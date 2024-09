Ce retraité a perdu plus de 500 euros à cause de cette arnaque bien rodée de plus en plus fréquente

Une arnaque qui existe depuis des années

De nombreuses nouvelles arnaques voient le jour très souvent notamment l'arnaque au rétroviseur dont on va parler ici.

L'arnaque au rétroviseur est une arnaque bien connue des forces de l'ordre et qui revient en force, ces derniers mois. En général, les victimes de cette escroquerie au rétroviseur cassé sont des retraités ou des personnes vulnérables.

Le procédé reste toujours le même : les escrocs peuvent même suivre leurs victimes jusqu'à leur domicile ! Cela peut être compliqué de reconnaître une arnaque au premier abord, voilà pourquoi il faut rester prudent si vous vous faites interpeller et ne pas hésiter à faire appel à la police en cas de doute.

L'histoire de Jean-Michel

Cette arnaque a déjà fait de nombreuses victimes et donc, le 11 août dernier, Jean-Michel Minot s'est fait, lui aussi, avoir par cette arnaque bien rodée !

En revenant du supermarché, où il venait de faire ses courses, Jean-Michel rentre la voiture dans son garage quand il se fait alpaguer par un autre automobiliste. Celui-ci est assez agressif et l'accuse d'avoir accroché son rétroviseur gauche. Jean-Michel constate même une trace noire sur son propre véhicule.

L'automobiliste demande alors à Jean-Michel de faire un constat oral avec son assurance. Jean-Michel n'a pas conscience que cet incident est en fait le début d'une arnaque... Le retraité veut entrer en contact avec son assurance, l'escroc utilise son propre téléphone.

Il n'est, hélas, pas en contact avec l'assurance de Jean-Michel mais avec un complice. Jean-Michel pense s'adresser à un conseiller de la MAIF qui lui assure qu'il est possible de faire un constat oral et de régler en espèces pour les dégâts occasionnés.

La discussion continue et le complice dit à Jean-Michel qu'il sera totalement remboursé puisqu'il n'a pas eu d'autres accidents dans les douze derniers mois. L'octogénaire lui fait complètement confiance. Il retire donc 560 euros en compagnie de l'autre automobiliste.

Quelques heures plus tard, en discutant avec une voisine, il se rend compte qu'il s'est fait arnaquer. La voisine va sur Internet et découvre que les arnaques au rétroviseur sont légion et que les victimes sont souvent des personnes âgées, trouvées sur des parkings et que les arnaqueurs vont suivre jusque chez elles dans certains cas.

Le lendemain, il a appelé son assurance mais a vite réalisé qu'il n'avait pas le nom ni le numéro de téléphone de l'autre automobiliste impliqué dans l' « incident ». On lui explique alors qu'il a bien été victime d'une arnaque. Jean-Michel est dépité et a porté plainte pour qu'une enquête soit ouverte pour escroquerie. Il espère obtenir gain de cause.

Ne pas faire de constat oral !

L'arnaque au rétroviseur est une arnaque bien connue des assureurs. Ils rappellent d'ailleurs toujours à leurs clients qu'un constat papier est obligatoire lors d'un accident. Il ne faut absolument jamais accepter de constat oral à l'amiable. Il faut un constat papier afin que l'assurance puisse traiter le dossier. C'est obligatoire, même si les dégâts matériels sont moindres voire inexistants. Cela permet, en effet, de garder des traces de l'incident.

Il ne faut absolument pas verser d'argent liquide ni faire de virement sur le compte de la personne qui se présente comme la victime du sinistre. Le conseillers d'assurance déconseillent aussi de régler l'accrochage directement avec le tiers. Ce sont peut-être des règles qui peuvent paraître pleines de bon sens mais il est tout de même important de les rappeler.

Si vous avez le moindre doute et si l'autre automobiliste refuse de faire un constat à l'amiable, on vous conseille de relever les plaques ainsi que le modèle de son véhicule puis d'appeler les forces de l'ordre.

S'il s'agit d'une escroquerie, il est peu probable que les arnaqueurs restent dans les parages et prennent le risque de se faire démasquer. Appelez les services de police si vous avez en face de vous un automobiliste réfractaire aux procédures légales ou si vous vous sentez en danger.

En cas de potentielle arnaque au rétroviseur, il est conseillé de contacter sa compagnie d'assurance afin de savoir la marche à suivre. De plus, il vaut mieux vérifier que le numéro que vous appelez correspond bien au numéro de téléphone qui est inscrit sur le contrat d'assurance.