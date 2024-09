Courses alimentaires : les 7 pièges des supermarchés à éviter pour ne pas dépenser plus

1. Les produits essentiels placés au fond du magasin

Vous êtes allé chercher du lait ou du pain ? Vous allez devoir traverser plusieurs rayons remplis de produits tentants pour y parvenir. Cette disposition est loin d’être anodine. Les supermarchés savent que, sur le chemin, vous serez tenté par d’autres achats non prévus.

Notre conseil : Allez directement au rayon des produits essentiels sans vous attarder sur le reste, et respectez votre liste de courses. Si possible, passez par des allées moins chargées en produits attirants pour éviter les tentations.

2. Les promotions trompeuses

Les "super promos" ne sont pas toujours aussi intéressantes qu’elles le paraissent. Parfois, les prix sont augmentés juste avant la période des soldes, pour donner l'illusion d’une réduction importante. D’autres fois, les offres en lots ne représentent pas une réelle économie si vous n’aviez pas besoin d’une telle quantité.

Avant d’acheter un produit en promotion, prenez l’habitude de comparer son prix habituel. Utilisez des applications ou faites une recherche rapide en ligne pour vérifier si l’offre est réellement intéressante.

3. Les achats impulsifs aux caisses

Les caisses regorgent de produits que vous n’aviez pas prévu d’acheter : bonbons, magazines, gadgets divers… Ces petits articles, souvent bon marché, sont placés stratégiquement pour déclencher des achats impulsifs, surtout lorsque vous êtes en attente.

Notre conseil : Essayez de faire vos achats de manière calme, en évitant de vous laisser happer par ces petits plaisirs de dernière minute. Un bon moyen de résister est d’éviter de regarder ces étagères pendant votre attente.

4. Les lots et packs de produits

Acheter en grande quantité semble parfois plus économique, mais ce n’est pas toujours le cas. Si vous n’avez pas vraiment besoin d’autant, vous risquez de gaspiller, surtout pour les produits périssables.

Avant d'acheter en pack, calculez le prix à l’unité ou au kilo pour comparer avec les formats individuels. Si le produit est périssable, demandez-vous si vous allez vraiment tout consommer avant qu’il ne soit trop tard.

5. Les produits brumisés et "frais"

Les fruits et légumes fraîchement arrosés donnent l’illusion qu’ils viennent tout juste d’être cueillis, mais en réalité, ils sont parfois stockés depuis plusieurs jours. Cette technique vise à stimuler vos sens et à vous pousser à acheter plus.

Préférez les fruits et légumes de saison et observez leur fraîcheur réelle plutôt que de vous laisser tromper par l’aspect visuel. En outre, pensez à comparer avec les marchés locaux qui offrent souvent des produits plus frais à moindre coût.

6. Faire ses courses le ventre vide

Lorsque vous faites vos courses en ayant faim, vous êtes beaucoup plus susceptible d’acheter des produits gras, sucrés ou salés, souvent non nécessaires. Le simple fait d’avoir faim peut vous pousser à remplir votre caddie avec des articles que vous n’aviez pas prévus.

Prenez une collation avant d’aller faire vos courses pour éviter les tentations liées à la faim. Faites vos courses à des moments où vous êtes bien rassasié pour ne pas succomber à l’achat de produits superflus.

7. Les échantillons gratuits et dégustations

Qui peut résister à un échantillon gratuit ? Que ce soit un morceau de fromage ou une nouvelle boisson, accepter un échantillon peut parfois influencer vos achats et vous inciter à prendre des produits auxquels vous n’aviez pas pensé.

Acceptez les échantillons avec parcimonie et ne vous sentez pas obligé d’acheter un produit juste parce que vous l’avez goûté. Restez concentré sur vos besoins réels et votre liste de courses.

Les supermarchés sont conçus pour maximiser leurs ventes, mais avec quelques astuces et un peu de vigilance, vous pouvez éviter leurs pièges. La clé est de rester concentré sur vos besoins, de planifier vos achats et de ne pas céder aux tentations des promotions ou des achats impulsifs. Une meilleure gestion de vos courses vous permettra de maîtriser votre budget tout en consommant plus intelligemment.