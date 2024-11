Seuls ces retraités bénéficient d’une hausse en 2024 : êtes-vous l’un d’eux ?

Une augmentation de 5,3 % pour les retraites de base

Au 1ᵉʳ janvier 2024, les pensions de retraite de base ont été revalorisées de 5,3 %. Cette hausse significative, dictée par l’inflation, vise à compenser l'augmentation du coût de la vie. Elle concerne environ 14 millions de retraités affiliés à différents régimes, dont le régime général (CNAV), la Sécurité sociale pour les indépendants (SSI), et le régime agricole (MSA).

Cette augmentation s'applique automatiquement aux retraités éligibles, sans qu'ils aient besoin d'effectuer de démarches spécifiques. Le premier versement revalorisé a eu lieu en février, pour les pensions de janvier.

Pourquoi cette hausse de 5,3 % est-elle importante ?

Avec une inflation qui a fortement impacté les dépenses courantes, cette augmentation de 5,3 % est essentielle pour aider les retraités à maintenir leur pouvoir d'achat. Toutefois, tous les retraités ne bénéficient pas de la même revalorisation, et certains restent confrontés à des pensions plus modestes.

Qui sont les bénéficiaires de la revalorisation de 5,3 % ?

Les principaux bénéficiaires de cette augmentation sont les retraités percevant une pension de base affiliée à l’un des régimes suivants :

CNAV (régime général) MSA (Mutualité sociale agricole) SSI (Sécurité sociale pour les indépendants) Fonction publique : pour les retraités du secteur public, la hausse s’applique aussi, bien que certains bénéficient de régimes spécifiques

Les retraités bénéficiant de pensions spécifiques, comme les pensions de réversion ou l’ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées), sont également concernés par des revalorisations, bien que le taux puisse varier. En revanche, les régimes autonomes, comme celui des avocats, ne sont pas directement touchés par cette hausse.

Catégorie de retraite Revalorisation Date d’application Pensions de base (CNAV, MSA, SSI) 5,3 % Janvier 2024 Pensions de réversion Variable Janvier 2024 ASPA (minimum vieillesse) Ajusté Janvier 2024 Retraites des régimes autonomes Non concerné -

Les petites retraites : une revalorisation en cours

Pour les retraités touchant des petites pensions, le gouvernement a mis en place un rattrapage spécifique pour ceux dont la pension est inférieure à 1 200 euros par mois. Cette mesure, qui n’avait pas pu être appliquée en totalité en 2023, est entrée en vigueur à partir d’octobre 2024. Les retraités concernés par cette majoration de rattrapage reçoivent une notification par courrier leur indiquant leur éligibilité.

Si vous n’avez pas reçu ce courrier mais pensez être éligible, il est recommandé de vérifier votre dossier sur le site de l’Assurance retraite. Une pension inférieure à 1 200 euros brut pourrait vous donner droit à cette revalorisation spécifique.

Surveillez votre compte bancaire et vos courriers

Pour éviter de passer à côté de cette revalorisation, vérifiez régulièrement votre compte bancaire ou les relevés envoyés par votre caisse de retraite. Un simple coup d'œil peut suffire pour identifier une différence notable dans votre versement mensuel.

La revalorisation des pensions complémentaires en novembre

En ce qui concerne les pensions complémentaires, notamment celles gérées par l’Agirc-Arrco pour les salariés du secteur privé, la revalorisation a lieu chaque année en novembre. En novembre 2023, les pensions complémentaires ont été revalorisées de 4,9 %, et une nouvelle hausse de 4,6 % est attendue pour novembre 2024. Cette augmentation concerne les cadres et non-cadres du secteur privé et vise également à ajuster les pensions au niveau de l’inflation.

À qui s’adresse cette revalorisation ?

Les retraités du secteur privé affiliés à l’Agirc-Arrco bénéficieront de cette hausse en novembre 2024. Il est important de noter que cette revalorisation est ajustée en fonction des finances de l’Agirc-Arrco et pourrait être réévaluée en fonction de l’évolution de l’inflation.

Comment savoir si vous êtes concerné ?

La meilleure façon de vérifier si votre pension a été revalorisée est de comparer le montant perçu le mois dernier avec celui que vous recevez actuellement. Si vous êtes éligible aux revalorisations de base ou complémentaires, l’ajustement se fera automatiquement. En cas de doute, il est conseillé de consulter votre espace personnel sur le site de l’Assurance retraite ou de contacter directement votre caisse de retraite.

Que faire si votre pension n’a pas été revalorisée ?

Dans le cas où vous pensez être éligible mais ne constatez aucune augmentation, rapprochez-vous de votre caisse de retraite. Des erreurs peuvent survenir, et il est important de clarifier la situation pour éviter de perdre le bénéfice de cette hausse.

Une revalorisation essentielle pour maintenir le pouvoir d’achat

L’augmentation des retraites en 2024 est un soutien précieux pour des millions de retraités en France. Entre la revalorisation de 5,3 % des pensions de base, le rattrapage pour les petites retraites, et la hausse des pensions complémentaires prévue en novembre, ces ajustements visent à atténuer l’impact de l’inflation sur le pouvoir d’achat des retraités. Assurez-vous de bien comprendre votre situation pour ne pas manquer ces augmentations, et n’hésitez pas à consulter votre caisse de retraite en cas de besoin.