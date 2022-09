La cataracte

La cataracte est un trouble de la vision survenant suite à l’opacification du cristallin. Ce trouble touche 20 % des Français âgés de plus de 65 ans et près de 60 % des personnes de plus de 85 ans.

La cataracte se manifeste par une vision trouble ou floue, des difficultés à voir la nuit ou dans l’obscurité, une perception réduite des couleurs et des contrastes et une grande sensibilité à la lumière et à l’éblouissement. Les personnes atteintes de cataracte décrivent la maladie comme étant une sensation d’avoir un voile devant les yeux.

La cataracte se soigne facilement, par le biais d’une chirurgie ambulatoire, sans anesthésie générale et sans hospitalisation. L’opération consiste par le remplacement du noyau du cristallin par un implant intra-oculaire.

Le glaucome

Le glaucome correspond à un ensemble de troubles de la vision qui détruisent progressivement le nerf optique jusqu’à rendre la personne atteinte complètement aveugle si elle n’est pas soignée à temps. C’est une maladie très fréquente qui touche une personne âgée de 70 ans sur dix. C’est la deuxième cause de cécité chez les seniors.

Le glaucome a une apparition progressive et une manifestation commune, sans signes distinctifs, ce qui rend le dépistage encore plus nécessaire, et ce, dès l’âge de 40 ans.

Il n'y a actuellement pas de traitement curatif du glaucome. Une fois détecté, le trouble peut être empêché de progresser, ce qui permet à la personne qui en est atteinte de conserver une certaine acuité visuelle. Les traitements utilisés consistent généralement en une intervention au laser et l’utilisation de collyres.

La dégénérescence maculaire liée à l’âge

La dégénérescence maculaire liée à l'âge ou DMLA est une maladie induite par le vieillissement et qui s’attaque à la rétine, ce qui se traduit par une altération de la vision centrale. La DMLA est la première cause de malvoyance et de cécité chez les personnes âgées en France où elle touche 15 % des personnes âgées de 65 ans ou plus et 25 % des personnes âgées de 75 ans ou plus.

Ce trouble se manifeste par la déformation des objets, des lignes et des formes, une perte progressive de l’acuité visuelle, une diminution de la perception des couleurs et la formation d’une zone vide ou obscure dans le champ de vision.

La DMLA peut être sèche ou humide. Dans le cas de la DMLA sèche, aussi appelée atrophique, la maladie progresse pendant plusieurs années et mène à l’atrophie de la macula, provoquant une perte progressive de la vision centrale. La DMLA humide est plus grave et se traduit par la perte brutale de la vision centrale.

La DMLA sèche n’a pas de traitement et la DMLA humide peut être traitée par des médicaments qui ralentissent sa progression.

La blépharite

La blépharite est un trouble de la vision qui peut apparaître chez les personnes âgées, mais aussi chez des personnes plus jeunes. C’est un trouble dû à une inflammation ou à une infection de la paupière. La blépharite peut provoquer de nombreuses gênes, mais elle n’est pas dangereuse, ni contagieuse et ne provoque pas de perte de l’acuité visuelle.

Ce trouble se manifeste par des démangeaisons au niveau de l’œil, des irritations au niveau de la paupière, une sensation de brûlure et de piqûre par une aiguille au niveau de la paupière et des yeux et l’apparition de paillettes ayant l’aspect de pellicules à la naissance des cils.

La blépharite est traitée par des antibiotiques et des collyres servant à limiter les irritations.

La presbytie

La presbytie n’est pas un trouble de la vue spécifique des personnes âgées, elle peut apparaître dès l’âge de 40 à 45 ans. Ce trouble est provoqué par une perte de souplesse par le cristallin. Cette perte est induite par le vieillissement et a pour conséquence l’incapacité du cristallin à adapter sa forme à la vision de loin ou de près.

La vue de près est alors altérée et les personnes atteintes de ce trouble ont tendance à éloigner les documents qu’elles doivent lire pour pouvoir distinguer les caractères. L’incapacité à lire de près est accentuée par la fatigue et la faible luminosité.

La presbytie peut être corrigée par des lunettes à verres progressifs ou des lentilles. Elle peut aussi être traitée par chirurgie réfractive de l'œil pour qui permet de modifier la courbure de la cornée dans le but de créer deux zones distinctes, une pour la vue de près et une autre pour la vue de loin. Un autre traitement chirurgical de la cataracte consiste en la mise en place d’implants.

Les troubles de la vue induits par des maladies

Certaines maladies peuvent induire des troubles de la vue chez les personnes âgées. C’est le cas de l’arthrite et de l’hypertension artérielle qui favorisent l’apparition de diverses maladies altérant la vue.

La rétinopathie diabétique peut être secondaire à un diabète sucré. Elle dégrade l’état des vaisseaux sanguins irriguant la rétine, ce qui provoque une vision floue.

L’importance du dépistage précoce

Les troubles de la vision sont très fréquents chez les personnes âgées. Elles peuvent toutefois être prévenues ou, du moins, ralenties dans leur progression. Pour ce faire, il est indispensable pour les personnes âgées de se faire dépister par un ophtalmologue au moins une fois par an, et ce, de préférence dès l’âge de 50 ans.

Ces dépistages permettent de détecter les troubles dès leur apparition, ce qui rend leur traitement plus aisé et augmente les chances de guérison et de préservation de l’acuité visuelle de la personne qui en est atteinte.