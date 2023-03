Quelle mutuelle santé pour un senior en EHPAD ?

Avec l’âge, la santé de certaines personnes se dégrade et elles ont de plus en plus de mal à accomplir seules les gestes de la vie quotidienne. Le maintien à domicile n’étant pas toujours possible, dans ces conditions, elles peuvent être admises dans un Établissement d’hébergement pour personnes dépendantes, ou EHPAD. Même si, dans ce cas, leurs dépenses de santé sont partiellement prises en charge, elles ont toujours besoin d’une mutuelle adaptée à leurs attentes.