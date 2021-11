Surveiller votre plomberie

Insidieusement, une fuite peut faire exploser votre facture d’eau. Il est donc important de contrôler régulièrement le bon fonctionnement des robinets de la cuisine, de la salle de bain, etc. et de ne jamais négliger un goutte à goutte que vous pourriez constater. Surveillez également votre chasse d’eau. Si vous constatez une fuite, il suffit parfois simplement de la localiser pour comprendre d’où vient le problème et le régler. Ce peut être un joint qui nécessite d’être changé. Ne vous inquiétez pas, si vous êtes novice en la matière, vous trouverez de nombreuses explications sur Internet pour vous aider. Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème de fuite par vous-même, n’hésitez pas à faire appel à un plombier. Cela vaut le coup, car un robinet qui goutte consomme environ 4 L/heure, une fuite au niveau de votre chasse d’eau va consommer environ 25 L/heure, etc..

Privilégier les douches

La toilette représente la majeure partie de la consommation d’eau d’un foyer. Il faut savoir qu’un bain demande environ 3 fois plus d’eau qu’une douche, soit entre 150 et 200 L d’eau. Voilà pourquoi il est préférable d’opter pour des douches, car en moyenne, une douche représente environ 60 litres. Mais il est encore possible de faire baisser cette consommation à 20 litres par des moyens simples :

Pensez à arrêter l’eau pendant que vous vous savonnez . Il existe des petits systèmes, appelés « stop douche », qui permettent de couper l’eau sans perdre son réglage.

. Il existe des petits systèmes, appelés « stop douche », qui permettent de couper l’eau sans perdre son réglage. Réduisez le temps de votre douche . Selon les études faites, les français passent en moyenne 9 minutes sous la douche. Pour faire des économies visez 7 minutes, puis 5. Vous pouvez trouver dans le commerce des systèmes de contrôle du temps sous la douche.

. Selon les études faites, les français passent en moyenne 9 minutes sous la douche. Pour faire des économies visez 7 minutes, puis 5. Vous pouvez trouver dans le commerce des systèmes de contrôle du temps sous la douche. En début de douche, plutôt que de laisser couler l’eau froide dans le bac en attendant qu’elle ait atteint la bonne température, vous pouvez la récupérer dans un seau pour l’arrosage de vos plantes, pour économiser une chasse d’eau, etc.. Le gaspillage sera ainsi évité.

pour l’arrosage de vos plantes, pour économiser une chasse d’eau, etc.. Le gaspillage sera ainsi évité. Vous pouvez aussi installer un mitigeur thermostatique qui permet de régler rapidement la température de l’eau. En plus, d’économiser environ 5 litres par douche, vous éviterez de vous brûler le temps du réglage.

qui permet de régler rapidement la température de l’eau. En plus, d’économiser environ 5 litres par douche, vous éviterez de vous brûler le temps du réglage. Une autre solution consiste à opter pour un pommeau économique qui est aussi efficace qu’un pommeau classique, mais qui permet une consommation d’eau moins importante. Il permet de réduire de moitié le débit de votre eau en injectant de l’air dans l’eau. Vous aurez ainsi moins d’eau utilisée et ce, sans vous en rendre compte.

Économiser l’eau du robinet

Pour éviter le gaspillage de l’eau du robinet, rien de plus simple :

Pensez à arrêter l’eau chaque fois que cela est possible , par exemple, lorsque vous vous brossez les dents, pendant que vous vous savonnez les mains, etc..

, par exemple, lorsque vous vous brossez les dents, pendant que vous vous savonnez les mains, etc.. Si vous faites la vaisselle à la main, ne la faites pas sous l’eau courante , ayez recours à des bassines ou remplissez d’eau le bac de votre évier.

