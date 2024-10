1 200, 1 400 ou 1 600 euros ? Ce seuil des « petites retraites » qui fait débat pour la revalorisation des pensions en 2025

1 200 euros, un seuil symbolique mais insuffisant ?

En 2023, le gouvernement avait mis en avant un seuil symbolique de 1 200 euros brut comme base pour la revalorisation des pensions modestes. Toutefois, il s’agit bien de montants bruts, avant déduction des cotisations sociales. En réalité, après déductions, cette somme revient à environ 1 100 euros nets, laissant les retraités concernés avec un budget serré pour subvenir à leurs besoins essentiels.

Le montant de 1 200 euros brut ne permet pas à certains retraités de se rapprocher du revenu médian national, qui est actuellement d'environ 2 028 euros. Pour une grande partie de la population retraitée en France, se situer sous ce seuil de 1 200 euros brut signifie vivre avec un revenu limité, souvent insuffisant pour affronter les coûts croissants du quotidien, entre énergie, alimentation et santé.

Pourquoi 1 400 et 1 600 euros sont-ils aussi des repères ?

Certains observateurs et représentants des retraités estiment que le seuil des "petites retraites" devrait être rehaussé à 1 400 ou 1 600 euros brut. En effet, environ 63 % des retraités perçoivent moins de 1 600 euros brut par mois, soit un montant encore en deçà du revenu médian en France. Ce chiffre met en lumière la réalité économique de nombreux retraités qui, malgré des années de cotisations, ne parviennent pas à bénéficier d'une pension leur permettant de vivre confortablement.

Ces montants, bien que plus élevés que le seuil des 1 200 euros, ne reflètent toujours pas la moyenne des pensions en France, qui avoisine les 1 558 euros nets par mois. Revaloriser ces retraites à un seuil plus élevé pourrait offrir une protection accrue face à l’inflation et garantir un niveau de vie plus décent pour cette catégorie de la population.

La revalorisation en 2025 : ce qui est en jeu

En janvier 2025, une revalorisation des pensions était initialement prévue, mais elle a été reportée à juillet 2025. Cette décision a suscité des inquiétudes, car elle réduit potentiellement l’augmentation prévue, passant de 2,3 % à une estimation d’environ 1,8 %. Ce report pourrait avoir un impact direct sur les retraites modestes, qui voient souvent leur pouvoir d’achat diminuer rapidement en raison des hausses de prix.

Seuil de pension Montant mensuel brut Montant mensuel net estimé 1 200 euros ~1 100 euros Environ 1 100 euros 1 400 euros ~1 260 euros Variable selon prélèvements 1 600 euros ~1 440 euros Variable selon prélèvements

Ce tableau offre une idée de la réalité vécue par les retraités en fonction de leur seuil de pension brut et des prélèvements sociaux qui en découlent.

Que signifie être retraité "modeste" en France aujourd’hui ?

Le terme de "petite retraite" englobe bien plus qu’un simple seuil de revenus. Il reflète une réalité économique marquée par des restrictions budgétaires pour de nombreux retraités. Les foyers vivant avec moins de 1 200 euros brut par mois, ou même de 1 400 euros, sont souvent confrontés à des choix difficiles, entre gérer des dépenses incompressibles (logement, énergie) et faire face aux coûts de santé.

Dans ce contexte, rehausser le seuil des petites retraites pourrait représenter une amélioration réelle de la qualité de vie des retraités modestes. Mais l’impact reste à voir, d’autant plus que les discussions autour de cette revalorisation se poursuivent, notamment pour les retraites du secteur privé avec le régime Agirc-Arrco, où le montant moyen des pensions est légèrement supérieur mais reste insuffisant pour certains.

Un débat qui reste ouvert

Alors que l’État envisage de nouvelles mesures pour soutenir les retraités, la définition et le traitement des petites retraites restent des sujets sensibles. Entre les seuils symboliques et les réalités économiques, les débats autour des seuils de 1 200, 1 400 et 1 600 euros montrent l’urgence d’une politique adaptée aux besoins de cette population croissante.

La revalorisation prévue en juillet 2025 pourrait être une réponse partielle, mais des ajustements plus profonds pourraient être nécessaires pour offrir un niveau de vie décent aux retraités modestes en France.