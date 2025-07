Retraités : ces réductions d’impôt que vous oubliez trop souvent de demander

Des avantages fiscaux taillés pour les seniors… mais sous-utilisés

En France, le système fiscal prend en compte l’âge, la situation de famille, le niveau de revenus, et certains frais spécifiques liés à la retraite. Pourtant, nombreux sont les retraités qui ne réclament pas les crédits ou réductions auxquels ils ont droit, souvent par oubli ou par manque d'information.

Certaines aides ne sont déclenchées que si le contribuable les demande explicitement en cochant les bonnes cases ou en joignant les justificatifs requis. Le risque, dans le cas contraire, est de passer à côté de plusieurs centaines d’euros d’économies chaque année.

L’abattement spécial sur les pensions de retraite

C’est le plus connu, mais il reste essentiel. Les pensions de retraite et de réversion bénéficient d’un abattement forfaitaire de 10 % sur les montants déclarés, plafonné à 4 123 € par foyer fiscal en 2025.

Cet abattement est automatiquement appliqué par l’administration, mais il est important de vérifier les montants préremplis, surtout en cas de changement de régime ou de nouvelle pension perçue. Toute erreur de base peut fausser le calcul du revenu imposable.

Les dépenses à domicile : un crédit d’impôt souvent oublié

Beaucoup de retraités font appel à une aide-ménagère, une auxiliaire de vie ou une entreprise d’entretien de jardin. Or, les dépenses engagées pour des services à la personne ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à 50 % des sommes payées, dans la limite de 12 000 € par an (majorée dans certaines situations).

Voici ce que vous pouvez déclarer :

Ménage, repassage, entretien courant de la maison

Petit bricolage, petit jardinage

Aide aux repas, courses, assistance administrative

Accompagnement hors domicile, aide à la toilette, garde-malade

Ce crédit d’impôt est remboursable, même en l’absence d’impôt à payer. Il s’applique également si les dépenses sont engagées pour un parent hébergé, sous certaines conditions.

Frais d’hébergement en EHPAD : une déduction méconnue

Les personnes âgées résidant en établissement pour perte d’autonomie peuvent déduire 25 % des frais liés à la dépendance et à l’hébergement, dans la limite de 10 000 € par an, soit un avantage fiscal maximal de 2 500 €.

Attention : Seuls les frais liés à la dépendance et à la vie courante (repas, logement) sont pris en compte, à l’exclusion des frais médicaux ou de soins. Une attestation de l’établissement est nécessaire pour justifier les montants déclarés.

Aides financières à un enfant ou à un parent : attention aux conditions

Si vous soutenez un enfant majeur non autonome (étudiant, sans emploi, en situation de handicap), vous pouvez déduire une pension alimentaire, à condition de pouvoir la justifier. Le montant déductible varie selon qu’il vit chez vous ou ailleurs.

Inversement, si vous êtes vous-même aidé par un proche, celui-ci peut déduire une pension alimentaire… mais vous devez, de votre côté, la déclarer comme revenu. Là encore, une déclaration incomplète ou incohérente peut générer un redressement fiscal.

Ces réductions spécifiques aux personnes âgées

Le système fiscal prévoit également des avantages ciblés selon l’âge ou la situation de dépendance. Voici un tableau récapitulatif des principaux dispositifs :

Situation Avantage fiscal en 2025 Conditions principales Plus de 65 ans Abattement sur revenu imposable (1 242 à 2 484 €) Revenus inférieurs à 27 670 € (seul) Invalidité (catégorie 1 à 3) Demi-part supplémentaire ou majoration du quotient familial Sur présentation d’un justificatif Garde d’enfants (grands-parents actifs) Crédit d’impôt jusqu’à 50 % des frais de garde Si garde assurée hors du domicile des parents

Une attention particulière à porter à votre déclaration

Pour profiter de ces avantages, il ne suffit pas de remplir les cases préremplies. Il faut souvent :

Cocher les bonnes rubriques, parfois non affichées par défaut

Conserver les justificatifs (attestations, factures, contrats)

Réunir les bons documents si vous déclarez en ligne ou avec assistance

Mettre à jour votre situation familiale et vos revenus annexes

Une seule liste à puce résume ici les bons réflexes à avoir au moment de la déclaration :

Vérifier chaque ligne préremplie, en particulier les pensions et revenus annexes

Déclarer les services à la personne et les dépenses en EHPAD dans les cases dédiées

Réclamer les abattements pour âge ou invalidité si vous y avez droit

Déclarer toute aide financière reçue ou versée, même entre membres de la famille

Ne pas hésiter à faire appel à un conseiller fiscal ou un centre des impôts

Une déclaration bien remplie, c’est une fiscalité mieux maîtrisée

Ces réductions et crédits d’impôt ne sont pas réservés à une élite, ni aux situations complexes. Ils concernent des millions de foyers retraités chaque année, mais passent souvent inaperçus faute d’information ou de vigilance.

En 2025, face à un contexte fiscal plus numérisé et souvent opaque, il est plus que jamais nécessaire de reprendre la main sur sa déclaration. Un simple oubli peut coûter cher… quand un bon réflexe peut alléger votre imposition de plusieurs centaines d’euros.