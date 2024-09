Arnaque à la carte de fidélité : des milliers d’euros volés en quelques clics, êtes-vous la prochaine victime ?

Comment fonctionne l’arnaque ?

L’arnaque aux cagnottes de fidélité est de plus en plus répandue. Elle repose principalement sur des techniques d’hameçonnage (phishing), où les hackers envoient des e-mails ou SMS frauduleux imitant parfaitement les communications des enseignes.

Ces messages vous demandent de cliquer sur un lien qui redirige vers un faux site ressemblant à celui de votre supermarché. Une fois sur ce site, vous êtes invité à entrer vos identifiants de carte de fidélité. À partir de là, vos informations sont envoyées aux escrocs.

Mais ce n’est pas tout. Certains pirates utilisent des logiciels capables de craquer des mots de passe faibles comme "1234" ou des dates de naissance. Une fois qu’ils ont accès à votre compte, ils peuvent rapidement vider votre cagnotte, soit en effectuant des achats, soit en revendant vos points ou euros accumulés sur le Dark Web.

Pourquoi les cagnottes sont-elles si faciles à pirater ?

Contrairement aux cartes bancaires, les cartes de fidélité ne bénéficient pas des mêmes niveaux de sécurité. Les mots de passe sont souvent simplistes et les mesures de protection des données personnelles parfois insuffisantes. De plus, beaucoup de consommateurs ne consultent pas régulièrement le solde de leur cagnotte, ce qui permet aux pirates de la vider sans que la victime ne s’en rende compte immédiatement.

Notre conseil : Créez un mot de passe complexe pour votre carte de fidélité, mélangeant chiffres, lettres et caractères spéciaux. Évitez les mots de passe basiques comme votre date de naissance ou une suite de chiffres trop évidente.

Que font les pirates de votre cagnotte ?

Une fois en possession de vos points ou euros fidélité, les hackers peuvent les utiliser pour réaliser des achats dans divers supermarchés, ou même les revendre sur des forums du Dark Web. Imaginez perdre les 100 euros que vous aviez soigneusement économisés pour Noël, ou découvrir que votre cagnotte a été utilisée dans un magasin situé à des centaines de kilomètres de chez vous.

Astuces :

Vérifiez régulièrement votre solde de cagnotte sur le site ou l’application de l’enseigne. N'attendez pas d'arriver en caisse pour le faire.

Ne laissez pas votre cagnotte s'accumuler trop longtemps. Utilisez-la dès que vous atteignez une somme confortable pour limiter les pertes en cas de piratage.

Comment se protéger de l’arnaque aux cartes de fidélité ?

La première étape est la vigilance. Si vous recevez un e-mail ou un SMS vous demandant de vous connecter à votre compte fidélité, ne cliquez pas directement sur le lien. Préférez accéder au site officiel de l’enseigne via un moteur de recherche ou un favori enregistré dans votre navigateur. Cela permet d’éviter les faux sites.

Voici quelques bonnes pratiques supplémentaires pour éviter de devenir une victime :

Méfiez-vous des communications non sollicitées. Si vous recevez un message qui vous semble suspect, ne fournissez jamais vos identifiants ou informations personnelles. Activez des alertes sur votre compte fidélité. Certaines enseignes permettent de recevoir des notifications à chaque utilisation de la cagnotte. Contactez rapidement votre supermarché en cas de doute. Si vous pensez que votre compte a été piraté, faites bloquer votre carte et demandez le remboursement de votre cagnotte. Même si cela n’est pas toujours garanti, certaines enseignes sont conciliantes, notamment si vous avez des preuves de fraude.

Que faire si vous êtes victime d’un vol de cagnotte ?

Si vous remarquez que des euros ou des points ont disparu de votre compte fidélité sans que vous n'ayez rien fait, réagissez vite. Contactez immédiatement le service client de l'enseigne pour signaler l’anomalie. Vous devrez souvent fournir des preuves, comme la date et l'heure à laquelle votre compte a été utilisé alors que vous n'étiez pas présent dans le magasin. Selon les cas, certaines enseignes remboursent la somme volée, mais cela dépend des politiques internes.

Notre conseil : Ne laissez jamais trop d’argent s’accumuler sur votre carte. En cas de piratage, il est toujours plus facile de récupérer de petites sommes que plusieurs centaines d’euros.

La menace des arnaques aux cagnottes de fidélité est bien réelle et touche de plus en plus de consommateurs. En appliquant des mesures simples de protection et en restant vigilant, vous pouvez éviter de perdre l’argent que vous avez patiemment économisé. Protégez vos cagnottes comme vous protégeriez votre compte bancaire : utilisez des mots de passe forts, vérifiez régulièrement vos soldes et ne cliquez jamais sur des liens suspects.