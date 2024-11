Économisez des milliers d’euros sur vos frais de succession avec ces 3 astuces méconnues !

1. Faites des donations régulières pour profiter des abattements

L'une des stratégies les plus simples pour réduire les droits de succession est de donner une partie de votre patrimoine de votre vivant. En effet, la loi permet de bénéficier d’abattements fiscaux pour les dons réguliers effectués tous les 15 ans.

Chaque parent peut donner jusqu'à 100 000 € par enfant sans impôt, tous les 15 ans. Cet abattement est aussi valable pour les grands-parents envers leurs petits-enfants, jusqu’à 31 865 € .

Cela signifie qu'un couple avec deux enfants peut transférer jusqu'à 400 000 € en franchise d'impôt en 15 ans.

Donataire Abattement exonéré d'impôt (par bénéficiaire) Fréquence Enfant 100 000 € Tous les 15 ans Petit-enfant 31 865 € Tous les 15 ans Conjoint/Partenaire PACS 80 724 € Tous les 15 ans

En étalant les donations sur plusieurs années, vous pouvez transférer une grande partie de votre patrimoine sans frais. Cette technique est idéale pour des biens en pleine propriété ou des liquidités.

Notre conseil : Si vous possédez des biens immobiliers, pensez au don de nue-propriété. En cédant la nue-propriété à vos héritiers tout en conservant l’usufruit, vous réduisez la valeur taxable du bien dans la succession tout en conservant le droit d’utilisation.

2. Utilisez l’assurance-vie pour transmettre votre capital avec une fiscalité avantageuse

L’assurance-vie est souvent utilisée pour optimiser la transmission de son patrimoine. Elle permet de transmettre des capitaux avec un allégement fiscal important, particulièrement pour les primes versées avant vos 70 ans.

Avant 70 ans, chaque bénéficiaire d'une assurance-vie bénéficie d’un abattement de 152 500 € .

. Après 70 ans, l’abattement global est de 30 500 €, mais seuls les montants versés sont soumis aux droits de succession, pas les intérêts.

Cela signifie que, même pour des patrimoines importants, une assurance-vie peut réduire considérablement le montant des frais de succession.

Exemple : Supposons qu’un parent verse 150 000 € sur une assurance-vie pour chacun de ses deux enfants avant ses 70 ans. Grâce à l’abattement de 152 500 €, chaque enfant recevra son capital sans impôt. Cette méthode est donc bien plus avantageuse qu’une transmission classique.

Revoyez régulièrement la clause bénéficiaire de votre contrat d’assurance-vie. Il est essentiel que les bénéficiaires soient à jour, surtout en cas de changement familial (divorce, remariage), pour éviter toute contestation.

3. Optez pour le démembrement de propriété pour vos biens immobiliers

Le démembrement de propriété consiste à séparer la nue-propriété de l’usufruit d’un bien immobilier. En choisissant de transmettre la nue-propriété à vos héritiers tout en conservant l’usufruit, vous réduisez la valeur imposable du bien dans le calcul de la succession.

La valeur de la nue-propriété est définie en fonction de votre âge et représente une partie seulement de la pleine propriété.

Au moment du décès, l’usufruit s’éteint, et vos héritiers récupèrent automatiquement la pleine propriété sans frais supplémentaires.

Âge du donateur Valeur de la nue-propriété (%) Valeur de l’usufruit (%) Moins de 51 ans 50 % 50 % 51 - 60 ans 60 % 40 % 61 - 70 ans 70 % 30 % 71 - 80 ans 80 % 20 % 81 - 90 ans 90 % 10 %

Ainsi, la base de calcul des droits de succession est réduite, ce qui diminue les frais. Le démembrement est une excellente solution pour des biens immobiliers que vous souhaitez transmettre tout en continuant à percevoir des revenus locatifs.

Notre conseil : Le démembrement est une option idéale pour transmettre un bien immobilier familial, mais il nécessite un acte notarié. Parlez-en avec votre notaire pour évaluer la pertinence de cette solution dans votre situation et comprendre les implications sur le long terme.

Des stratégies efficaces pour alléger vos frais de succession

Avec un peu d’anticipation, il est possible de réduire de manière significative les frais de succession. En combinant des donations régulières, une assurance-vie bien structurée et le démembrement de propriété, vous pouvez transmettre votre patrimoine en allégeant les charges fiscales pour vos héritiers. Ces méthodes permettent d’optimiser la transmission et de protéger vos proches, tout en leur offrant un soutien financier dès aujourd’hui.