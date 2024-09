Cette ville de France s’engage contre les violences aux personnes âgées : zoom sur un dispositif spécial

À Besançon, dans le Doubs, un dispositif a été mis en place depuis le 17 août 2024 et devrait durer jusqu’au 15 septembre. Il s’agit de rassurer les seniors après de multiples agressions violentes. Des policiers vont donc passer au domicile des seniors isolés ou plus vulnérables pour les sécuriser et faire en sorte que cela ne se reproduise pas. Zoom sur ce dispositif spécial !