Ces nouveaux radars vont surveiller de près votre conduite sur les routes dès 2025 : découvrez les 3 infractions ciblées

À partir de 2025, une nouvelle génération de radars va faire son apparition sur les routes françaises, et ils risquent de changer la donne pour les automobilistes. En effet, ces radars intelligents, équipés de technologies avancées, sont conçus pour détecter bien plus que les excès de vitesse habituels. Trois nouvelles infractions seront ciblées par ces dispositifs, et chaque conducteur devra être plus vigilant que jamais pour éviter les sanctions.