'immunise pas contre le VIH ou d'autres infections comme la chlamydia ou la syphilis. En 2019, une proportion notable des nouvelles contaminations au VIH concernait des hommes de 50 ans et plus​.

Il est donc essentiel de continuer à utiliser des préservatifs ou d'autres moyens de protection, même pour les personnes âgées, et d'intégrer cette notion dans la sensibilisation générale à la santé sexuelle.

Les personnes âgées ne s'intéressent pas aux applications de rencontre

FAUX. Les technologies modernes, y compris les applications de rencontre, sont adoptées par les personnes âgées. Beaucoup utilisent des plateformes comme Tinder ou Disons-Demain pour rencontrer des partenaires de leur âge, que ce soit pour une relation amoureuse sérieuse ou simplement pour des rencontres plus légères.

Ces outils leur permettent de rester connectés et actifs dans leur recherche de compagnons, prouvant que l’amour et la sexualité ne s’arrêtent pas avec l’âge​.

En bref : la sexualité, un plaisir sans limite d’âge

La sexualité à un âge avancé est riche, diverse et souvent mal comprise. Les clichés populaires ne reflètent pas la réalité vécue par des millions de seniors dans le monde. Le désir sexuel ne disparaît pas après 70 ans, et la sexualité continue d'évoluer avec le temps. Il est essentiel de déconstruire ces tabous pour permettre aux personnes âgées de vivre leur sexualité librement et sans jugement.

En prenant soin de leur corps, en restant ouverts à de nouvelles expériences et en adoptant une attitude positive face au vieillissement, les personnes âgées peuvent continuer à profiter de tous les aspects de la vie, y compris la sexualité.