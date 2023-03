1. Mal prendre en compte ses besoins spécifiques

La première erreur à éviter, dans le choix d'une mutuelle senior, est de mal apprécier des besoins de santé qui, avec l'âge, vont probablement se modifier.

Il est donc essentiel de faire le point des garanties dont on a le plus besoin en tant que retraité. Certaines, comme la maternité ou les soins d'orthodontie par exemple, ne correspondent plus à vos besoins de santé.

D'autres, par contre, vont sans doute prendre de plus en plus de place. Ainsi, à un certain âge, la vue faiblit souvent et il faut prévoir des lunettes pour la corriger. De leur côté, les soins dentaires deviennent plus réguliers tandis que d'éventuels troubles de l'audition peuvent nécessiter la pose d'une aide auditive.

Les garanties de la mutuelle doivent donc être adaptées à ces besoins de santé souvent plus pressants. De même, la mutuelle envisagée doit prévoir une bonne prise en charge de l'hospitalisation, avec un remboursement correct du forfait hospitalier, du séjour et des éventuels dépassements d'honoraires.

Avec l'âge, vous ferez peut-être plus souvent des cures thermales ou recourrez aux services d'un ostéopathe. Là encore, l'offre de la mutuelle doit s'adapter à de tels besoins. Pensez aussi à vérifier le mode de prise en charge des médicaments peu ou pas remboursés par la Sécurité sociale.

2. Ne pas anticiper une perte d'autonomie

Parvenu à l'âge de la retraite, vous ne pensez pas être encore concerné par la perte d'autonomie. C'est en effet une perspective difficile à envisager quand on se sent en pleine possession de ses moyens.

Et pourtant, la dépendance, à un degré plus ou moins élevé, touche plus de personnes qu'on ne croit. En effet, elle concerne près de 10 % des personnes de plus de 60 ans. Et, du fait de l'augmentation de l'espérance de vie, ce chiffre ne cesse de progresser.

La perte d'autonomie signifie que la personne n'est plus en mesure d'accomplir seule des gestes essentiels de la vie quotidienne, comme s'habiller, préparer ses repas ou faire sa toilette.

Elle a donc besoin de l'aide d'une tierce personne. Il est vrai que cet état de dépendance donne droit à des aides spécifiques. Il n'en reste pas moins que la perte d'autonomie suppose des frais importants, qui peuvent être pris en charge, selon des modalités variées, par les mutuelles senior.

En effet, elle proposent souvent une garantie dépendance, qui permet de compléter des aides telles que l'Allocation personnalisée d'autonomie, ou APA.

3. Privilégier toujours la mutuelle senior la moins coûteuse

Le prix est un critère essentiel dans le choix d'une mutuelle. On peut d'autant mieux le comprendre qu'une complémentaire santé représente souvent un budget non négligeable.

Le problème est que, comme les besoins de santé augment normalement avec l'âge, les cotisations ont tendance, elles aussi, à suivre une pente ascendante. Devant couvrir des besoins de santé plus nombreux, ou plus lourds, la mutuelle senior peut se signaler par des tarifs plus élevés.

Certains vont considérer cela comme le prix à payer pour veiller sur une santé plus fragile, ou, du moins, qui requiert des soins plus vigilants. Choisir la mutuelle la moins chère ne serait donc pas la meilleure manière de prendre soin de sa santé.

Ceci étant, une mutuelle adaptée aux besoins des seniors n'est pas forcément ruineuse. Pour en rendre le tarif plus abordable, il suffit souvent, comme nous l'avons vu, d'en revoir les garanties.

En effet, en éliminant celles dont on n'a plus besoin, et en concentrant l'offre de la mutuelle sur les seules garanties correspondant aux réels besoins de santé d'un senior, on parvient à ramener les tarifs à des niveaux très raisonnables.

4. S'en remettre au 100 % santé

Voilà encore une erreur à éviter. À première vue, bien sûr, cette réforme dite du "100 % santé" semble promettre la prise en charge suffisante des soins qui sont souvent les plus fréquents chez les seniors, à savoir les soins concernant la dentition, la vue et l'audition.

Et, de fait, cette réforme, mise en œuvre en janvier 2021, prévoit la mise en place de ce que les spécialistes appellent un "panier santé à 100 %". Autrement dit, les patients bénéficiant de ce dispositif n'auront plus aucun reste à charge pour leurs lunettes, certains appareils auditifs ou prothèses dentaires.

