Parce que c’est une profession réglementée

Faire appel à un chasseur immobilier, c’est profiter des services d’un professionnel expérimenté et fiable. La profession est, en effet, bien réglementée. Pour exercer en tant que chasseur de biens, le professionnel doit obtenir une autorisation délivrée par la préfecture dont dépend sa zone d’activité.

En outre, le chasseur est mandaté par ses clients qui doivent nécessairement lui signer un mandat de recherche. Il faut aussi savoir que la plupart des chasseurs ont de nombreuses années d’expérience dans l’immobilier et sont souvent très bien formés, aussi bien à la prospection qu’à la négociation ou aux aspects légaux, fiscaux et techniques liés à l’immobilier.

Recourir à un chasseur est donc une démarche sûre et fiable, d’autant que la rémunération n’est due que si la recherche aboutit à un résultat et que l’achat est concrétisé. La loi Huguet interdit, en effet, aux agents immobiliers et chasseurs de facturer des frais de dossier ou de mission ni de percevoir une quelconque rémunération avant que l’achat ne soit effectif et sécurisé par la signature d’un compromis de vente puis d’un acte authentique.

Pour gagner du temps

Trouver un appartement ou une maison pour investir peut prendre énormément de temps. Les recherches s’étalent sur des mois, voire des années et sans garantie de résultat. Les recherches requièrent, en outre, de grands efforts, car il faut surveiller les annonces immobilières, se rendre régulièrement aux agences, passer de nombreux appels téléphoniques, faire des visites.

Toutes ces tâches sont chronophages et fatigantes, surtout pour un particulier qui n’a pas de grandes connaissances en immobilier. Faire appel à un chasseur de biens permet donc de s’épargner ces tâches fatigantes et fastidieuses et de gagner énormément de temps. L’agent s’occupe, en effet, de toutes les tâches, de la surveillance des annonces, à l’organisation des visites et des négociations.

Pour ne rater aucune bonne affaire

Les biens immobiliers très intéressants qui représentent de bonnes opportunités d’investissements partent très vite. Il est possible que le bien que vous cherchez, celui qui remplit exactement tous vos critères de recherche, soit mis en vente par une agence ou un particulier et qu’il soit déjà vendu quelques jours plus tard.

Il est donc important de faire une veille permanente sur les sites d’annonces immobilières ainsi qu’auprès des agences. C’est une tâche qu’un particulier ne peut pas accomplir, surtout s’il a une vie professionnelle intense. Le chasseur de biens met en place une veille continue et permanente, ce qui permet à l’acquéreur de ne rater aucune bonne affaire.

Profiter de son expertise et de son réseau

Un chasseur de biens immobiliers est un professionnel qui a longtemps travaillé dans le domaine de l’immobilier, il jouit donc d’une expertise de pointe. Il est donc à même de savoir où et comment chercher et de prédire la rentabilité d’un bien en fonction de sa situation géographique, de sa surface, du standing du quartier ou de l’immeuble où il est situé ainsi que de ses équipements.

Recourir aux services d’un chasseur permet donc d’acheter un bien qui correspond au projet d’investissement de l’acquéreur qui se prémunit ainsi des mauvaises surprises et d’éventuelles pertes financières.

Du fait de sa longue expérience et de sa grande activité dans le domaine de l’immobilier de sa zone, le chasseur dispose généralement d’un épais carnet d’adresse et d’un réseau de connaissances étoffé dans le milieu de l’immobilier, de la banque, des assurances et des travaux. Ce réseau lui permet d’être informé rapidement de la mise sur le marché de biens immobiliers intéressants. Il lui permet aussi de faciliter les mises en relation, l’organisation des visites et les négociations.

Pour l’accompagnement sur le long terme

Le chasseur de biens immobiliers prend en charge toutes les étapes menant à l’achat du logement. Il se charge de la veille sur le marché de l’immobilier et de la prospection, il sélectionne les biens qui correspondent aux critères de recherche fixés par ses clients, il organise les visites et négocie le prix avec le vendeur ou l’agent immobilier qui le représente.

Pendant toute la durée de son mandat, le chasseur rend compte fidèlement et de façon exhaustive de ses recherches, des visites qu’il fait. Il fournit des rapports réguliers et reste en contact étroit avec ses clients, et ce, jusqu’à la concrétisation de l’achat et même au-delà.

Sa mission ne s’arrête, en effet, pas à la signature de l’acte de vente chez le notaire. Le chasseur veille à ce que toutes les démarches soient correctement effectuées, notamment la signature du compromis de vente et de l’acte authentique.

Il peut ensuite proposer de mettre l’acheteur en contact avec des professionnels de confiance de son réseau comme un courtier, une banque, un entrepreneur sérieux pour réaliser d’éventuels travaux. Il peut aussi proposer ses services ou ceux d’un confrère pour faciliter et accélérer la mise en location du bien.

Pour acheter au meilleur prix

Trouver le bien idéal ne suffit pas, encore faut-il l’acheter à un prix juste. Pour ce faire, il est souvent inévitable de passer par de longues et compliquées négociations. L’agent immobilier mandaté pour vendre le bien ou son propriétaire ont tous les deux intérêt à vendre au prix le plus élevé que possible et voyant que le candidat à l’achat est très intéressé, ils peuvent placer la barre très haut.

Le rôle du chasseur de biens est à cette étape décisive. Puisque c’est l’acquéreur qui l’a mandaté, le chasseur est tenu de défendre les intérêts de son client, ce qu’il fait en utilisant son expertise, ses connaissances et ses talents de négociateur. Le métier de chasseur est en général réservé à des personnes dotées d’un certain talent en négociation, ce qui permet aux clients d’acheter à des prix dont ils n’auraient jamais rêvé s’ils avaient négocié eux-mêmes.

Pour réussir l’investissement immobilier

Pour qu’un investissement immobilier soit réussi, le bien acquis doit être bien situé, dans un bon état et bien équipé. Il faut aussi que le bien soit dans une zone où la demande en biens locatifs est forte, faute de quoi les vacances peuvent être nombreuses et longues au fil des années. En passant par un chasseur de biens immobiliers, l’acquéreur s’assure de trouver un bien compatible avec le projet d’investissement et qui offre, à terme, la rentabilité attendue.