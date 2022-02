Le marché du travail pour les seniors

En ce début d'année 2022, le directeur général de l'Association de l'emploi des cadres (Apec), Gilles Gateau, annonce que les recrutements de cadres vont connaître des records. En effet, selon les données enregistrées dernièrement, le nombre d'offres d'emploi cadre est en constante évolution.

Ainsi, beaucoup d'entreprises ne parviennent pas à recruter. Cependant, toutes les catégories d'actifs ne sont pas nécessairement avantagées par cette évolution : les jeunes diplômés, les seniors et les personnes issues de certains quartiers d'une ville peuvent être discriminées au moment d'une embauche.

Il est important de noter que le chômage des cadres atteint uniquement 3,4%. Cependant, ce sont plus de 100 000 cadres qui ont plus de 55 ans. Le recrutement est difficile pour les seniors car les besoins de compétences et les compétences disponibles ne sont pas toujours en adéquation.

En effet, 78% des entreprises qui ont répondu aux questions de l'Apec anticipent des difficultés de recrutement mais hésitent encore à embaucher des seniors. Ce sont souvent des raisons économiques qui sont évoquées (nécessité de proposer un salaire plus haut) ou la manière dont l'entreprise serait perçue.

Toujours d'après l'étude, pourtant, 24% des demandeurs d'emploi de plus de 55 ans n'hésiteraient pas à faire des concessions, en ce qui concerne les critères d'emploi qu'ils recherchent, notamment.

Pourtant, embaucher des seniors a des avantages non négligeables. Ils ont déjà acquis des compétences comme la maîtrise des divers outils numériques souvent nécessaires. De même, il est important de rappeler que bon nombre de jeunes employés finissent par quitter leur entreprise au bout de 5 ans en moyenne.

Quelques « leviers d'action » proposés par Pôle Emploi et l'Apec

Le marché du travail évolue

L'évolution du marché du travail est surtout liée au contexte économique actuel, aux changements de la société et aux progrès technologiques de ces dernières années.

La réalité du marché fait que parfois, les seniors doivent repenser leurs ambitions salariales et ne pas hésiter à les diminuer. A l'Apec et chez Pôle Emploi, on conseille aux seniors d'essayer d'acquérir un maximum de compétences et de connaissances concernant le marché du travail et son fonctionnement (pour les secteurs en développement), les profils recherchés par les entreprises selon les secteurs d'activité et le recrutement et ses pratiques. Ainsi, ils peuvent penser à leur projet professionnel et mettre en avant leurs points forts (expérience, compétences etc).

Son âge, un avantage

L'âgisme, soit la discrimination par l'âge, est véritablement un fléau en ce qui concerne les seniors et le marché de l'emploi. En effet, d'après l'étude, ce sont 9 cadres seniors sur 10 qui pensent que leur âge est un frein à leur recherche d'emploi.

Ils hésitent même à afficher leur âge sur leur CV mais pourtant, Pôle Emploi et l'Apec leur conseille plutôt d'être transparents à ce sujet. De cette façon, ils devraient également plutôt mettre en avant leur expérience, leur capacité à offrir des services de qualité aux entreprises.

De plus, souvent, après 55 ans, les seniors ont moins de responsabilités vis-à-vis de leur famille, les enfants sont grands. Enfin, un senior n'aura pas forcément besoin d'être formé.

Avoir un réseau et s'en servir

Il faut savoir que les offres d'emploi ne sont pas toujours publiées sur les diverses plateformes dédiées. Dans ce cas, il est recommandé de se faire un réseau professionnel pour trouver un emploi. Cela peut parfois être compliqué pour des cadres seniors qui n'ont jamais connu de périodes de chômage auparavant.

On recommande alors aux seniors d'avoir une approche plus directe, de ne pas hésiter à faire appel au réseau qu'ils ont pu créé tout au long de leur carrière. Cela peut même être effectué sans que le senior soit en recherche d'emploi. Ainsi, le risque de se retrouver au chômage est anticipé.

L'art du compromis

Si le senior a longtemps travaillé dans la même entreprise ou le même secteur, devoir trouver un emploi avec un salaire moins élevé ou moins de responsabilités peut être dur à encaisser.

Cependant, au vu de l'état du monde du travail aujourd'hui et de la concurrence avec les jeunes diplômés, notamment, il peut être judicieux aux seniors d'être plus flexibles. Ils peuvent essayer de se tourner vers d'autres statuts d'emploi comme le CDD, l'intérim ou le portage salarial. Ils peuvent aussi tenter de créer une entreprise. Ils peuvent aussi essayer une reconversion.

Se faire accompagner par un professionnel

Selon l'étude de l'Apec et de Pôle Emploi, la recherche d'emploi des seniors leur demande énormément de temps et ce n'est pas toujours effectué de la manière la plus optimale qui soit. Il peut être nécessaire de faire un bilan de parcours, après une longue période dans la même entreprise.

Ainsi, le senior pourra connaître ses points forts et les compétences qu'il veut mettre en avant. Pour cela, il est possible de faire appel à un professionnel.

Cela comporte des avantages : le senior pourra vraiment mettre en avant ses compétences, il saura mieux préparer ses entretiens d'embauche, se former si nécessaire à certains outils utiles au recrutement, garder sa motivation et même tenter d'agrandir son réseau grâce aux ateliers qui lui sont proposés.