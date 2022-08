Assurance obsèques : une aide financière pour l’entourage

Le décès d’une personne est toujours un drame pour sa famille qui, en plus d’endurer le deuil, doit aussi supporter le poids financier et organisationnel des obsèques. C’est ainsi que l’assurance obsèques et la convention obsèques permettent à l’assuré d’aider sa famille lors de sa disparition.