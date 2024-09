Pimenter sa vie sexuelle après 60 ans : petits conseils pour raviver la complicité et réveiller vos sens

Réinventer sa sexualité avec l’âge

À partir d’un certain âge, les relations sexuelles évoluent naturellement, mais cela ne veut pas dire qu’elles doivent perdre en intensité ou en plaisir. Les couples de longue durée peuvent redécouvrir une sexualité plus lente, mais tout aussi satisfaisante.

Les massages sensuels, par exemple, sont une excellente manière de se reconnecter physiquement sans précipitation. Utiliser des huiles parfumées et créer une ambiance intime avec des bougies permet de stimuler les sens et d'instaurer un cadre propice au plaisir partagé​.

Depuis que nous nous réservons une soirée massage une fois par semaine, notre complicité s’est renforcée. C’est devenu notre petit rituel. Ces moments de détente nous rappellent l'importance de prendre soin l’un de l’autre.

Parler pour raviver la flamme

La communication est l’un des piliers d’une sexualité épanouie à tout âge. Souvent, après des années de vie commune, on assume que l’autre sait ce qu’on aime. Mais oser parler ouvertement de ses désirs, de ses fantasmes, ou même de ce qui ne fonctionne plus aussi bien qu’avant, permet de surmonter les obstacles liés au vieillissement.

Verbaliser pendant l’acte peut aussi renforcer la complicité et créer un jeu érotique stimulant​.

Notre conseil : Profitez d’un moment de calme pour discuter de vos envies et limites. Cela peut être aussi simple que de demander : « Qu’est-ce que tu aimerais essayer ? » ou « Comment te sens-tu dans nos moments intimes ? ».

Explorer de nouvelles expériences

Pimenter sa vie sexuelle, c’est aussi être ouvert à la nouveauté. L’idée n’est pas de tout chambouler, mais parfois, de petits changements peuvent avoir de grands effets. Prendre un bain à deux, s’adonner à des lectures érotiques, ou encore surprendre son partenaire avec un message coquin peut raviver la flamme. Ces astuces simples permettent de sortir de la routine sans pour autant bouleverser ses habitudes​.

"Nous aimons nous glisser de temps en temps des petits messages coquins dans la journée. Ça réveille le désir et nous fait rire. On se sent jeunes à nouveau !" Jean, 80 ans.

Avec l’âge, il est essentiel de se reconnecter à son corps. Les changements hormonaux et physiques peuvent modifier la libido ou la façon dont le corps réagit. Mais au lieu de les voir comme des barrières, pourquoi ne pas les utiliser pour redécouvrir son corps autrement ?

Pratiquer une activité physique régulière, faire attention à son alimentation, et se réserver du temps pour soi sont autant de moyens de rester en bonne santé et de maintenir une sexualité épanouie​.

Bon à savoir : Si des soucis comme la sécheresse vaginale ou les problèmes d’érection apparaissent, il ne faut pas hésiter à consulter un professionnel. Il existe des solutions, qu’elles soient médicales ou basées sur des changements dans les pratiques, qui peuvent faire toute la différence.

Le sexe chez les séniors : ralentir pour mieux savourer

La sexualité après 60 ans ne se vit pas de la même manière que dans la jeunesse, mais elle n’en est pas moins riche. Prendre le temps de se redécouvrir, de se parler et d’explorer de nouvelles manières de s’aimer est la clé pour maintenir une vie sexuelle épanouie et pimentée. Ce cheminement n’est pas une course, mais une belle aventure à vivre avec son partenaire, main dans la main.