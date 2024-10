Le revenu des retraités en 2024 est bien plus élevé que vous ne l’imaginez d’après un rapport

Le revenu des retraités ne se limite pas à la pension de base

Beaucoup imaginent que les retraités doivent se contenter de leur pension de base, qui s’élève en moyenne à 1 531 euros bruts par mois en 2024. Cependant, cette somme, bien qu'importante, ne représente qu'une partie du tableau.

En réalité, les retraités bénéficient souvent de revenus complémentaires, comme les pensions de réversion, les pensions complémentaires, et, dans certains cas, des revenus d’épargne ou de placement.

Pour certains retraités, la somme totale qu'ils perçoivent chaque mois dépasse largement cette pension de base. Le rapport de 2024 indique ainsi que le revenu mensuel moyen des retraités en prenant en compte l’ensemble de leurs ressources est de 2 188 euros.

Ce chiffre inclut à la fois les pensions, mais aussi les revenus supplémentaires que certains retraités peuvent toucher grâce à leur patrimoine.

Optimisez vos revenus à la retraite

Pour les futurs retraités, il est essentiel de préparer sa retraite en diversifiant ses sources de revenus. Investir dans l’immobilier ou l’épargne dès que possible peut considérablement améliorer votre niveau de vie une fois à la retraite. Pensez également à consulter les options de cumul emploi-retraite, qui permettent de continuer à travailler tout en percevant une pension.

Le rôle clé du patrimoine immobilier dans le niveau de vie

L’un des facteurs les plus importants qui explique le confort financier des retraités est leur patrimoine immobilier. En effet, 62 % des retraités sont propriétaires de leur logement, contre seulement 17 % des actifs de moins de 50 ans. Cela signifie qu'ils n’ont pas à payer de loyer, un avantage considérable qui réduit leurs charges fixes et leur permet de garder plus d’argent pour d’autres dépenses.

Ce que l’on appelle les "loyers imputés" est un concept essentiel à comprendre. Ce terme fait référence aux loyers que les propriétaires économisent en vivant dans leur propre logement. Cette économie fictive, mais bien réelle, améliore considérablement le niveau de vie ajusté des retraités, qui devient alors supérieur à celui des actifs.

Comparaison des revenus retraités/actifs

Critères Retraités Actifs Revenu moyen (mensuel) 2 188 euros 2 489 euros Taux de propriété 62 % 17 % (moins de 50 ans) Revenu moyen de la pension 1 531 euros bruts — Patrimoine moyen > 300 000 euros Inférieur à 300 000 euros

Nous avons fini de rembourser notre prêt immobilier avant la retraite, et c’est un véritable soulagement ! Nos charges sont très réduites maintenant. Si nous devions encore payer un loyer, ce serait bien plus compliqué financièrement. Grâce à ça, nous arrivons à faire des économies chaque mois.

Des retraités mieux protégés contre la pauvreté

Un autre chiffre frappant de l'étude est le taux de pauvreté chez les retraités. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les retraités sont globalement mieux protégés contre la pauvreté que d’autres tranches de la population. Le taux de pauvreté des 65-74 ans est de 10,7 %, tandis qu’il est de 11,4 % pour les plus de 75 ans. À titre de comparaison, les moins de 18 ans sont les plus touchés par la pauvreté, avec un taux de 20,4 %.

Comment améliorer votre niveau de vie à la retraite

Investissez dans l’immobilier : si possible, devenez propriétaire avant la retraite, car cela peut considérablement alléger vos charges à long terme.

: pensez à mettre en place une épargne solide ou à investir dans des produits financiers comme l'assurance-vie ou les placements immobiliers.

: pensez à mettre en place une épargne solide ou à investir dans des produits financiers comme l'assurance-vie ou les placements immobiliers. Restez actif : le cumul emploi-retraite est une option intéressante pour continuer à générer des revenus tout en percevant une pension.

Une retraite plus confortable que ce que l’on pense

Le rapport dévoilé en 2024 montre que le niveau de vie des retraités est bien plus élevé qu’on ne le croit. Grâce à un patrimoine immobilier important, des revenus complémentaires variés et une protection accrue contre la pauvreté, beaucoup de retraités parviennent à maintenir un niveau de vie tout à fait confortable.

Cependant, la clé pour y parvenir est une préparation minutieuse tout au long de sa vie active. Si vous êtes encore en activité, pensez à anticiper dès maintenant pour garantir une retraite sereine.