Près de la moitié des personnes âgées est limitée dans les tâches du quotidien

Il est estimé que 40 % des seniors ne peuvent plus effectuer toutes les tâches du quotidien de manière autonome. Ce sont près de six millions de personnes qui vivent chez elles en souffrant d’une perte d'autonomie, d'une limitation physique, sensorielle ou cognitive.

Une perte d'autonomie physique

Le maintien à domicile est souvent le souhait des personnes âgées. Toutefois, les plus de 75 ans sont nombreux à déclarer que cela entraîne des difficultés pour accomplir les tâches quotidiennes essentielles.

Plus de la moitié d’entre eux estiment être limitée physiquement avec des difficultés pour lever les bras, marcher sur une distance de 500 mètres, monter ou descendre les escaliers.

Plus de 30 % des personnes ayant dépassé 75 ans souffrent de limitations sensorielles, c’est-à-dire d’une perte de la vue et/ou de l’ouïe.

Enfin, 17 % constatent des limitations cognitives comme la perte de mémoire ou des difficultés dans les relations sociales.

Les activités quotidiennes deviennent peu à peu ingérables

Une personne âgée sur trois estime qu’elle est limitée dans ses activités du quotidien. Cela concerne 4,5 millions de personnes.

Ainsi, faire les courses, préparer les repas, gérer les démarches administratives, faire le ménage… devient difficile pour plus d’un quart des personnes de plus de 60 ans et pour la moitié de celles ayant dépassé 75 ans. S’habiller, se laver est compliqué pour 15 % des plus de 60 ans.

Les femmes ont davantage de difficultés physiques

Les femmes ont une espérance de vie supérieure à celle des hommes et sont donc davantage touchées par ces problèmes de perte d'autonomie. Après 75 ans, elles seraient 60 % à souffrir de limitations physiques contre 36 % des hommes.

Des aides médicales pas assez performantes

La Drees relève également que 17 % des personnes de plus de 60 ans et bénéficiant d’un maintien à domicile constatent avoir du mal à manger correctement. 6 % ont du mal ou n’arrivent plus à voir de près et 4 % de loin même en portant des lunettes ou des lentilles. Dans une pièce silencieuse, 4 % entendent mal, même avec un appareil auditif.