Halte aux préjugés

Dans le monde du travail, après 45 ans, vous êtes déjà considéré(e) comme un senior. C'est un terme qui peut regrouper pas mal de préjugés, surtout de la part de certains recruteurs. En effet, ils considèrent qu'un senior coûte cher à une entreprise, qu'ils ne sont pas forcément capables de s'adapter mais aussi que leurs connaissances peuvent être dépassées ! Il est important pour vous de savoir lutter contre ces préjugés liés à l'âgisme et de prouver votre valeur. Montrez que vous pouvez aborder un problème au sein d'une entreprise dans sa totalité et que vous savez prendre du recul. Il faut monter aux employeurs que vous êtes un professionnel aguerri et que vous avez l'expérience nécessaire pour surmonter certains problèmes épineux, savez vous adapter, êtes flexible et disponible.

Mettre votre expérience en avant

Avant toute chose, il est primordial de retravailler votre CV. Il est plutôt conseillé de changer la présentation car montrer 30 ans d'expérience peut s'avérer long et compliqué. Présentez plutôt votre CV par compétence ou sous forme de projets. Cela vous permettra de valoriser les projets clés de votre carrière, surtout s'ils sont en rapport avec le poste que vous visez. Vous pouvez ainsi mettre vos points forts en avant. Si c'est possible, faites-y apparaître des chiffres et des données concrètes, qui donneront à l'employeur la possibilité de mettre en contexte votre compétence et vos diverses capacités.

Si, après plusieurs années à faire la même chose, vous ne savez plus où vous en êtes ou si vous voulez vous reconvertir, alors pensez au bilan de compétences. Ainsi, vous pourrez facilement faire le points sur vos différentes expériences, connaissances et motivations pour définir un projet sûr et solide.

Si vous n'avez pas de diplôme, vous pouvez tout de même mettre en valeur votre expérience grâce à la validation des acquis de l'expérience (VAE). De cette façon, vous pouvez obtenir un diplôme ou un certificat de qualification professionnelle.

Utiliser son réseau

Souvent, tout au long de votre carrière, vous avez réussi à vous former un réseau solide, grâce à une longue carrière et vos multiples expériences. Il est possible de mettre ces diverses expériences à profit pour votre recherche d'emploi et donc de faire fonctionner le réseau. Aujourd'hui, de nombreux réseaux sociaux professionnels ont vu le jour et il est simple de retrouver d'anciens collègues et collaborateurs. Vous pouvez profiter de cela pour reprendre contact avec eux et peut-être qu'ils pourront vous faire part de nouvelles opportunités d'emploi ou même appuyer votre candidature dans certains cas.

Il est important, lors de votre recherche d'emploi de ne pas rester seul. Il est possible de vous faire aider en structures (celles travaillant avec les caisses de retraite notamment). Ainsi, vous ne vous isolez pas et découvrez de nouvelles opportunités

Étudier les entreprises qui embauchent

Si pour les seniors, les opportunités d'embauche peuvent s'amenuiser, il y a certaines entreprises qui embauchent tout de même des personnes de plus de 50 ans. Il faut dans ce cas plutôt privilégier les petites structures par rapport aux grands groupes. De cette façon, il est possible d'avoir affaire à un(e) directeur(rice) qui aura sensiblement le même âge que vous... Il est important de vous tourner vers des entreprises qui ont tout intérêt à embaucher des seniors, rien que pour la crédibilité par rapport à leur clientèle, par exemple. C'est particulièrement vrai dans le domaine de l'optique ou encore dans celui de la gestion de patrimoine immobilier, entre autres.

Intérim, portage salarial et création d'entreprise

Il est vrai que pour trouver un emploi après 50 ans, il ne faut se fermer aucune porte et rester ouvert aux opportunités. Pourquoi vouloir à tout prix retrouver un CDI si vous pouvez trouver un CDD prometteur ou même un poste en intérim ? Ainsi, vous remettrez le pied sur le marché du travail et vous aurez ainsi la possibilité de vous créer de nouvelles expériences. Même si certaines missions peuvent vous paraître peu intéressantes de prime abord, cela peut réellement avoir un impact positif sur votre recherche d'emploi ou sur votre futur projet professionnel.

Les seniors sont de plus en plus nombreux à privilégier l'intérim. En effet, les plus de 45 ans représentent près de 12% de la tranche intérimaire, tout de même ! L'intérim leur permet de rester dans la vie active, les missions les aident à rester en contact avec le marché du travail et parfois, cela peut même déboucher sur un poste fixe. Mais d'autres seniors se voient très bien continuer en intérim jusqu'à la retraite et enchaîner les missions.

Si vous souhaitez garder une certaine indépendance tout en faisant profiter de votre expérience mais que créer votre entreprise vous fait peur, vous pouvez aussi opter pour le portage salarial. Ainsi, l'entreprise auprès de laquelle vous proposez des services vous propose le statut de salarié sans pour autant vous proposer un CDD. Donc, pas de démarches administratives compliquées à mettre en place ! De même, grâce au portage salarial, vous n'investissez pas d'argent car la société de portage prélève une commission sur votre chiffre d'affaires. Renseignez-vous car les professions libérales réglementées ne peuvent pas bénéficier de ce statut.

Vous pouvez également décider de créer votre propre entreprise. Si vous avez des économies, du temps libre et suffisamment d'expérience, alors pourquoi ne pas sauter le pas ? Il est important de noter que les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans peuvent bénéficier de l'ACCRE (Aide aux chômeurs Créateurs ou Repreneurs d'Entreprise) mais aussi du programme EDEN (Encouragement au Développement d'Entreprises Nouvelles). Cela vous permet d'avoir une avance, remboursable sans intérêt, dans un délai de 5 ans.