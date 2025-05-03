Café, pain, légumes : quels aliments vont encore voir leur prix exploser cet été ?

Partager sur facebook Partager sur Twitter Epingler sur Pinterest

Pourquoi les prix alimentaires vont-ils encore augmenter cet été ?

Plusieurs éléments expliquent cette hausse attendue :

La météo extrême : la sécheresse dans plusieurs régions productrices et les inondations ailleurs affectent les rendements agricoles mondiaux.

: la sécheresse dans plusieurs régions productrices et les inondations ailleurs affectent les rendements agricoles mondiaux. Le coût de l'énergie : même si le gaz et le pétrole se stabilisent, les coûts de transport et de production restent élevés.

: même si le gaz et le pétrole se stabilisent, les coûts de transport et de production restent élevés. Les tensions internationales : la situation en Ukraine, en Afrique de l’Ouest et en Amérique du Sud impacte les flux d’exportations, notamment sur les céréales, les oléagineux et les fruits.

: la situation en Ukraine, en Afrique de l’Ouest et en Amérique du Sud impacte les flux d’exportations, notamment sur les céréales, les oléagineux et les fruits. Les récoltes en baisse : certains produits essentiels affichent des prévisions de production nettement inférieures aux moyennes habituelles.

Ces facteurs combinés vont peser lourdement sur les prix de produits alimentaires essentiels à partir du mois de juillet 2025.

Les produits du quotidien les plus touchés

Le café, le pain et les légumes ne sont pas les seuls concernés. Voici un aperçu des principaux aliments dont le prix va grimper :

Café : +12 % prévus cet été, après une année déjà tendue en production au Brésil et au Vietnam.

: +12 % prévus cet été, après une année déjà tendue en production au Brésil et au Vietnam. Pain : +8 % à +10 %, à cause du renchérissement des céréales (blé dur et blé tendre).

: +8 % à +10 %, à cause du renchérissement des céréales (blé dur et blé tendre). Légumes frais : +10 % à +15 %, en particulier pour les tomates, salades, courgettes et poivrons, touchés par des récoltes amoindries en Europe du Sud.

: +10 % à +15 %, en particulier pour les tomates, salades, courgettes et poivrons, touchés par des récoltes amoindries en Europe du Sud. Sucre : +9 %, en raison d’une mauvaise campagne de production en Inde.

: +9 %, en raison d’une mauvaise campagne de production en Inde. Huiles végétales (tournesol, colza) : +6 % à +8 %, sous l’effet combiné de mauvaises récoltes et de la demande industrielle.

(tournesol, colza) : +6 % à +8 %, sous l’effet combiné de mauvaises récoltes et de la demande industrielle. Fruits : +10 % à +12 %, notamment pour les fruits rouges et les agrumes impactés par la sécheresse méditerranéenne.

Voici un tableau synthétique pour mieux visualiser :

Produit Hausse de prix estimée été 2025 Facteur principal Café +12 % Récolte faible (Brésil, Vietnam) Pain +8 à +10 % Hausse du coût du blé Légumes frais +10 à +15 % Conditions climatiques défavorables Sucre +9 % Baisse de production en Inde Huiles végétales +6 à +8 % Moindre production et forte demande Fruits +10 à +12 % Sécheresse en Europe du Sud

Quels impacts sur le budget des ménages ?

Pour les ménages, cette nouvelle poussée inflationniste signifie un alourdissement sensible du budget alimentaire, alors que celui-ci représente déjà une part croissante des dépenses contraintes.

Selon les calculs de l’Insee, le panier alimentaire moyen pourrait augmenter de 5 % à 7 % sur l'ensemble de l'été, toutes catégories confondues. À l’échelle d'un foyer moyen dépensant environ 400 € par mois en alimentation, cela représenterait :

20 € à 30 € supplémentaires par mois .

. Entre 60 € et 90 € de plus sur l'ensemble de l’été.

Les produits les plus pénalisants seront les légumes frais et les produits de première nécessité, rendant plus difficile l’accès à une alimentation saine pour les foyers modestes.

Comment atténuer l'impact de cette flambée sur son budget ?

Face à cette hausse annoncée, plusieurs réflexes peuvent permettre de limiter la casse :

Adapter sa consommation saisonnière : privilégier les légumes et fruits locaux et de saison, moins impactés par l’importation.

: privilégier les légumes et fruits locaux et de saison, moins impactés par l’importation. Acheter en circuits courts : les marchés de producteurs locaux, AMAP et coopératives permettent souvent des prix plus stables.

: les marchés de producteurs locaux, AMAP et coopératives permettent souvent des prix plus stables. Faire jouer la concurrence : comparer les prix entre enseignes reste un levier efficace, surtout sur les produits de marque nationale.

: comparer les prix entre enseignes reste un levier efficace, surtout sur les produits de marque nationale. Privilégier les produits bruts : cuisiner soi-même coûte toujours moins cher que d’acheter des produits transformés.

: cuisiner soi-même coûte toujours moins cher que d’acheter des produits transformés. Stocker certains produits secs avant la hausse : pour le café, le riz, le sucre, il peut être judicieux de constituer un petit stock à prix actuel.

En appliquant ces gestes simples, il est possible de réduire l’impact de la hausse sur son budget alimentaire estival et de maintenir une alimentation équilibrée malgré tout.

Cet été 2025 s'annonce difficile pour les consommateurs, et la hausse des prix alimentaires semble inévitable. Le café, le pain, les légumes mais aussi de nombreux produits de consommation courante vont voir leurs prix grimper, impactant directement le budget des ménages. S’informer, anticiper ses achats et adapter ses habitudes de consommation seront les meilleurs moyens de traverser cette période sans trop peser sur son pouvoir d’achat.