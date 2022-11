Les bonnes raisons de passer par un courtier pour votre projet immobilier

Arrivé à la retraite, vous comptez acheter un appartement. Pour cela, il vous faut souscrire un emprunt. C’est une démarche souvent complexe et fastidieuse. Et les banques hésitent parfois à accorder un prêt à un senior. C’est pourquoi vous avez tout intérêt à confier cette tâche à un courtier, qui joue les intermédiaires entre l’emprunteur et l’organisme prêteur.