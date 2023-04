L'urgence d'une politique en la matière

La définition d'une véritable politique du grand âge est devenue d'autant plus indispensable que, d'ici 2050, le nombre des personnes de plus de 85 ans devrait plus que doubler.

Perspective d'autant plus préoccupante que les secteurs concernés, comme les EHPAD par exemple, peinent à recruter une main-d'œuvre suffisamment nombreuse et compétente.

Les auteurs de cette proposition de loi se sont inspirés des travaux du Conseil national de la refondation. Créé en 2022, et associant syndicats, élus et membres de la société civile, il est chargé de proposer des pistes de réflexion pour préparer au mieux les grandes transitions à venir.

Des mesures concernant les EHPAD

Des dysfonctionnements dans les maisons de retraite, dont certains relèvent de la maltraitance, ont été mis en lumière par un livre récent, qui a eu un grand retentissement.

Soucieux d'améliorer le bien-être des résidents, les auteurs de la proposition de loi, modifiée par des amendements d'origine gouvernementale, prévoient notamment :

De rendre obligatoire l'utilisation d'une certaine proportion des bénéfices réalisés par les EHPAD à l'amélioration de ce bien-être. Les établissements seront tenus de fournir toutes les informations relatives à leur action en ce domaine.

La création d'un organisme chargé de recueillir les signalements de maltraitance et de leur apporter une solution. Il serait en lien avec l'autorité judiciaire.

La création d'un véritable "droit de visite" pour les proches du résident.

La mise en place d'un droit au "maintien du lien social" pour les personnes séjournant en EHPAD.

Améliorer la situation des intervenants à domicile

Un autre volet de cette proposition de loi concerne les intervenants à domicile. Le texte entend faciliter leur mission :

En leur proposant, d'ici 2025 au plus tard, une carte professionnelle , dont le but est d'améliorer leurs conditions de travail. Cette carte leur permettrait, par exemple, de se garer plus facilement.

, dont le but est d'améliorer leurs conditions de travail. Cette carte leur permettrait, par exemple, de se garer plus facilement. En améliorant leur mobilité. Pour ce faire, les départements recevraient une aide spécifique de la Caisse de solidarité nationale pour l'autonomie (CNSA), en vue de permettre l'acquisition, par les professionnels concernés, de voitures de fonction électriques ou d'autres modèles de véhicules propres.

Que faire pour les aidants ?

Pour soutenir les aidants dans leur tâche d'accompagnement au quotidien, la proposition de loi préconise la création d'un véritable service public départemental, dédié aux personnes âgées dépendantes et à leurs aidants.

Ces derniers trouveraient là une sorte de guichet unique, qui aurait pour vocation de centraliser toutes les informations relatives à la dépendance.

Une meilleure coordination entre municipalités et services sociaux permettrait une meilleure prise en charge de personnes qui seraient dès lors moins isolées et moins dépendantes de leurs aidants.

Le texte contient également des propositions visant à promouvoir d'autres solutions d'hébergement que l'EHPAD, comme l'habitat inclusif par exemple, où personnes âgées et handicapées pourraient vivre ensemble, dans des lieus associant logements privés et espaces partagés.

Bénéficiant de l'intervention de professionnels, mais aussi d'une solidarité active entre résidents, les personnes concernées seraient, dans un tel environnement, mieux prises en charge que dans un logement classique, ce qui contribuerait aussi à soulager les aidants.

Des oppositions insatisfaites

Le moins qu'on puisse dire est que ce texte a déçu les députés de l'opposition. Chacun y est allé de sa formule pour critiquer des mesures jugées insuffisantes.

Pour l'un des élus de l'opposition, il s'agit d'une "coquille vide", un autre, friand d'hyperboles, exprime sa "frustration gigantesque", alors qu'un troisième fustige une "petite chose minuscule". La déception est d'autant plus grande que ce texte ne traite pas de la réforme de l'autonomie, pourtant jugée indispensable par le gouvernement.

Il faut d'ailleurs souligner que les reproches viennent aussi bien des bancs de la gauche que des travées de la droite. De leur côté, les défenseurs du projet ont fait valoir qu'il ne représentait qu'une "première étape".

Ils soulignent, en effet, l'ampleur des problèmes posés par le grand âge qui, à leurs yeux, ne pourront être réglés que de manière progressive.