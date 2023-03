Une facture plus lourde

La prise en charge, par les mutuelles ou les complémentaires santé auxquelles vous adhérez, d'une partie de vos dépenses de santé, représente pour elles un certain "risque". Il augmente, en principe, avec l'âge de leurs adhérents qui, en vieillissant, rencontrent souvent davantage de problèmes de santé.

Par conséquent, les cotisations d'une mutuelle senior seront la plupart du temps plus élevées. La récente crise sanitaire, due à l'épidémie de Covid, a conduit les mutuelles à augmenter encore leurs tarifs.

Entraînant des consultations plus fréquentes et des hospitalisations plus nombreuses, cette crise a provoqué, depuis 2021, une progression de près de 8 % des dépenses de santé. Une situation que les mutuelles ont dû prendre en compte.

Et la hausse des cotisations devrait se poursuivre en 2023. En effet, elles devraient augmenter, en moyenne, de 3 à 5 %.

1. Mieux choisir ses garanties

Vous devez donc vous attendre à une facture plus importante, surtout si vous avez atteint un certain âge. À partir de 70 ans, notamment, les cotisations sont souvent majorées de manière assez notable.

Cependant, vous pouvez faire des économies en choisissant mieux vos garanties. Si certaines ne vous sont plus utiles, comme les garanties ayant trait à la maternité ou à l'orthodontie, il n'y a aucune raison de les maintenir dans le contrat.

Par contre, d'autres garanties sont parfaitement adaptées à votre état de santé actuel. Si votre vue baisse, par exemple, vous avez besoin de lunettes ou de nouveaux verres. il faut donc veiller à ce que ces dépenses d'optique soient bien prises en charge par la mutuelle senior.

De même, si vous avez besoin de soins dentaires spécifiques ou d'un appareil auditif, ces garanties doivent figurer dans l'offre de la mutuelle. Les hospitalisations devenant souvent plus nombreuses avec l'âge, une bonne prise en charge du forfait hospitalier ou des éventuels dépassements d'honoraires est également indispensable.

C'est encore la même chose pour le remboursement des soins liés à la médecine alternative. Ainsi, en recentrant les garanties sur vos besoins réels, vous assurez une meilleure prise en charge de votre santé et vous économisez sur vos cotisations.

2. Adhérez à une mutuelle en ligne

Certaines mutuelles ou complémentaires santé ne sont accessibles qu'en ligne. Ce qui signifie qu'elles ne possèdent pas d'agences en ville.

Si vous choisissez d'adhérer à une telle mutuelle senior, vous allez faire des économies. En effet, l'absence d'agences "physiques" réduit les frais de fonctionnement de ces organismes.

Ils pourront donc se permettre de pratiquer des tarifs moins élevés. L'adhésion à ce type d'organisme comporte cependant un inconvénient. En effet, vous ne pourrez pas rencontrer de conseiller.

Si vous souhaitez des renseignements, vous les obtiendrez par courriel ou par téléphone. Cette absence de contact peut représenter une gêne pour certaines personnes.

3. Ne pas se fier seulement à la renommée

Si vous recherchez une mutuelle senior, votre premier réflexe sera peut-être de vous adresser à des organismes très connus. Adhérer à des mutuelles qui ont pignon sur rue, c'est évidemment plus simple.

En effet, elles sont plus faciles à trouver, car elles disposent, en général, d'agences plus nombreuses. Et puis leur renommée vous semble un gage de qualité et de sérieux suffisant.

Ce qui est vrai. Mais, en même temps, la réputation même de ces mutuelles les conduit parfois à proposer des tarifs assez élevés. Si vous cherchez bien, vous finirez sûrement par trouver des mutuelles moins connues, mais qui proposent des garanties équivalentes.

Conscientes de leur moindre renommée, elles ont intérêt à attirer des adhérents en leur proposant des prix plus bas. Donc, dans ce cas, vous ne perdez rien sur la qualité et vous faites des économies sur les cotisations.

4. Faites jouer la concurrence

La manière la plus efficace de trouver une mutuelle senior présentant le meilleur rapport qualité/prix, c'est de comparer les offres disponibles sur le marché.

Elles sont très nombreuses. Aussi, si vous décidez de faire ce travail de comparaison vous-même, vous allez avoir du pain sur la planche ! Il faudra alors vous adresser à chaque organisme, ce qui représente des démarches longues et fastidieuses.

C'est pourquoi il est préférable d'utiliser un comparatif des mutuelles sénior. Il existe nombre de comparateurs en ligne, bien conçus et impartiaux. Ils ne vous feront donc que les offres correspondant à vos véritables besoins.

Vous devrez d'abord répondre à quelques questions, qui permettent de mieux cerner votre demande et vos attentes propres. Sur la base de ces réponses, qui ne vous prendront pas longtemps, vous aurez accès, en quelques minutes, aux offres, qui, tout en répondant à vos besoins propres, se signalent par leurs tarifs abordables. Vous faites ainsi, si l'on peut dire, d'une pierre deux coups.