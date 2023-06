Quelles sont les conclusions principales du rapport de l’OMS ?

La mauvaise communication sur les déficiences auditives limite grandement l’accès aux soins. Un constat chez les patients, mais également identique auprès du personnel soignant. Pourtant, la prévention reste essentielle, tout comme la mise en place d’un dépistage précoce. De cette façon, les personnes bénéficient d’une meilleure prise en charge afin de limiter les maladies de l’oreille et la perte d’audition.

D’autant plus que la majorité des pays n’a pas intégré les soins auditifs et auriculaires, laissant de côté de nombreux patients souffrant d’une déficience auditive. Ces derniers n’ont malheureusement pas les moyens d’accéder aux soins. En parallèle, il existe très peu de mesures et d’études de cas, car le système d’information sanitaire ne comprend pas d’indicateurs sur ses spécificités.

Autre élément important de l’étude de l’OMS, le manque de moyens flagrant en ce qui concerne les ressources humaines. Les pays à faible revenu ne disposent que d’un seul O.R.L. pour 1 million d’habitants dans 78 % des cas. Le taux monte à 93 % dans ces mêmes pays pour un audiologiste.

Dans la même lignée, 17 % des pays à faible revenu disposent d’un orthophoniste pour 1 million d’habitants. Sans oublier la présence d’un enseignant pour malentendants dans 50 % de ces pays et toujours pour 1 million d’habitants.

Les pays plus développés ont des moyens plus importants pour traiter les soins auditifs et auriculaires. Néanmoins, la répartition reste inégale, ce qui explique de grandes difficultés pour se faire soigner.

Quelles sont les causes premières des déficiences auditives ?

Chez l’enfant, plus de la moitié des déficiences auditives peuvent être évitées très facilement en appliquant des mesures très simples comme la vaccination générale contre la méningite et la rubéole. En parallèle, il est nécessaire d’augmenter les soins néonatals et maternels en insistant sur la prise en charge précoce de l’otite.

Pour les adultes, le constat est différent, mais les mesures restent également simples.

Tout d’abord en luttant contre le bruit, en veillant à appliquer une écoute sans risque et en procédant à la surveillance des médicaments ototoxiques, sans négliger une hygiène irréprochable de l’oreille. Pour combattre la déficience, la détection reste la première étape. Un spécialiste procède à l’évaluation clinique pour souligner la présence d’une maladie potentielle dans l’oreille ou une éventuelle perte d’audition.

D’autant plus que les progrès technologiques sont directement palpables pour dépister facilement la moindre anomalie dans la communauté ou en milieu clinique.

Quelles sont les conséquences d’un trouble de l’audition ?

Les conséquences physiques sont multiples suite à des problèmes d’audition. Par exemple, vous retrouvez le stress acouphénique, les maux de tête, la fatigue, les acouphènes et bien évidemment l’hypertension. Mais il serait trop réducteur de parler uniquement de conséquences physiques, car des troubles physiologiques peuvent également apparaître.

Ainsi, la personne a statistiquement plus de chances de faire une dépression, elle éprouve des difficultés à se concentrer dans le quotidien, elle peut connaître une exclusion sociale se traduisant par des pertes de confiance en soi. Malgré le rapport alarmiste de l’OMS, des solutions existent pour détecter les problèmes d’audition. Tout d’abord, en suivant les recommandations vues dans le paragraphe précédent.

Ce sont des mesures très simples à suivre chez l’enfant et chez l’adulte. En parallèle, le monde de l’audioprothèse connaît un véritable essor. De multiples pathologies peuvent être traitées avec des médicaments ou suite à une opération chirurgicale. Malheureusement, la perte d’audition reste irréversible.

Dans ce genre de cas de figure, l’appareillage constitue une excellente solution avec un dispositif efficace, technologique et discret. Voilà pourquoi, le marché de l'appareil auditif reste porteur et novateur avec entre autres la solution de l’implant cochléaire.

Suivre des soins appropriés

Il est primordial de poser un diagnostic rapidement pour adapter les soins par rapport à la pathologie de la personne. La majorité des maladies de l’oreille peuvent être directement traitées en suivant une chirurgie ou un traitement médicamenteux.

Pour éviter la perte auditive avec toutes les conséquences négatives qui en découlent, l’audioprothésiste apparaît comme un professionnel indispensable.

Ce dernier utilise les technologies de pointe pour limiter la déficience auditive. Malheureusement, cette approche reste très limitée dans les pays à faible revenu. D’importants progrès doivent être faits dans ce sens afin que les solutions technologiques puissent profiter à tous les pays.