, ayez recours à des bassines ou remplissez d’eau le bac de votre évier. Il est également recommandé d’équiper vos robinets de « mousseurs ». Cette solution permet d’utiliser moins d’eau en donnant la sensation qu’il y en a autant. Vous allez ainsi diviser par deux le débit d’eau de votre robinet tout en conservant le même confort d’usage. Le mousseur agit en ajoutant de l’air dans l’eau.

Réduire la consommation d’eau des toilettes

Dans un foyer, la consommation d’eau dans les toilettes est très importante. Plusieurs solutions s’offrent à vous, pour limiter la casse.

Avant tout, il est nécessaire d’ utiliser une chasse d’eau à deux boutons . Vous pourrez ainsi utiliser la chasse d’eau en fonction de vos besoins : vous pouvez choisir d’activer la petite chasse ou la grande chasse d’eau. Dans les logements récents, ce type d’équipement est installé automatiquement. Néanmoins, si vous avez un ancien modèle, vous pouvez simplement remplacer la chasse pour une vingtaine d’euros.

. Vous pourrez ainsi utiliser la chasse d’eau en fonction de vos besoins : vous pouvez choisir d’activer la petite chasse ou la grande chasse d’eau. Dans les logements récents, ce type d’équipement est installé automatiquement. Néanmoins, si vous avez un ancien modèle, vous pouvez simplement remplacer la chasse pour une vingtaine d’euros. Il est important de ne pas jeter de déchets dans les toilettes , quels qu’ils soient. Ils peuvent créer des problèmes dans le système d’assainissement, mais en plus, ils gaspillent de l’eau.

, quels qu’ils soient. Ils peuvent créer des problèmes dans le système d’assainissement, mais en plus, ils gaspillent de l’eau. Comme nous l’avons vu précédemment, vous pouvez utiliser l’eau froide de début de douche.

Vous pouvez également avoir recours à des toilettes sèches. Cette solution nécessite de posséder un jardin avec un compost à gérer.

Opter pour un lave-vaisselle

Eh oui, le lave-vaisselle permet de faire des économies d’eau : il en consomme moins que lorsque vous faites la vaisselle à la main. Un lave-vaisselle utilise en moyenne 10 litres d’eau par cycle alors que si vous faites la vaisselle à la main, vous utilisez 4 fois plus d’eau. Certes le coût d’un lave-vaisselle est assez conséquent, néanmoins, il sera amorti à long terme en vous permettant de réduire le coût de vos factures d’eau. Pour rentabiliser au mieux l’eau nécessaire au cycle de lavage, il est important d’attendre que votre lave-vaisselle soit plein avant de le faire tourner, sans pour autant trop le remplir. De plus, pour profiter d’un nettoyage optimal de votre vaisselle, vous devez également penser à l’entretien régulier des filtres, etc..

Bien choisir ses appareils

Au moment d’acheter des appareils électroménagers tels que le lave-linge, le lave-vaisselle, etc.. Il est important de porter une attention particulière à leur consommation en eau. Cette information est renseignée sur l’étiquette énergétique. Un appareil de classe A est plus performant qu’un appareil de classe G qui sera plus énergivore. Par exemple, si vous optez pour un lave-vaisselle de classe D, il consommera 40 litres de plus que si vous choisissez un modèle classé A. De plus, certains appareils profitent d’un mode « eco » qui vous permettra de réduire la consommation d’électricité et d’eau tout en étant aussi performant.

Récupérer l’eau de pluies

Il existe plusieurs manières de récupérer l’eau de pluie. En fonction de l’utilisation, le niveau de filtration sera différent. Il sera donc nécessaire de bien vous renseigner avant. Vous pouvez également installer des bacs dans votre jardin pour récolter l’eau de pluie pour l’arrosage de votre extérieur. Ainsi, vous économiserez cette ressource tout en en profitant pour obtenir de belles plantations tout au long de l’année. Privilégier l’arrosage le matin ou le soir pour réduire l’évaporation d’eau. Vous pouvez également pailler votre sol pour favoriser la rétention de l’eau.