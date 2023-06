Vont-ils nous offrir un seul modèle standard sans alternatives ? Je pense qu'il est important que toutes les particularités associées à chaque handicap soient considérées. Un remboursement complet couplé à une participation partielle des assurances complémentaires peut être envisagé, mais rappelons que toutes les personnes handicapées ne disposent pas d'une assurance complémentaire, et que les fauteuils standards ne conviennent pas à tous les handicaps et à tous les individus…! Alors, avant de trop nous emballer, restons prudents et attendons !" a exprimé le Collectif handicaps.