Un placement plus rentable que les plans d’épargne

Si les placements en SCPI séduisent autant les séniors, c’est pour les nombreux avantages que ces investissements comportent. Ils sont, en effet, accessibles, rentables et flexibles.

Les séniors et les personnes proches de l’âge de départ à la retraite sont en quête de moyens de s’assurer des revenus complémentaires pour conserver ou améliorer leur niveau de vie.

Les pensions de retraite suffisent de moins en moins aux retraités et les divers placements qui leur sont proposés ne sont pas toujours si rentables que ça. Ainsi, les plans d’épargne ne permettent pas de compenser l’inflation qui dépasse largement les 5 %. À titre d’exemple, le livret A a une rentabilité de seulement 3 % et est plafonné. Les contrats d’assurance-vie en fonds euros n’ont, quant à eux, distribué que 2 % de bénéfices à leurs détenteurs en 2022.

Les SCPI, quant à elles, permettent d’engranger des bénéfices bien supérieurs, puisqu’il est facile de trouver parmi les nombreuses sociétés de placements immobiliers certaines qui rapportent plus de 6 % par an.

Pour les séniors, il est donc plus intéressant que jamais de miser sur la pierre papier, à condition d’investir dans les meilleures SCPI, c’est-à-dire celles qui sont les plus rentables. Pour ce faire, vous pouvez faire confiance à SCPI Online, un cabinet financier français expert depuis 2013 dans l’accompagnement et le conseil en investissements en SCPI.

Un investissement fiable sur le long terme

Les divers placements sont tributaires de l’état de l’économie. Les fonds en euros ou en unités de compte n’ont jamais de rentabilité garantie et les pensions de retraite sont de plus en plus l’objet de doutes et les séniors et travailleurs sont nombreux à se demander ce qu’ils toucheront réellement dans quelques années. Face à autant d’incertitudes, l’investissement dans l’immobilier devient une valeur refuge et les SCPI le moyen le plus facile et le plus flexible d’y accéder.

L’immobilier est un des placements les plus fiables actuellement, car même en temps de crise, les prix des biens ne connaissent pas de chute importante comme peuvent en connaître les cours de certaines actions ou matières premières.

En outre, les SCPI adoptent pour la plupart des stratégies de diversification grâce auxquelles elles s’assurent des revenus intéressants tout en restant à l’abri des soubresauts de l’économie. Elles investissent dans des biens de divers types comme des bureaux, des locaux commerciaux, des appartements d’habitation ou encore, de l’immobilier industriel.

Les SCPI diversifient aussi leurs investissements géographiquement, puisque nombre d’entre elles investissent non seulement en France, mais aussi dans des pays européens.

Des SCPI accessibles et flexibles

Les SCPI attirent les séniors aussi par leur accessibilité et leur flexibilité. Les séniors, qu’ils soient à la retraite ou encore en activité, peuvent investir quelques milliers d’euros dans une ou plusieurs SCPI de rendement et commencer à toucher au bout d’un court délai une rente régulière.

Investir dans une SCPI est donc plus accessible que d’investir directement dans un bien immobilier, puisque les parts sont proposées à des prix allant de quelques centaines à quelques milliers d’euros.

Il faut aussi savoir que les SCPI permettent de mettre en place une stratégie d’accumulation de patrimoine dans le temps. Pour ce faire, il suffit d’acheter régulièrement des parts et de les accumuler de mois en mois ou d’année en année. Plus tard, le sénior parvient ainsi à accumuler de nombreuses parts qui lui rapportent chacune des revenus réguliers.

L’autre avantage de l’investissement en SCPI est que c’est un placement facilement liquidable. Il suffit, en effet, de vendre ses parts de SCPI pour mettre fin à l’investissement et récupérer l’argent placé dans la société de placement immobilier.

Attention toutefois, dans certaines SCPI, la revente des parts est soumise à certaines conditions et l’opération peut nécessiter un délai plus long.