Le problème cependant, c'est que le "100 % santé" ne s'applique pas à tous les produits. Il ne concerne, par exemple, qu'une certaine catégorie de prothèses dentaires, souvent moins esthétiques et même moins efficaces que des modèles plus coûteux. De même, le choix des montures de lunettes concernées par ce dispositif sera moins large.

Par conséquent, seule une mutuelle senior bien choisie prendra en charge, selon des modalités diverses, des lunettes qui vous conviennent mieux ou des aides auditives plus performantes.

5. Ne pas lire son contrat avec assez d'attention

Vous devez prendre le temps de lire votre contrat, qu'il s'agisse d'une mutuelle senior ou d'une autre. En effet, il s'agit d'une tâche qui, pour être assez fastidieuse, n'en est pas moins indispensable.

Cette lecture attentive vous permettra de prendre connaissance de certaines limites, dont il faut être conscient. C'est d'abord le cas du délai de carence. Il désigne la période qui sépare la signature du contrat de sa mise en œuvre effective. Il varie, en moyenne, de un à trois mois, mais peut être plus long dans certains cas.

Ce délai de carence protège les assureurs contre certaines pratiques, consistant, par exemple, à prévoir des frais de santé aussitôt après la signature du contrat. Certaines mutuelles ne prévoient pas un tel délai, mais leurs cotisations sont plus élevées.

La lecture du contrat peut également vous apprendre que vous serez soumis à un questionnaire de santé, la mutuelle ou la complémentaire voulant apprécier le "risque" qu'elles prennent en vous assurant à partir d'un certain âge.

Là encore, il existe des mutuelles qui ne soumettent pas leurs adhérents à un tel questionnaire. Enfin, le contrat mentionne les exclusions de garantie. Ainsi, les dommages corporels consécutifs à la consommation de drogue ou à une tentative de suicide, par exemple, ne sont pas, en principe, couverts par la mutuelle.

6. Négliger la renégociation de son contrat

Une autre erreur à ne pas commettre : laisser votre contrat tel qu'il est une fois que vous l'avez signé. Rien ne vous empêche, bien au contraire, de revoir ce contrat chaque année par exemple.

Vos besoins de santé évoluent, votre contrat doit faire de même. Voyez donc avec la mutuelle les garanties qu'il est possible de supprimer, parce que vous n'en avez plus besoin, et celles qui peuvent être reconsidérées ou rajoutées.

Non seulement une telle démarche rend votre contrat mieux adapté à vos besoins du moment, mais elle peut aussi vous permettre de faire des économies.

Et si, au terme de ce tour d'horizon, vous avez l'impression que l'offre de la mutuelle n'est plus adaptée à vos besoins, vous pouvez en changer. En effet, depuis 2020, la démarche est plus facile.

À la fin de la première année, vous pouvez résilier le contrat à tout moment et sans frais. Cependant, ne vous y prenez pas trop tard. En effet, certaines mutuelles imposent des limites d'âge, souvent fixées à 65 ans, parfois un peu plus, pour pouvoir souscrire un contrat.

7. Ne pas faire jouer la concurrence

Enfin, et ce n'est pas la moindre erreur à éviter, il convient de comparer les offres des mutuelles. C'est en effet la meilleure manière de trouver une mutuelle qui réponde vraiment à vos besoins de santé, tout en vous proposant des tarifs abordables.

Seulement, les propositions sont très nombreuses. Vous aurez sans doute du mal à vous y retrouver si vous décidez de vous débrouiller seul. De fait, s'adresser à chaque mutuelle en particulier est une démarche fastidieuse et qui prend beaucoup de temps.

Vous risquez aussi de crouler sous la documentation, sans parvenir à trier les nombreuses informations recueillies. C'est pourquoi il vaut mieux utiliser un comparatif des mutuelles sénior.

Il existe en effet des comparateurs en ligne très bien conçus. Vous devrez d'abord répondre à quelques questions, qui permettent de mieux cerner la nature de votre demande ainsi que vos besoins.

On vous demandera ainsi notamment qui vous souhaitez assurer, si vous avez déjà une mutuelle et quel niveau de garantie vous souhaitez pour les principaux soins de santé, comme l'optique, le secteur dentaire ou l'hospitalisation.

Sur la base de ces réponses, le comparateur vous donne accès, en un temps très bref, aux mutuelles qui répondent le mieux à votre demande propre et dont les tarifs sont abordables.