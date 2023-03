1. Services bancaires : renforcer son pouvoir de négociation

Ouvrir plusieurs comptes bancaires fait que plus aucune banque n'est indispensable. Il devient ainsi plus facile de se passer d'une banque pour n'utiliser que les autres. Ouvrir un compte bancaire supplémentaire confère donc au particulier un pouvoir de négociation accru avec sa banque habituelle ou avec les autres établissements.

Si le deuxième compte et les comptes suivants sont ouverts dans la même banque, le client dispose d'une position de force qui lui permet de mieux négocier les frais bancaires, les services et même le taux d'intérêt dans le cas où il contracte un prêt bancaire.

Si les comptes bancaires sont ouverts dans des établissements différents, le client fait jouer la concurrence et profite ainsi des meilleures offres du marché.

2. Diversifier les moyens de paiement

En ouvrant plusieurs comptes bancaires, le titulaire des comptes obtient autant de moyens de paiement différents. Si, par exemple, il a un premier compte en banque dans un établissement classique et qu'il ouvre un compte dans un établissement 100 % en ligne, ce dernier lui ouvre droit à une carte bancaire supplémentaire. Celle-ci peut servir de moyen de paiement d'appoint en cas de perte ou de vol de la carte bancaire de l'autre compte.

Elle peut aussi permettre de l'utiliser dans certains cas où il est plus avantageux d'utiliser telle carte plutôt que telle autre. C'est notamment le cas lors des voyages, puisque certaines banques sont plus avantageuses en zone Euro, alors que d'autres le sont en dehors de cette zone.

3. Bénéficier de services bancaires supplémentaires

Les banques rivalisent d'ingéniosité envers leurs clients pour les garder. Elles leur proposent ainsi de nombreux avantages et services. Toutefois, ces avantages varient d'une banque à l'autre.

En ayant plusieurs comptes en banque associés à plusieurs cartes bancaires, le client bénéficie d'une gamme de services plus vaste. Ainsi, si sa première banque propose un service de conciergerie, il peut en profiter tout en profitant des miles en compagnies aériennes offerts par la seconde banque.

Ceci est également valable pour les promotions chez les commerçants partenaires des banques et les cashbacks. Ces derniers ne sont valables que chez certaines enseignes pour chaque banque. En ayant plusieurs comptes, le client augmente le nombre de commerçants et d'entreprises auprès desquels il reçoit des cashbacks et des offres promotionnelles.

Les banques proposent aussi fréquemment des offres promotionnelles pour attirer de nouveaux clients, telles que des taux d'intérêt préférentiels ou des réductions sur les frais bancaires. En ouvrant plusieurs comptes, vous pouvez tirer parti de ces offres et maximiser vos gains.

4. Mieux gérer son budget en compartimentant ses dépenses

Gérer son budget est une préoccupation croissante dans de nombreux foyers. Il est, en effet, devenu compliqué de tracer avec précisions toutes les dépenses du mois, notamment à cause des nombreux prélèvements automatiques, des abonnements et autres achats.

En ayant plusieurs comptes bancaires, il devient plus facile de compartimenter les dépenses en dédiant un compte pour le loyer et les prélèvements automatiques, un autre compte pour l'alimentaire et un dernier compte pour les loisirs.

Ceci est d'autant plus intéressant que les virements entre comptes bancaires sont gratuits chez la plupart des banques. Il suffit alors de virer au début du mois chaque somme allouée à chaque type de dépense au compte bancaire correspondant pour avoir une meilleure visibilité sur les dépenses et un meilleur contrôle sur le budget mensuel.

5. Une obligation pour les professionnels et un atout pour les familles

Les professionnels sont obligés d'avoir au moins deux comptes bancaires, un professionnel et un autre personnel. Cette obligation découle de la législation en vigueur, qui vise à assurer la traçabilité des opérations financières et à faciliter les contrôles fiscaux. Elle s'applique notamment aux auto-entrepreneurs, aux artisans, aux commerçants et aux professions libérales. De plus, la tenue d'un compte distinct permet d'éviter les erreurs de comptabilité et facilite la gestion administrative.

Pour les familles, avoir plusieurs comptes en banque permet de contrôler les dépenses de chaque membre du foyer. Les parents peuvent, par exemple, ouvrir un compte au nom de l'un d'eux et donner une carte à leur enfant adolescent pour qu'il puisse payer ses dépenses quotidiennes. Il suffit ensuite de faire un virement hebdomadaire ou mensuel de la somme allouée à l'enfant pour contrôler ses dépenses et l'habituer à la responsabilité financière.