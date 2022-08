Qu’est-ce que le délai de carence ?

Le délai de carence est une période qui commence dès la signature du contrat d’assurance obsèques et pendant laquelle l’assuré n’est pas couvert en cas de décès. En clair, pendant ce délai, si l’assuré décède, l’assurance peut refuser de payer le capital cotisé ou de prendre en charge les coûts des obsèques.

Le délai de carence varie d’un assureur à l’autre et d’un contrat à l’autre et peut être de quelques semaines à deux, voire trois ans.

Il faut aussi savoir que la durée du délai de carence varie en fonction de la cause du décès. En cas de décès suite à une maladie, le délai est celui convenu dans le contrat d’assurance. En cas de décès suite à un accident, les assureurs n’appliquent généralement pas le délai de carence et le capital est versé même avant l’épuisement du délai.

Le délai de carence est une mesure prise par les assurances pour se prémunir contre certains cas de figure qui leur sont défavorables. Il s’agit, par exemple, du cas où l’assuré décède immédiatement après avoir souscrit le contrat d’assurance obsèques. Dans cette situation, la banque peut se douter que le client savait, du fait de son état de santé, qu’il n’allait pas tarder à décéder et a souscrit l’assurance exprès, ce qui peut être vu comme un abus par l’assureur.

A lire aussi : Assurance obsèques et exclusions de garantie : nos explications

Comment se prémunir des risques liés au délai de carence ?

Il est possible de se prémunir des risques qu’implique la durée de carence de diverses façons. Tout d’abord, il existe des contrats d’assurance obsèques qui n’incluent pas de délai de carence ou qui en incluent, mais de durées très courtes. Un délai de carence inférieur à un an est tout à fait raisonnable. Il faut donc, quand c’est possible, privilégier ce type de contrats.

Pour obtenir un contrat d’assurance obsèques sans délai de carence ou avec un délai court, l’assuré peut solliciter son assureur habituel ou la banque dont il est client. Ces acteurs auprès desquels il a déjà des comptes, des prêts ou des assurances en cours peuvent consentir un geste commercial en supprimant le délai de carence pour éviter de perdre un client.

Il faut aussi consulter les conditions générales d’utilisation de plusieurs assureurs et comparer leurs délais de carence. Les CGU sont un document que l’assureur est tenu de fournir avant la signature du contrat, il est très utile, car il comporte toutes les informations utiles et détails techniques que le client a besoin de connaître.

Le secret pour se protéger contre le délai de carence est de prendre son temps, comparer les offres et négocier avec les acteurs de l’assurance ou de la banque auprès desquels on est déjà connus.

Autres solutions, avoir recours à un courtier spécialisé en assurances obsèques ou utiliser les comparateurs d’assurance en ligne.

A lire aussi :