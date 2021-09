Des formalités allégées

Le prêt personnel est un crédit non affecté. Vous pouvez donc faire ce que voulez de l'argent prêté et, au contraire du crédit immobilier par exemple, vous n'êtes pas obligé de fournir des preuves de l'utilisation des sommes reçues.

C'est la nature de ce prêt qui explique en partie la rapidité avec laquelle se monte le dossier. On s'assure surtout que vous pourrez le rembourser. Vous devez aussi être majeur et ne pas rencontrer de problèmes bancaires.

Et dès que le dossier est constitué, vous ne tardez pas à recevoir les fonds sur votre compte en banque.

C'est encore plus simple en ligne

Ce crédit à la consommation s'obtient encore plus facilement en recourant aux services d'une banque ou d'un comparateur de prêts en ligne.

Ainsi, le prêt personnel en ligne via LoanScouter, c'est la solution de financement la plus simple et la plus rapide. Vous avez d'abord l'assurance d'une réponse immédiate.

Vous accédez ensuite, en quelques clics, aux offres de prêts personnels les plus intéressantes et répondant le mieux à vos attentes propres.

Aucun apport personnel

Vous pensez peut-être que, pour obtenir un prêt personnel, il vous faut, comme pour l'octroi d'autres crédits, fournir un apport.

Soyez alors rassuré, car, pour ce type de prêt, ce n'est plus une obligation. Bien sûr, l'organisme prêteur peut toujours vous demander d'apporter une mise initiale.

La constitution de cet apport personnel peut l'inciter à penser que vous serez mieux à même de rembourser le prêt. Mais il sera toujours possible de trouver un organisme de crédit qui vous dispensera de cette formalité.

Vous êtes à l'abri des surprises

Un autre avantage du prêt personnel est que les conditions qui l'encadrent sont indiquées dès le début dans le contrat et ne changent plus par la suite. Ce qui est un gage de sécurité pour vous.

Vous connaissez donc dès le début le taux d'intérêt pratiqué. Il est d'ailleurs à noter qu'il est le plus souvent fixe.

De même, vous savez d'emblée quel est le montant total du crédit ainsi que la durée du contrat. Le montant et la fréquence des échéances, ainsi que l'ensemble des frais liés au prêt, vous sont également connus.

Vous pouvez emprunter un montant important

Certes, le montant du prêt personnel est plafonné. En effet, même si l'utilisation des fonds est libre, le prêt n'a pas vocation à se substituer au crédit immobilier.

C'est pour cela que vous ne pouvez emprunter au-delà d'un certain montant. Ceci étant, le plafond a été relevé de manière notable, puisqu'il a été fixé à 75.000 euros.

Ce type de prêt vous permettra donc de financer la plupart de vos projets personnels.