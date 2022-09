Réaménager le logement

Pour un sénior, rester autonome signifie continuer à habiter chez lui et éviter d’aller en EHPAD ou en résidence spécialisée. Les logements de seniors requièrent des aménagements particuliers et lorsque le senior est aveugle ou malvoyant, ces aménagements sont encore plus spécifiques.

Pour permettre à la personne âgée malvoyante de se déplacer, il faut désencombrer le logement, notamment les lieux de passage comme les couloirs, les halls. Il faut se débarrasser de tous les meubles et éléments inutiles ou comportant de potentiels dangers comme les tapis sur lesquels le senior peut trébucher, les câbles électriques de rallonges, les tables basses ou encore, les tables d'appoint et les tabourets qui trainent au milieu du salon ou de la cuisine.

À noter : Il faut toutefois faire attention dans le cas où la personne âgée souffre de problèmes de mémoire, car si le logement connaît trop de changements, elle risque d’être désorientée.

Utiliser des équipements adaptés

Un senior malvoyant peut encore lire, s’adonner à ses loisirs et accomplir les tâches du quotidien s’il est correctement équipé. Il est donc important de lui fournir certains équipements de vue comme une loupe équipée d’une lumière, des lunettes de lecture adaptées à sa vue, d’une lampe de torche ou pourquoi pas, d’une lampe frontale.

Les visites chez l’ophtalmologue ne doivent pas non plus être négligées, car elles permettent de suivre l’évolution de la déficience visuelle du senior et d’adapter ses équipements en conséquence. L’ophtalmologue peut aussi donner de précieux conseils pour améliorer le niveau de vie du malvoyant au quotidien.

Placer des repères colorés

Une personne âgée malvoyante, même s’il lui reste une certaine acuité visuelle, peut avoir du mal à repérer les portes, les fenêtres, les seuils, les escaliers ou même certains meubles. Il peut donc être intéressant de refaire la peinture de l’appartement pour juxtaposer des couleurs claires et d’autres plus foncées pour offrir au senior des repères plus visibles.

Ainsi, il est possible de peindre les murs en blanc ou en beige, des couleurs qui ont l’avantage d’améliorer la luminosité, ce qui est déjà profitable au malvoyant, et de peindre les portes, les cadres de fenêtres et autres éléments importants en des couleurs plus vives, plus foncées. Les escaliers peuvent être signalés en les peignant ou en les recouvrant de bandes de rubans de couleurs vives.

Les objets du quotidien doivent aussi avoir des couleurs adaptées. Ainsi, pour la vaisselle, il faut proscrire les verres et les plats transparents, car pour un malvoyant, ils sont invisibles. Il faut aussi éviter les plats trop décorés, car leurs couleurs peuvent empêcher le senior de voir et d’identifier les aliments dans son assiette. L’idéal est de choisir une vaisselle aux couleurs unies.

La salle de bain doit bénéficier d’une attention toute particulière, car c’est un des endroits de la maison les plus dangereux pour un senior, surtout s’il est malvoyant. Dans l’idéal, la douche ou la baignoire, les toilettes et le lavabo doivent être de couleurs vives ou sombres pour contraster avec le sol et les murs qui, eux, doivent être de couleurs claires. Les serviettes, gants de bain et autres accessoires doivent aussi être de couleurs vives.

Améliorer l’éclairage du logement

Les personnes malvoyantes sont encore plus mal à l’aise pour se déplacer et travailler lorsque la luminosité est mauvaise. Le logement du senior malvoyant doit donc être suffisamment éclairé. Pour profiter de la lumière du jour, il faut dégager les alentours des fenêtres et des balcons pour laisser passer autant de lumière que possible. Il est aussi possible de repeindre le logement en couleurs claires et de placer des miroirs qui réfléchissent et propagent la lumière.

Pour les soirées, il faut multiplier les sources de lumière en installant des spots et des lampadaires supplémentaires. Les ampoules à privilégier sont alors celles à haute intensité. Les voies de passage comme les couloirs, les halls et les escaliers peuvent être balisées avec des bandes LED.

Étiqueter les objets du quotidien

Le senior peut avoir du mal à reconnaître certains objets du quotidien, certains aliments, notamment ceux contenus dans des emballages dont il faut lire les étiquettes pour en identifier le contenu. Il est donc utile d’étiqueter tous ces objets en écrivant en gros caractères sur un fond qui contraste fortement avec la couleur du texte. Il est possible d’étiqueter, par exemple, les pots de confiture, de café, de sel, les épices, les huiles et les vinaigres. Pour ce faire, une étiqueteuse est l’outil idéal, mais à défaut, il est possible d’utiliser du ruban adhésif de masquage et utiliser un feutre épais.

Si la personne âgée n’arrive plus à lire, même les caractères écrits en gros, il est possible de jouer sur les textures en collant sur les objets des bandes de tissu ou d’autres matières, en attribuant une texture particulière à chaque objet ou type d’objet pour que le senior puisse les identifier avec le toucher.

Adapter sa vie technologique à sa malvoyance

La technologie est indispensable de nos jours, comme en témoigne notre usage du smartphone qui est devenu incontournable. La personne âgée malvoyante peut avoir énormément de mal à utiliser un téléphone, mais il est possible de l’aider en enregistrant des numéros d’urgence sur son appareil. Ces numéros peuvent être appelés en appuyant sur une simple touche du téléphone ou même en donnant l’ordre à un assistant vocal comme ceux de Google ou d’Apple.

Le senior peut aussi utiliser un téléphone simplifié qui fonctionne avec des boutons physiques, c’est-à-dire un clavier et non un écran tactile, plus difficile à utiliser quand on est malvoyant.