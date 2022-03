Un crédit bancaire peut être nécessaire pour financer les aménagements essentiels pour adapter l'habitat à la condition physique des seniors. Différentes étapes doivent être franchies pour effectuer les travaux de rénovation et aménager le logement au mieux. Quelles sont-elles ?

Établir le budget et évaluer les travaux à faire

Avant d'entamer les travaux dans un logement, il est important d'évaluer lesquels seront vraiment nécessaires pour faciliter le quotidien de la personne âgée. Les travaux doivent véritablement être adaptés aux besoins de la personne touchée par la perte de mobilité.

Cela va surtout dépendre de certains critères comme la condition physique de la personne et de l'état de son logement. Il faudra évaluer le confort de la maison, si les équipements en place sont pratiques pour la personne âgée et si le logement en état est sûr pour que la personne y vive en toute sécurité.

Les travaux qu'il est possible d'effectuer doivent améliorer la sécurité et le confort de la personne âgée ou de la personne à mobilité réduite. Parfois, cela passe par l'amélioration du confort thermique du logement ou encore de l'acoustique.

Cela peut aussi permettre de faciliter la montée ou la descente des escaliers, des marches ou des dénivellations présentes dans le logement. Il peut être intéressant de vérifier les différents revêtements de sol et de les changer, si besoin. Cela éviterait la différence de niveaux dans le logement, par exemple.

Certains équipements peuvent aussi être installés selon la nécessité comme un monte-escalier, des barres d'appui dans les toilettes et la douche, notamment, des sièges de toilette muraux ou des systèmes de domotique pour faciliter le quotidien des personnes âgées.

Il peut aussi être judicieux de changer les portes battantes, parfois trop lourdes, pour des portes coulissantes. Si c'est possible, vous pouvez aussi construire une extension de maison. Tous ces travaux permettent de faciliter la vie quotidienne des personnes âgées en perte d'autonomie et améliorent leur bien-être.

Il est important d'identifier les travaux nécessaires et aussi le coût des équipements afin de connaître le budget global de toutes ces modifications.

Il est important de faire réaliser les travaux de rénovation par des professionnels du bâtiment. Pour obtenir les aides de l’État, c'est même une condition sine qua non. De plus, faire appel à des professionnels vous assure d'obtenir des résultats de qualité avec des matériaux plus économiques et plus écologiques.

Une demande de prêt

Après avoir évalué les travaux nécessaires et le budget qu'il faudra pour les réaliser, vous devez parfois partir à la recherche de financements. En effet, devoir adapter une maison aux besoins d'une personne en perte d'autonomie peut s'avérer assez cher.

Dans ce cas, envisager de faire une demande de prêt personnel de manière à financer les travaux se fait de plus en plus. Ainsi, vos finances ne sont pas autant impactées par les travaux qu'elles pourraient l'être sans le prêt. Il est possible de contracter un prêt travaux, un prêt rénovation ou un crédit travaux. Il n'est pas obligatoire d'avoir un apport et vous ne devez présenter aucun justificatif. Ainsi, vous disposez d'un prêt facilement et vous pouvez utiliser les fonds librement, selon vos besoins.

Pour souscrire à un crédit à la consommation, il faut juste être majeur et ne pas avoir de problèmes bancaires. La période de remboursement peut s'étaler sur 6 à 84 mois selon le montant emprunté et votre capacité de remboursement. Le taux d'intérêt est moins important avec ce genre de prêt

Quelles sont les aides disponibles ?

Pour financer vos travaux de rénovation, vous pouvez aussi bénéficier de certaines aides de l’État. Par exemple, vous pouvez demander des aides à l'Anah (Agence nationale de l'habitat) qui a mis en place un programme tout spécialement pour améliorer l'habitat, Habiter facile, qui est dédié aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite ou encore aux personnes qui sont dans le même logement depuis plus de 15 ans.

Il existe également l'aide Action Logement ou encore le crédit d'impôt de 25% qui sont mis en place pour faciliter la rénovation de la salle de bain. Si vous touchez l'Allocation Personnalisée d'Autonomie ou la Prestation de Compensation du Handicap, alors vous pouvez aussi financer vos travaux grâce à cela. Si les travaux mis en place concernent une amélioration énergétique du logement, tournez-vous du côté de MaPrimeRénov, de l'écoprêt à taux zéro, de la TVA à 5,5%, des aides des collectivités territoriales ou même celles des fournisseurs d'énergie.

Plusieurs aides départementales ou fiscales sont également à prendre en compte. Les caisses de retraite en proposent pour ce qui est de l'adaptation du logement d'une personne en perte d'autonomie. Cela passe par trois mesures : l'aide habitat, le kit prévention et l'opération « Bien chez moi ».