Gestion pilotée ou gestion libre ?

La gestion pilotée des actifs du PER était une option déjà disponible avant l’adoption de la loi Pacte. Ce qui a changé depuis 2019 est que la gestion pilotée est choisie par défaut dès la souscription d’un plan d’épargne retraite.

Elle consiste à déléguer la gestion de l’épargne à l’établissement auprès duquel le compte a été ouvert. C’est cette gestion pilotée qui est adoptée automatiquement dès la création du PER, sauf si le titulaire du compte décide de faire ses propres choix d’investissement. Il opte alors pour la gestion libre et en supporte tous les risques.

Une gestion des actifs adaptée à chaque profil d’investisseur

Le PER est une épargne par laquelle le titulaire du compte fait des versements mensuels. Les montants versés sont investis par l’établissement bancaire pour dégager une plus-value. Les placements financiers peuvent être plus ou moins risqués et la loi Pacte permet désormais d’adapter ce niveau de risque en fonction du profil d’investisseur de l’épargnant.

On distingue désormais trois profils d’investisseurs différents et pour chacun, la part de l’épargne investie dans des actifs plus ou moins risqués varie.

Ainsi, l’épargnant peut choisir le profil “prudent horizon retraite”, “équilibré horizon retraite” ou “dynamique” horizon retraite. Le profil “prudent” étant celui pour lequel les placements sont les moins risqués, mais aussi les moins rentables. Le profil dynamique peut être bien plus rentable sur le long terme, mais les placements sont plus volatils.

Cette distinction entre différents types de profils permet d’adapter la gestion des actifs de l’épargnant en fonction de ses objectifs et de son horizon financier. Selon

Une gestion pilotée selon l’âge du titulaire du PER

La loi Pacte a aussi introduit la notion de gestion d’actifs en fonction de l’âge de départ à la retraite. Selon ce principe, la gestion des actifs est adaptée de façon progressive et les placements sont répartis en des proportions plus ou moins élevées entre des placements sûrs et des placements rentables en fonction de l’âge de l’épargnant.

Ainsi, si la date de départ à la retraite est encore loin, l’épargne est principalement placée dans des produits plus rentables, mais potentiellement plus risqués. Avec l’approche de la date de départ à la retraite, les placements sont adaptés de sorte à sécuriser l’épargne. Les fonds sont alors transférés vers des supports moins risqués, mais aussi moins rentables, comme des fonds en euros par exemple.

Cette adaptation de la gestion des actifs en fonction de l’âge du titulaire du PER permet, dans un premier temps, de générer une plus-value importante qui est ajoutée à l’épargne. Elle permet, par la suite, de sécuriser les fonds et ainsi de garantir à l’épargnant des revenus à l’approche de son départ à la retraite.

