Séniors de 80 ans : des besoins médicaux particuliers

Les séniors âgés de 80 ans et plus ont des besoins en matière de mutuelle plus nombreux et plus spécifiques que ceux dont ont besoin les personnes moins âgées. Certaines maladies et troubles apparaissent, en effet, à cet âge, augmentant les frais médicaux du sénior tout en réduisant son autonomie.

Ses besoins en soins et en assistance sont donc accrus. Ainsi, le sénior aura besoin d’actes de médecine généraliste et spécialisée, de médicaments (pharmacie), d’actes chirurgicaux, d’imagerie médicale, d’appareillages médicaux comme les déambulateurs et les chaises roulantes, de cures thermales et de médecines naturelles ou douces.

Le sénior de 80 ans a aussi besoin de services d’assistance à domicile comme la garde d’animaux de compagnie, d’aide ménagère ou de soins à domicile.

Ce sont donc ces besoins qui doivent orienter la recherche de la mutuelle santé pour les séniors de 80 ans et plus. Celle-ci est d’autant plus importante et nécessaire, car l’espérance de vie est en constante progression.

Mutuelle : les 8 garanties indispensables pour un sénior de 80 ans

Pour que la complémentaire santé soit adaptée au sénior de 80 ans, elle doit comporter les garanties qui répondent à tous ses besoins. La mutuelle doit, à cet âge, être plus couvrante que celle qu’un quarantenaire ou qu’un quinquagénaire peut souscrire.

1. L’hospitalisation

La mutuelle santé pour sénior doit couvrir le maximum des frais d’hospitalisation non pris en charge par l’Assurance Maladie. Les hospitalisations à cet âge peuvent, en effet, être plus fréquentes et plus longues, ce qui engendre des frais importants, notamment à cause du forfait journalier hospitalier ou en cas de recours à des services supplémentaires comme la chambre particulière.

2. Les soins auditifs

Les problèmes d’audition sont aussi plus fréquents à cet âge et ils nécessitent souvent des appareillages onéreux. Si le sénior opte pour un appareil performant et discret, il peut ne pas être remboursé à 100 % par l’Assurance Maladie, d’où l’intérêt d’avoir une mutuelle santé avec de bonnes garanties pour les soins auditifs.

3. Les soins dentaires

La dentition et les gencives s’usent avec l’âge et des problèmes récurrents peuvent survenir à 80 ans. Il faut alors des prothèses et des soins invasifs qui sont mal remboursés sans mutuelle. Il est donc important que la mutuelle sénior de plus de 80 ans offre une bonne couverture dentaire.

4. L’optique

Tout comme l’auditif et le dentaire, les soins optiques sont tout aussi indispensables pour un assuré de 80 ans. Les lunettes sont faiblement remboursées par le régime obligatoire, la mutuelle santé doit donc comporter un forfait optique suffisant pour réduire autant que possible le reste à charge de l’assuré.

5. L’assistance

À partir d’un certain âge, le sénior peut commencer à perdre en autonomie. Il peut donc avoir besoin d’assistance à domicile. La mutuelle peut prendre en charge en partie certains services comme l’aide ménagère, le portage de repas à domicile ou encore la téléassistance.

6. Les cures thermales

Les cures thermales sont connues pour leurs bienfaits sur les personnes âgées. La mutuelle peut avoir des garanties couvrant les frais de ces séjours, ce qui est un grand point fort au vu du prix parfois exorbitant de ces cures.

7. Les médecines douces

De plus en plus de séniors ont recours à des médecines douces pour soulager leurs petits maux du quotidien. Ces prestations doivent être prises en charge par la mutuelle, car elles ne sont pas remboursées par le régime obligatoire. C’est notamment le cas des soins chez l'ostéopathe.

8. La gériatrie

Lors du choix de la mutuelle pour un sénior de 80 ans, il faut aussi être attentif à la couverture proposée pour les soins gériatriques. La sécurité sociale ne rembourse que 70 % des frais gériatriques et une bonne mutuelle doit prendre en charge la totalité ou du moins une partie du reste à charge, y compris les dépassements d’honoraires fréquents dans cette branche de la médecine.

Attention au taux de remboursement

De nombreux médecins pratiquent des dépassements d’honoraires qui peuvent parfois être importants. L’Assurance Maladie ne rembourse jamais ces frais supplémentaires et une mutuelle qui a un taux de prise en charge limité à 100 % est alors peu adaptée aux séniors de 80 ans qui consultent fréquemment des médecins généralistes et spécialistes.

Les meilleures mutuelles proposent des prises en charge pouvant aller jusqu’à 300 ou 350 % du tarif de base, ce qui permet de couvrir les dépassements d’honoraires même lorsqu’ils sont importants.

La Complémentaire Santé Solidaire pour les petites retraites

Comme expliqué dans cet article, une mutuelle pour sénior de plus de 80 ans est indispensable, mais elle a un coût. Les séniors qui touchent une petite retraite peuvent donc avoir du mal à souscrire une complémentaire santé de qualité.

Pour les personnes dans cette situation, il existe la Complémentaire Santé Solidaire ou CSS. C’est une aide qui facilite l’accès aux soins aux personnes à revenus modestes. Elle offre un taux de remboursement variable selon les revenus de l’assuré avec un coût d’adhésion nul ou d’un euro par jour.

La CSS couvre de nombreux types de soins à 100 %. Parmi ceux-ci, les soins courants (généraliste), les soins dentaires, les soins infirmiers, le kinésithérapeute, l’hospitalisation et la pharmacie.

Pour de nombreux bénéficiaires de la CSS, d’autres soins peuvent être gratuits comme les prothèses dentaires et auditives, l’optique et les dispositifs médicaux.

Utiliser un comparateur de mutuelles senior

Les critères de choix d’une mutuelle pour un sénior de 80 ans sont donc nombreux et complexes. Pour s’y retrouver plus facilement, vous pouvez utiliser un comparateur de mutuelles en ligne. Ce service est proposé gratuitement par de nombreux sites et vous permet d’obtenir des devis ou des simulations en fonction du cas précis de la personne à assurer.