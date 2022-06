Rachat de crédit et retraite : une solution pour anticiper une baisse de revenus ?

Le principe du regroupement de crédit

Il est très probable que votre pension de retraite sera moins élevée que votre salaire. Il faut donc prendre des précautions, de manière à anticiper cette baisse prévisible de vos revenus. En prenant ainsi les devants, vous pourrez préserver votre mode de vie. Or, le rachat de credit représente l'une des meilleures solutions pour préparer votre retraite. Du moins si vous avez plusieurs emprunts à rembourser. En effet, comme son nom l'indique, le regroupement de crédit consiste à rassembler vos divers prêts en un seul emprunt.

Tout l'intérêt de cette formule est de vous permettre d'obtenir, pour cet unique crédit, un taux d'intérêt moins élevé. Par contre, la durée de remboursement sera plus longue. Par rapport à la situation précédente, où vous remboursiez plusieurs crédits, à des taux moins intéressants, vous payez désormais une mensualité allégée.

Votre reste à vivre est ainsi plus important. Et, si vous le souhaitez, vous pouvez consacrer au financement d'un nouveau projet l'argent que vous n'aurez plus à dépenser pour rembourser vos emprunts.

Pour faciliter cette opération, il est possible d'opter pour le rachat de crédit avec trésorerie. Dans ce cas, une somme d'argent accompagne ce nouveau prêt. Il vous sera ainsi plus facile de financer votre nouveau projet. Dans ce cas, bien sûr, le crédit à rembourser sera plus important.

Enfin, s'occuper de cette mensualité unique est plus simple que de gérer le remboursement de plusieurs emprunts.

Les différences entre les principaux types de regroupement de crédit

En effet, vous pouvez regrouper les emprunts contractés pour acheter des biens immobiliers ou des crédits à la consommation, pour acheter une voiture ou financer des travaux ou un voyage.

Dans les deux cas, le principe du regroupement de crédit reste le même : regrouper ses crédits en un seul, pour bénéficier d'une mensualité unique moins élevée.

Mais il y a tout de même des différences entre ces deux types de rachats de crédit. En effet, les taux d'intérêt sont en général plus élevés dans le cas du regroupement de crédit à la consommation.

Par ailleurs, et compte tenu des sommes en jeu, une garantie, souvent sous forme d'hypothèque d'un bien immobilier, sera demandée à la personne désireuse de regrouper ses emprunts immobiliers. Une telle garantie ne sera pas toujours exigée dans le cas d'un rachat de crédit à la consommation.

Démarches et délai pour obtenir un rachat de crédit

Si vous avez décidé d'opter pour le regroupement de crédit, il faut d'abord en faire la demande auprès de l'établissement prêteur. Après avoir été validée, elle est prise en compte par un conseiller.

Celui-ci analyse alors votre situation propre et vous propose une solution conforme à vos attentes, en termes de montant de la mensualité, de taux d'intérêt et de durée du remboursement.

Si cette proposition vous convient, le conseiller pourra établir votre dossier. Pour cela, vous aurez à lui fournir certains justificatifs, comme une pièce d'identité, des bulletins de salaire ou un avis d'imposition. Ceci fait, vous n'aurez plus qu'à signer le contrat.

Le délai, pour obtenir ce regroupement de crédit, varie selon les organismes et peut être allongé par la demande de pièces supplémentaires. Il est également fonction du type de rachat demandé.

Ainsi, pour une demande de rachat de crédits à la consommation, le délai peut aller, en moyenne, de dix jours à un mois. Il est plus long dans le cas d'un regroupement de crédits immobiliers. Il faut alors compter, en moyenne, entre trois et semaines.

Les autres solutions pour anticiper la baisse de revenus

Le regroupement de crédit est donc l'une des meilleures solutions pour dégager de l'argent et mieux vivre à la retraite. Mais ce n'est pas la seule.

Une autre possibilité consiste à investir dans l'immobilier, assez tôt pour que, la retraite venue, vous ayez fini de rembourser vos emprunts. Si vous possédez ainsi plusieurs biens, vous économisez de l'argent, puisque vous ne payez pas de loyer, et vous pouvez même en gagner, en mettant l'un des logements en location.

Pour rembourser plus facilement votre crédit immobilier, vous pouvez aussi faire baisser le coût de l'assurance emprunteur. La banque vous impose en effet de la souscrire. Mais rien ne vous empêche de négocier avec elle pour obtenir de meilleures conditions.

Par ailleurs, grâce à la délégation d'assurance, qui vous permet de choisir une autre assurance que celle que vous propose la banque, vous pouvez faire jouer la concurrence.

Une autre solution encore, très prisée par les Français : placer votre argent dans des produits d'épargne, comme un Plan d'épargne retraite individuel (PER) ou une assurance-vie.

Rien ne vous empêche enfin d'opter pour un viager ou de prévoir, dans certaines conditions, le cumul de votre retraite avec un emploi.