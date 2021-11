Dame de compagnie, définition

Garder une vie sociale peut être compliqué pour les personnes âgées, surtout celles ayant des difficultés à sortir. Dans ce cas, il leur est possible d'avoir recours aux services d'une dame de compagnie. Cette dernière vient chez elles pour lui tenir compagnie, donc. Elle peut accompagner le senior dans ses sorties, qu'il s'agisse d'aller chez le médecin, au cinéma, voir des amis ou encore chez le coiffeur. Il est possible à la dame de compagnie de faire la lecture au senior, de jouer aux cartes ou à des jeux de société avec lui ou tout simplement de lui faire la conversation. En somme, une dame de compagnie permet au senior de vivre de vrais moments de convivialité, ne serait-ce que pour quelques heures.

Il n'est pas nécessaire de suivre une formation particulière pour être dame de compagnie. De fait, la dame de compagnie n'accomplit aucune des missions d'une auxiliaire de vie. Elle ne fait pas le ménage ni le repassage. Elle peut, cependant, conduire le senior à ses rendez-vous dans sa voiture ou utiliser celle du senior (il faudra alors prévoir une assurance voiture exprès pour ça).

La dame de compagnie aide le senior à continuer à faire les activités qu'il aime et à sortir de chez lui.

Qu'est-ce qu'une aide à domicile ?

Une aide à domicile est normalement chargée de faire les tâches ménagères que le senior n'est plus en mesure de réaliser. Elle peut donc l'aider en ce qui concerne les repas (faire les courses puis préparer les repas), le ménage ou encore le repassage. Il n'y a pas besoin de formation spéciale pour devenir aide à domicile cependant certaines ont un CAP en Hygiène, un baccalauréat ou encore un BTS spécialisé.

Cela signifie, en somme, qu'une aide à domicile n'est normalement pas habilitée à réaliser le lever, le coucher, l'habillement ou encore à donner ses repas à la personne dépendante.

Pour la garde de nuit : dame de compagnie ou auxiliaire de vie ?

Normalement, la dame de compagnie comme l'aide à domicile n'ont pas l'habilitation pour faire une garde de nuit. En effet, il s'agit d'un cas très spécifique qui nécessite l'intervention d'un(e) auxiliaire de vie professionnel(le) avec une formation spéciale qui lui permet donc d'assister et d'aider le senior dans tous les gestes du quotidien. Lors de la garde de nuit, le professionnel dort dans la même pièce que la personne âgée et peut être amené à intervenir plusieurs fois dans la nuit, si la personne âgée doit se lever et ce pour éviter les chutes ou les incidents. Le garde de nuit peut aider le senior lors des repas, l'aider à s'habiller, à se coucher puis lui faire sa toilette le lendemain matin et lui donner son petit-déjeuner. Il peut être nécessaire de faire appel à une garde de nuit si la personne souffre de la maladie d'Alzheimer, notamment.

De même, après un séjour à l'hôpital, il peut être judicieux de faire appel aux services d'une garde de nuit. Cela peut être rassurant pour le senior et l'aider à reprendre toute confiance en lui et en ses capacités.

Il est possible de recourir aux services d'une dame de compagnie ou d'une aide à domicile pour faire une garde de nuit mais dans ce cas, elle doit être qualifiée en tant qu'auxiliaire de vie. Alors, elle sera employée en tant qu'auxiliaire de vie et rémunérée en conséquence.

S'il suffit de créer seulement une présence la nuit pour une personne âgée, en dormant dans une chambre voisine à celle de la personne, sans nécessairement avoir besoin d'intervenir ou d'aider la personne de quelle que façon que ce soit, alors une dame de compagnie ou une aide à domicile peuvent tout à fait être engagée. C'est notamment le cas si la personne âgée est indépendante et peut se débrouiller seule pour les gestes du quotidien. Dans ce cas, elle aurait simplement besoin d'être rassurée par la présence d'une tierce personne chez elle. Cela sera plutôt appelé une « présence de nuit » et non une garde car normalement, l'aide à domicile ou la dame de compagnie n'aura pas besoin d'intervenir plus d'une fois dans la nuit.

En ce qui concerne les tarifs, ceux d'une présence de nuit sont moins élevés que ceux d'une garde. Selon le type d'intervention choisir, le tarif varie. Il est possible que l'APA (allocation personnalisée autonome) prenne en charge une partie des frais d'une garde de nuit.

En somme, pour une garde de nuit, mieux vaut faire appel à une auxiliaire de vie mais une aide à domicile ou une dame de compagnie peuvent faire l'appel, selon les besoins et l'état de santé global du senior.