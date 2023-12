Une peau hydratée

La peau est constituée d'au moins 70 % d'eau. En plus de protéger l'épiderme, c'est cet élément liquide qui lui apporte une véritable élasticité et le rend à la fois souple et ferme. Aussi les rides auront-elles plus de mal à s'inscrire sur une peau bien hydratée.

Choisissez donc un produit hydratant contenant notamment des antioxydants, qui retardent le vieillissement cutané, et appliquez-le sur votre visage deux fois par jour.

Buvez suffisamment d'eau

L'hydratation de votre peau ne passe pas seulement par l'utilisation de produits spécifiques. Elle vient aussi, bien sûr, de l'eau que vous buvez chaque jour.

L'apport quotidien d'eau, entre un litre et un litre et demi, compense l'évaporation qui se produit à la surface de la peau et concourt à sa déshydratation. L'eau participe aussi au renouvellement cellulaire.

Privilégiez l'eau minérale ou même l'eau du robinet, mais évitez l'eau gazeuse. Le thé, qui contient des antioxydants, est également un excellent choix.

Une alimentation adaptée

L'alimentation peut contribuer à prévenir l'apparition des rides. Pour qu'elle ait cet effet, il faut surtout consommer des aliments contenant des vitamines, comme les vitamines A, C et E, ou des minéraux et oligo-éléments, comme le manganèse ou le sélénium, qui retardent le vieillissement de la peau.

De leur côté, les oméga-3 luttent contre les inflammations. Les choux, les brocolis, les carottes, le kiwi, le citron, les noix ou les œufs sont ainsi d'excellents aliments pour lutter contre les rides.

Bannissez le tabac et l'alcool

La nicotine a tendance à réduire le volume des petits vaisseaux cutanés, qui, dès lors, nourrissent moins bien l'épiderme. Elle s'attaque aussi à la vitamine C, qui limite le vieillissement cutané.

Sur une peau qui, du fait du tabac, devient plus terne et moins souple, les rides se marquent plus facilement. Quant à l'alcool, il favorise la déshydratation de la peau et accélère lui aussi le vieillissement cutané.

Nettoyez soigneusement votre visage

Pour éviter les rides, il est essentiel de bien nettoyer votre visage chaque jour, pour débarrasser la peau de ses impuretés. Vous pourrez ensuite appliquer une crème de jour ou utiliser un savon adapté à votre type de peau.

Le soir, un démaquillage soigneux est tout aussi nécessaire. Pour cette hygiène quotidienne de la peau, vous pouvez utiliser un savon au lait de chèvre. Riche en antioxydants, il ralentit le vieillissement cutané et favorise le renouvellement cellulaire.

Ne vous exposez pas trop au soleil

Les rayons UV du soleil ne sont pas bons pour la peau et favorisent l'apparition des rides. En effet, ils tendent à détruire les fibres de collagène, ce qui ne peut que favoriser le vieillissement de la peau.

Évitez donc de vous exposer trop longtemps au soleil et utilisez une crème solaire assortie d'un indice de protection suffisant, variable selon l'aspect, clair, mat ou foncé, de votre peau.

Le sommeil a son importance

En dormant suffisamment, au moins 7 à 8 heures par nuit, vous luttez aussi contre les rides. S'il est régulier et continu; le sommeil participe en effet à la régénération de la peau.

De plus, le manque de sommeil entraîne la libération de cortisol, l'hormone du stress, qui nuit au renouvellement cellulaire.

Évitez aussi de dormir sur le ventre, le visage appuyé contre l'oreiller. Cette position peut, à la longue, faire apparaître de nouvelles rides. Prenez l'habitude de dormir plutôt sur le dos.

Misez sur les huiles naturelles

Une excellente habitude pour atténuer vos rides : massez régulièrement votre visage avec des huiles naturelles.

L'huile d'avocat ou l'huile de coco, riches en vitamines, sont un excellent choix. Mais l'huile d'olive, l'huile d'argan ou l'huile de ricin, utilisées seules ou dans la composition d'un masque, avec d'autres ingrédients, comme du citron ou du miel, sont aussi très efficaces.

Faites bouger votre visage

Pratiqués chaque jour, certains mouvements du visage peuvent aider à effacer en partie vos rides. Ils permettent en effet d'en lisser certaines, comme celles qui apparaissent sur le front.

Cette gymnastique du visage rend aussi la peau plus ferme, et donc moins sujette aux rides. Pour atténuer les cernes, par exemple, exercez de légères pressions circulaires autour des yeux.

Pour lutter contre les rides qui apparaissent aux commissures des lèvres, gonflez une joue puis faites passer l'air dans l'autre. Répétez l'exercice plusieurs fois.

Les vertus de l'eau froide

Après vous être nettoyé le visage, rincez-le avec de l'eau très froide. Ce simple geste, en donnant plus de fermeté à la peau, contribue à atténuer vos rides.

Vous pouvez même envelopper des glaçons dans un linge doux. Quand ils commencent à fondre, appliquez le tissu humide sur chaque zone de votre visage, durant une minute ou deux. Faites alors de petits massages, en pratiquant des mouvements circulaires.