Les trois principales formules d'assurance auto

Rappelons que les trois types de primes proposées aux automobilistes seniors, comme aux autres conducteurs, sont :

L'assurance au tiers , qui couvre le conducteur contre les dommages que son véhicule fait subir à autrui.

L'assurance au tiers enrichie, ou intermédiaire, qui, en plus de la couverture des dommages causés à autrui, comprend des garanties supplémentaires, contre le vol, l'incendie ou encore le bris de glace.

L'assurance tous risques qui, comme son nom l'indique, offre au conducteur la protection la plus complète.

Des primes moins chères pour l'assuré senior

Les assureurs n'ont pas le droit de modifier le montant de leurs primes en fonction de l'âge des assurés. Mais il n'en reste pas moins que, pour les seniors, l'assurance auto pas cher est une réalité. D'après le site LeLynx.fr, un comparateur en ligne d'assurance qui fait autorité, les conducteurs de 55 ans et plus, qui pour 57 % d'entre eux, choisissent l'assurance tous risques, paient une prime moyenne de 422 euros par an, contre 653 euros tous âges confondus.

Cet écart assez sensible s'expliquerait surtout, pour le comparateur, par l'application du système du bonus/malus. En effet, sur la durée, les conducteurs seniors auraient accumulé davantage de bonus.

On peut aussi penser que ces automobilistes sont devenus plus prudents avec l'âge, roulent moins vite et provoquent moins d'accidents.

Conducteurs seniors : les prix moyens de l'assurance auto

Le document utilisé

Si, en moyenne, les conducteurs seniors dépensent moins d'argent pour acquitter leurs cotisations d'assurance auto, qu'en est-il des variations de prix selon le type de prime ?

Pour répondre à cette question, on peut se baser sur un document élaboré par le site LeLynx. Il prend en compte un échantillon de 637.583 primes d'assurance auto consultées sur le site, entre le 1er janvier et le 30 novembre 2023, par des utilisateurs ayant recouru au comparateur.

Les prix moyens selon le type de prime choisi

L'assurance au tiers

On s'aperçoit d'abord, sur la base du document cité, que les conducteurs seniors sont assez peu intéressés par l'assurance au tiers. En consultant la dernière colonne de ce document, qui indique, par classes d'âge, le nombre de personnes intéressées par ce type de primes, on constate que seulement 5.030 personnes de 61 à 65 ans sont intéressées par cette assurance au tiers.

C'est peu par rapport aux 33.900 personnes de 26 à 30 ans qui préfèrent cette formule. Et le prix moyen de leur prime est de 525 euros, contre 320 euros pour les personnes de 56 à 60 ans.

Et ce tarif moyen descend à 291 euros pour la classe d'âge 61-65 ans et à 260 euros pour les 66-70 ans. On constate cependant des prix moyens un peu plus plus élevés pour les conducteurs de 80 ans et plus, qui paient 362 euros.

L'assurance intermédiaire

Elle intéresse un peu moins les seniors. En effet, 4.322 assurés de 61 à 65 ans semblent privilégier cette formule, alors que 5.030 personnes du même âge s'intéressent plutôt à l'assurance au tiers.

Le prix moyen de cette formule intermédiaire est un peu plus élevé que l'assurance au tiers. Il est en effet de 370 euros pour les 56-60 ans, de 332 euros pour la classe d'âge 61-65 ans et de 326 euros pour la catégorie 66-70 ans.

Pour les conducteurs les plus âgés, le prix moyen remonte un peu : il est de 350 euros pour les 76-80 ans et de 465 euros pour les 80 ans et plus.

L'assurance tous risques

12.970 personnes de 61 à 65 ans se sont intéressées à la formule tous risques, soit beaucoup plus que pour les deux autres types d'assurance.

Le prix moyen est le plus élevé : 475 euros pour les 61-65 ans, 457 euros pour les 66-70 ans et 472 euros pour les 71-75 ans. Et on observe le même renchérissement pour les automobilistes les plus âgés : 517 euros pour les 76-80 ans et 716 euros pour les 80 ans et plus.