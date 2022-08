La clause de transfert du corps en chambre funéraire est presque toujours incluse automatiquement dans les contrats d’assurance obsèques. Or, cette garantie est tout à fait inutile, car les hôpitaux peuvent s’en charger gratuitement, car tous disposent de leurs propres chambres funéraires et elles sont mises à la disposition des particuliers pour des raisons d’hygiène.

L’assureur peut vous proposer un contrat d’assurance obsèques comportant une multitude d’options et de garanties. Bien que beaucoup soient réellement utiles, d’autres peuvent n’avoir aucune utilité et n’être là que pour gonfler le coût de votre contrat.

Les services dits “prémiums” notamment en ce qui concerne certains détails du cercueil ou de la pierre tombale ne sont pas nécessaires non plus et vous pouvez vous en passer pour économiser sur votre contrat d’assurance obsèques.

Pas de garanties doublons

Vous avez déjà des assurances en cours et certaines garanties contenues dans ces assurances peuvent être incluses dans votre contrat d’assurance obsèques, on parle alors de garantie doublon. C’est le cas, par exemple, de la garantie rapatriement du corps de l’étranger. Si vous avez une carte Visa, elle couvre déjà cette éventualité, il est donc inutile de la doubler dans un nouveau contrat d’assurance.

La même chose s'applique lorsque vous voyagez souvent et que vous avez l’habitude de prendre une assurance voyage incluant une garantie rapatriement du corps. Dans ce cas, il est inutile de l’inclure dans votre contrat d’assurance obsèques.

Comparer les offres et faire jouer la concurrence

Avant de souscrire une assurance obsèques, comparez les offres des différents assureurs. Vous pouvez solliciter toutes les sociétés et les courtiers par téléphone ou lors de rendez-vous en tête-à-tête avec des conseillers. Détaillez à chaque compagnie vos besoins et vos attentes et soyez attentif à leurs propositions. Comparez ensuite les offres, identifiez les plus pertinentes et celles ayant le meilleur rapport garanties/prix.

Sachez en outre que la concurrence est rude entre les acteurs de l’assurance obsèques, vous pouvez donc en tirer parti en rappelant les conseillers et en leur expliquant que vous avez eu de meilleures offres d’autres assureurs pour les pousser à faire un effort sur le tarif.

Dans tous les cas, prenez votre temps, car beaucoup voient la souscription d’un contrat assurance obsèques comme une tâche morbide dont il faut se débarrasser au plus vite. C’est cette façon de voir les choses qui provoque souvent des surcoûts inutiles. En prenant votre temps, vous êtes sûr de faire des économies peu négligeables sur votre contrat d’assurance obsèques.

