Séniors : cette nouvelle aide gouvernementale vous permet de vivre plus longtemps chez vous

Qu’est-ce que Ma Prime Adapt’ ?

Mise en place en 2024, Ma Prime Adapt’ est une aide financière destinée à couvrir une partie des frais liés aux travaux d'aménagement des logements pour les seniors et les personnes en situation de handicap.

L’objectif principal est de prévenir les chutes et d'améliorer l'autonomie à domicile. L’aide remplace plusieurs dispositifs existants, comme « Habiter Facile », en simplifiant les démarches.

Qui est éligible ?

Les personnes de plus de 70 ans peuvent bénéficier de l’aide sans condition de perte d’autonomie.

peuvent bénéficier de l’aide sans condition de perte d’autonomie. Les personnes entre 60 et 69 ans en perte d’autonomie précoce sont également concernées.

en perte d’autonomie précoce sont également concernées. Les personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge, peuvent faire une demande si elles justifient d’un taux d’incapacité supérieur à 50 %.

Cette aide s’adresse aux locataires comme aux propriétaires occupants, ce qui la rend particulièrement accessible.

Les montants de l’aide

Le montant accordé dépend des revenus du foyer, avec un taux de subvention qui varie entre 50 % et 70 % des frais engagés. Voici un tableau récapitulatif des taux de subvention et des plafonds de ressources pour 2024 :

Nombre de personnes dans le foyer Revenus très modestes (€) Taux de subvention très modestes (%) Revenus modestes (€) Taux de subvention modestes (%) 1 ≤ 23 541 70% ≤ 28 657 50% 2 ≤ 34 551 70% ≤ 42 058 50% 3 ≤ 41 493 70% ≤ 50 513 50% 4 ≤ 48 447 70% ≤ 58 981 50% 5 ≤ 55 427 70% ≤ 67 473 50% Par personne supplémentaire + 6 970 70% + 8 486 50%

Bon à savoir : L’aide est cumulable avec d’autres dispositifs, comme les aides locales ou la Prestation de Compensation du Handicap (PCH). Pour maximiser les subventions, pensez à vous renseigner auprès de votre mairie ou du service France Rénov’.

Quels travaux sont pris en charge ?

Les travaux financés par Ma Prime Adapt’ visent à améliorer l’accessibilité et la sécurité de votre logement. Voici quelques exemples de ce qui peut être pris en charge :

Aménagements intérieurs

Installation d’un monte-escalier électrique pour faciliter l’accès aux étages.

pour faciliter l’accès aux étages. Aménagement de la salle de bain : remplacement d'une baignoire par une douche plain-pied, ajout de barres d’appui, installation de WC surélevés.

: remplacement d'une baignoire par une douche plain-pied, ajout de barres d’appui, installation de WC surélevés. Élargissement des portes et des couloirs pour faciliter la circulation des personnes à mobilité réduite.

et des couloirs pour faciliter la circulation des personnes à mobilité réduite. Installation de détecteurs de mouvement pour l’éclairage, réduisant ainsi les risques de chute dans les pièces mal éclairées.

Aménagements extérieurs

Installation de rampes d’accès à l’entrée de votre maison pour les fauteuils roulants ou les personnes ayant des difficultés à monter les marches.

à l’entrée de votre maison pour les fauteuils roulants ou les personnes ayant des difficultés à monter les marches. Place de parking réservée pour personnes à mobilité réduite, facilitant les déplacements quotidiens.

Notre conseil : Pour des conseils sur les aménagements adaptés à vos besoins spécifiques, vous pouvez faire appel à un assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO). Cet expert vous accompagnera dans la planification des travaux et vous mettra en relation avec des artisans qualifiés.

Quelles sont les démarches à suivre ?

Pour obtenir Ma Prime Adapt’, voici les étapes à suivre :

Simulez le montant de votre aide : Vous pouvez utiliser le simulateur en ligne de France Rénov’ pour avoir une estimation du montant auquel vous pourriez avoir droit. Contactez un conseiller France Rénov’ pour obtenir des informations sur les artisans locaux et les démarches administratives. Préparez votre dossier avec l’aide de votre AMO. Celui-ci vous guidera dans la constitution des documents nécessaires et vous accompagnera dans la réalisation des travaux. Suivez l’avancement des travaux : Une fois les aménagements réalisés, l’aide vous sera versée sous forme de subvention.

Pourquoi adapter son logement est essentiel ?

Les chutes sont l’une des principales causes d’hospitalisation chez les personnes de plus de 65 ans. Chaque année, on recense près de 2 millions de chutes, dont 130 000 entraînent une hospitalisation. Avec l’âge, les fractures ou blessures consécutives à une chute peuvent entraîner une perte d’autonomie importante, voire être fatales.

Après une grave chute dans sa salle de bain, Pierre a fait installer une douche de plain-pied grâce à Ma Prime Adapt'.

Cela a changé ma vie. Je me sens en sécurité, et je n’ai plus peur de me doucher seul.

Nos conseils pour prévenir les chutes à domicile

Installez des barres d’appui dans les zones à risque, comme les toilettes ou la douche.

dans les zones à risque, comme les toilettes ou la douche. Renforcez l’éclairage avec des détecteurs de mouvement dans les couloirs et les escaliers.

avec des détecteurs de mouvement dans les couloirs et les escaliers. Privilégiez une douche à l'italienne plutôt qu'une baignoire, surtout si l’équilibre devient précaire.

plutôt qu'une baignoire, surtout si l’équilibre devient précaire. Évitez les tapis glissants et vérifiez régulièrement l’état du sol dans les pièces humides.

Grâce à Ma Prime Adapt’, vous pouvez rester plus longtemps chez vous en toute sécurité. Que vous ayez besoin d’installer un monte-escalier ou d’aménager votre salle de bain, cette aide vous permet de financer des travaux essentiels pour maintenir votre autonomie. Alors, n’hésitez pas à faire les démarches pour en bénéficier et à vous entourer des bons conseils d’un expert.

Pour plus d’informations, visitez le site de France Rénov' ou contactez un conseiller local​.